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В Кремле назвали дебаты Трампа и Харрис делом американских избирателей
В Кремле назвали дебаты Трампа и Харрис делом американских избирателей - РИА Новости, 10.09.2024
В Кремле назвали дебаты Трампа и Харрис делом американских избирателей
В Кремле не планируют смотреть дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис, ожидания от них – это дело американских избирателей, заявил... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T12:27
2024-09-10T12:27
2024-09-10T12:32
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камала харрис
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выборы президента сша — 2024
предвыборные дебаты харрис и трампа
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В Кремле не планируют смотреть дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис, ожидания от них – это дело американских избирателей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, смотреть не планируем. Ожидать что-то – это не наше дело, это дело американских избирателей", - сказал Песков журналистам.Дебаты между вице-президентом США и бывшим президентом пройдут на телеканале ABC. Микрофон будет включен только у говорящего, живой аудитории в зале не будет, следует из обнародованных телеканалом правил проведения. Отмечается, что у каждого кандидата будет две минуты, чтобы ответить на вопрос модераторов, еще две минуты, чтобы ответить на критику оппонента, и еще одна дополнительная минута для разъяснений. Кандидатам нельзя приносить с собой заготовки для выступления, но им дадут бумагу и ручки, чтобы делать заметки в процессе. Во время перерывов на рекламу представителям предвыборных штабов нельзя общаться со своими кандидатами.Сами выборы президента США состоятся 5 ноября.
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в мире, сша, россия, дональд трамп, камала харрис, дмитрий песков, выборы президента сша — 2024, предвыборные дебаты харрис и трампа
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Камала Харрис, Дмитрий Песков, Выборы президента США — 2024, Предвыборные дебаты Харрис и Трампа
В Кремле назвали дебаты Трампа и Харрис делом американских избирателей
Песков: ожидания от дебатов Трампа и Харрис — дело американских избирателей
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В Кремле не планируют смотреть дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис, ожидания от них – это дело американских избирателей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, смотреть не планируем. Ожидать что-то – это не наше дело, это дело американских избирателей", - сказал Песков журналистам.
Дебаты между вице-президентом США и бывшим президентом пройдут на телеканале ABC. Микрофон будет включен только у говорящего, живой аудитории в зале не будет, следует из обнародованных телеканалом правил проведения. Отмечается, что у каждого кандидата будет две минуты, чтобы ответить на вопрос модераторов, еще две минуты, чтобы ответить на критику оппонента, и еще одна дополнительная минута для разъяснений. Кандидатам нельзя приносить с собой заготовки для выступления, но им дадут бумагу и ручки, чтобы делать заметки в процессе. Во время перерывов на рекламу представителям предвыборных штабов нельзя общаться со своими кандидатами.
Сами выборы президента США состоятся 5 ноября.