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В Перми арестовали подозреваемого в убийстве главы отдела СК

В Перми арестовали подозреваемого в убийстве главы отдела СК - РИА Новости, 10.09.2024

В Перми арестовали подозреваемого в убийстве главы отдела СК

Подозреваемый в убийстве главы Свердловского отдела следственного управления Следственного комитета (СУ СКР) по Пермскому краю Евгения Середкина арестован,... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T17:21

2024-09-10T17:21

2024-09-10T17:21

происшествия

пермский край

пермь

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 10 сен - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве главы Свердловского отдела следственного управления Следственного комитета (СУ СКР) по Пермскому краю Евгения Середкина арестован, сообщили РИА Новости в Свердловском районном суде. Ранее СУ СКР сообщало об убийстве руководителя территориального следственного отдела в Перми. Было возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). Подозреваемого установили и задержали. СК проверяет версию об убийстве на почве ревности. По данным осведомленного источника агентства, погибшим является возглавивший в 2023 году пермский районный отдел СК Евгений Середкин. На него с топором напал сожитель бывшей жены. Нанесенные травмы оказались смертельными. Местные СМИ указывали, что к убийству причастен пенсионер войск нацгвардии. "Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 10 ноября", - рассказали в суде.

https://ria.ru/20240910/ubiystvo-1971753250.html

пермский край

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происшествия, пермский край, пермь, россия, следственный комитет россии (ск рф)