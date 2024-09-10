https://ria.ru/20240910/peskov-1971800425.html

В Кремле назвали дебаты Трампа и Харрис делом американских избирателей

В Кремле назвали дебаты Трампа и Харрис делом американских избирателей - РИА Новости, 10.09.2024

В Кремле назвали дебаты Трампа и Харрис делом американских избирателей

В Кремле не планируют смотреть дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис, ожидания от них – это дело американских избирателей, заявил... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T12:27

2024-09-10T12:27

2024-09-10T12:32

в мире

сша

россия

дональд трамп

камала харрис

дмитрий песков

выборы президента сша — 2024

предвыборные дебаты харрис и трампа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857665_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_1b85b44f099e65a9b167cf2cd0ab082f.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В Кремле не планируют смотреть дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис, ожидания от них – это дело американских избирателей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, смотреть не планируем. Ожидать что-то – это не наше дело, это дело американских избирателей", - сказал Песков журналистам.Дебаты между вице-президентом США и бывшим президентом пройдут на телеканале ABC. Микрофон будет включен только у говорящего, живой аудитории в зале не будет, следует из обнародованных телеканалом правил проведения. Отмечается, что у каждого кандидата будет две минуты, чтобы ответить на вопрос модераторов, еще две минуты, чтобы ответить на критику оппонента, и еще одна дополнительная минута для разъяснений. Кандидатам нельзя приносить с собой заготовки для выступления, но им дадут бумагу и ручки, чтобы делать заметки в процессе. Во время перерывов на рекламу представителям предвыборных штабов нельзя общаться со своими кандидатами.Сами выборы президента США состоятся 5 ноября.

https://ria.ru/20240910/debaty-1971729343.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, дональд трамп, камала харрис, дмитрий песков, выборы президента сша — 2024, предвыборные дебаты харрис и трампа