https://ria.ru/20240910/perm-1971809216.html

Жителя Пермского края, отрубившего кисть своей девушке, осудили на 12 лет

Жителя Пермского края, отрубившего кисть своей девушке, осудили на 12 лет - РИА Новости, 10.09.2024

Жителя Пермского края, отрубившего кисть своей девушке, осудили на 12 лет

Житель пермского Александровска, который две недели бил и насиловал прикованную наручниками в квартире девушку и отрубил ей кисть, приговорен к 12 годам... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T12:54

2024-09-10T12:54

2024-09-10T12:54

происшествия

александровск

пермский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 10 сен - РИА Новости. Житель пермского Александровска, который две недели бил и насиловал прикованную наручниками в квартире девушку и отрубил ей кисть, приговорен к 12 годам колонии, сообщает региональное управление СК РФ. По версии следствия, летом 2023 года в течение двух недель 27-летний житель Александровска незаконно удерживал свою подругу в квартире, используя для этого наручники и лишив ее средств связи, избивая ее и насилуя. В конце концов он ножом отрезал ей кисть правой руки, забрал четырехлетнего сына, который был очевидцем всех этих пыток, и скрылся. Спустя сутки полицейские задержали мужчину примерно в 60 километрах от места преступления - в Березниках. "Приговором суда виновному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и 1 год ограничения свободы", - говорится в сообщении. Также суд установил, что фигурант похитил у сожительницы золотое кольцо и продал его. Ему предъявили обвинения в истязании, незаконном лишении свободы, грабеже, изнасиловании и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Как ранее сообщали СМИ, сначала пара жила хорошо, но примерно через год мужчина "превратился в тирана" и ревнивца, запрещал девушке общаться с родными и подругами. Летом 2023 года он держал сожительницу в спальне несколько недель, пристегнув к кровати наручниками, насиловал, бил, в том числе металлическим турником, и обрил наголо.

https://ria.ru/20240909/sud-1971604884.html

александровск

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, александровск, пермский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)