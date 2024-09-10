https://ria.ru/20240910/peskov-1971802373.html

Россия должна продолжать СВО, чтобы обезопасить себя, заявил Песков

Россия должна продолжать СВО, чтобы обезопасить себя, заявил Песков - РИА Новости, 10.09.2024

Россия должна продолжать СВО, чтобы обезопасить себя, заявил Песков

Киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность, это враги, Россия должна продолжать СВО, чтобы обезопасить себя, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T12:35

2024-09-10T12:35

2024-09-10T13:14

происшествия

жилье

раменское

россия

московская область (подмосковье)

дмитрий песков

андрей воробьев

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность, это враги, Россия должна продолжать СВО, чтобы обезопасить себя, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность. Это враги. Мы должны продолжать военную операцию с тем, чтобы обезопасить себя от таких проявлений такого режима", - сказал Песков, говоря о ночных атаках БПЛА по жилым домам. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал ранее, что силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском в результате атаки БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома: в многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, в доме на Высоковольтной улице оказалась повреждена квартира на 9-м этаже. В результате атаки беспилотников ВСУ в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали.

https://ria.ru/20240908/peskov-1971350239.html

раменское

россия

московская область (подмосковье)

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происшествия, жилье, раменское, россия, московская область (подмосковье), дмитрий песков, андрей воробьев, домодедово (аэропорт), вооруженные силы украины