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В Перми арестовали подозреваемого в убийстве главы отдела СК - РИА Новости, 10.09.2024
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17:21 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/perm-1971901028.html
В Перми арестовали подозреваемого в убийстве главы отдела СК
В Перми арестовали подозреваемого в убийстве главы отдела СК - РИА Новости, 10.09.2024
В Перми арестовали подозреваемого в убийстве главы отдела СК
Подозреваемый в убийстве главы Свердловского отдела следственного управления Следственного комитета (СУ СКР) по Пермскому краю Евгения Середкина арестован,... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T17:21
2024-09-10T17:21
происшествия
пермский край
пермь
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 10 сен - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве главы Свердловского отдела следственного управления Следственного комитета (СУ СКР) по Пермскому краю Евгения Середкина арестован, сообщили РИА Новости в Свердловском районном суде. Ранее СУ СКР сообщало об убийстве руководителя территориального следственного отдела в Перми. Было возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). Подозреваемого установили и задержали. СК проверяет версию об убийстве на почве ревности. По данным осведомленного источника агентства, погибшим является возглавивший в 2023 году пермский районный отдел СК Евгений Середкин. На него с топором напал сожитель бывшей жены. Нанесенные травмы оказались смертельными. Местные СМИ указывали, что к убийству причастен пенсионер войск нацгвардии. "Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 10 ноября", - рассказали в суде.
https://ria.ru/20240910/ubiystvo-1971753250.html
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происшествия, пермский край, пермь, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермский край, Пермь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Перми арестовали подозреваемого в убийстве главы отдела СК

Подозреваемого в убийстве главы пермского отдела СК Середкина арестовали

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 10 сен - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве главы Свердловского отдела следственного управления Следственного комитета (СУ СКР) по Пермскому краю Евгения Середкина арестован, сообщили РИА Новости в Свердловском районном суде.
Ранее СУ СКР сообщало об убийстве руководителя территориального следственного отдела в Перми. Было возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). Подозреваемого установили и задержали.
СК проверяет версию об убийстве на почве ревности. По данным осведомленного источника агентства, погибшим является возглавивший в 2023 году пермский районный отдел СК Евгений Середкин. На него с топором напал сожитель бывшей жены. Нанесенные травмы оказались смертельными. Местные СМИ указывали, что к убийству причастен пенсионер войск нацгвардии.
"Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 10 ноября", - рассказали в суде.
Автомобиль СК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Источник рассказал подробности убийства главы отдела СК в Пермском крае
Вчера, 09:41
 
ПроисшествияПермский крайПермьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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