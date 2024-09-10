https://ria.ru/20240910/perm-1971809216.html
Жителя Пермского края, отрубившего кисть своей девушке, осудили на 12 лет
Жителя Пермского края, отрубившего кисть своей девушке, осудили на 12 лет - РИА Новости, 10.09.2024
Жителя Пермского края, отрубившего кисть своей девушке, осудили на 12 лет
Житель пермского Александровска, который две недели бил и насиловал прикованную наручниками в квартире девушку и отрубил ей кисть, приговорен к 12 годам... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T12:54
2024-09-10T12:54
2024-09-10T12:54
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ПЕРМЬ, 10 сен - РИА Новости. Житель пермского Александровска, который две недели бил и насиловал прикованную наручниками в квартире девушку и отрубил ей кисть, приговорен к 12 годам колонии, сообщает региональное управление СК РФ. По версии следствия, летом 2023 года в течение двух недель 27-летний житель Александровска незаконно удерживал свою подругу в квартире, используя для этого наручники и лишив ее средств связи, избивая ее и насилуя. В конце концов он ножом отрезал ей кисть правой руки, забрал четырехлетнего сына, который был очевидцем всех этих пыток, и скрылся. Спустя сутки полицейские задержали мужчину примерно в 60 километрах от места преступления - в Березниках. "Приговором суда виновному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и 1 год ограничения свободы", - говорится в сообщении. Также суд установил, что фигурант похитил у сожительницы золотое кольцо и продал его. Ему предъявили обвинения в истязании, незаконном лишении свободы, грабеже, изнасиловании и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Как ранее сообщали СМИ, сначала пара жила хорошо, но примерно через год мужчина "превратился в тирана" и ревнивца, запрещал девушке общаться с родными и подругами. Летом 2023 года он держал сожительницу в спальне несколько недель, пристегнув к кровати наручниками, насиловал, бил, в том числе металлическим турником, и обрил наголо.
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происшествия, александровск, пермский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Александровск, Пермский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Пермского края, отрубившего кисть своей девушке, осудили на 12 лет
Жителя Александровска, отрубившего кисть своей девушке, осудили на 12 лет
ПЕРМЬ, 10 сен - РИА Новости. Житель пермского Александровска, который две недели бил и насиловал прикованную наручниками в квартире девушку и отрубил ей кисть, приговорен к 12 годам колонии, сообщает региональное управление СК РФ.
По версии следствия, летом 2023 года в течение двух недель 27-летний житель Александровска незаконно удерживал свою подругу в квартире, используя для этого наручники и лишив ее средств связи, избивая ее и насилуя. В конце концов он ножом отрезал ей кисть правой руки, забрал четырехлетнего сына, который был очевидцем всех этих пыток, и скрылся. Спустя сутки полицейские задержали мужчину примерно в 60 километрах от места преступления - в Березниках
.
"Приговором суда виновному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и 1 год ограничения свободы", - говорится в сообщении.
Также суд установил, что фигурант похитил у сожительницы золотое кольцо и продал его. Ему предъявили обвинения в истязании, незаконном лишении свободы, грабеже, изнасиловании и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Как ранее сообщали СМИ, сначала пара жила хорошо, но примерно через год мужчина "превратился в тирана" и ревнивца, запрещал девушке общаться с родными и подругами. Летом 2023 года он держал сожительницу в спальне несколько недель, пристегнув к кровати наручниками, насиловал, бил, в том числе металлическим турником, и обрил наголо.