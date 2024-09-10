https://ria.ru/20240910/peskov-1971802373.html
Россия должна продолжать СВО, чтобы обезопасить себя, заявил Песков
Россия должна продолжать СВО, чтобы обезопасить себя, заявил Песков - РИА Новости, 10.09.2024
Россия должна продолжать СВО, чтобы обезопасить себя, заявил Песков
Киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность, это враги, Россия должна продолжать СВО, чтобы обезопасить себя, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T12:35
2024-09-10T12:35
2024-09-10T13:14
происшествия
жилье
раменское
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дмитрий песков
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность, это враги, Россия должна продолжать СВО, чтобы обезопасить себя, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность. Это враги. Мы должны продолжать военную операцию с тем, чтобы обезопасить себя от таких проявлений такого режима", - сказал Песков, говоря о ночных атаках БПЛА по жилым домам. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал ранее, что силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском в результате атаки БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома: в многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, в доме на Высоковольтной улице оказалась повреждена квартира на 9-м этаже. В результате атаки беспилотников ВСУ в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали.
https://ria.ru/20240908/peskov-1971350239.html
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происшествия, жилье, раменское, россия, московская область (подмосковье), дмитрий песков, андрей воробьев, домодедово (аэропорт), вооруженные силы украины
Происшествия, Жилье, Раменское, Россия, Московская область (Подмосковье), Дмитрий Песков, Андрей Воробьев, Домодедово (аэропорт), Вооруженные силы Украины
Россия должна продолжать СВО, чтобы обезопасить себя, заявил Песков
Песков: Киев продолжает демонстрировать свою сущность, атакуя дронами жилые дома