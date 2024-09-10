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Патриарх Кирилл стал почетным доктором СПбГУ - РИА Новости, 10.09.2024
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13:13 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/patriarkh-1971816785.html
Патриарх Кирилл стал почетным доктором СПбГУ
Патриарх Кирилл стал почетным доктором СПбГУ - РИА Новости, 10.09.2024
Патриарх Кирилл стал почетным доктором СПбГУ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл стал почетным доктором СПбГУ за выдающийся вклад в развитие богословской науки и теологии, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T13:13
2024-09-10T13:13
санкт-петербург
патриарх кирилл (владимир гундяев)
санкт-петербургский государственный университет
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл стал почетным доктором СПбГУ за выдающийся вклад в развитие богословской науки и теологии, передает корреспондент РИА Новости. "Общество наше, страна наша, прошли огромным путем, очень непростым, в том числе и наша интеллигенция, от отрицания Бога от дискриминации религиозных людей и вообще религиозного знания, к тому, что сегодня патриарх может выступать в этих стенах и никого это не удивляет, и никто не поднимает вопрос: смогут или не могут взаимодействовать религиозное знание, богословие и наука", – сказал предстоятель Русской церкви после вручения диплома. Патриарх Кирилл во вторник освятил малым освящением домовую церковь Петра и Павла в здании Двенадцати коллегий в Санкт-Петербурге. Он благословил преподавателей и студентов СПбГУ и подарил университету образ Христа Спасителя, а также наградил ректора СПбГУ Николая Кропачева церковным орденом Александра Невского III степени.
https://ria.ru/20240910/patriarkh-1971811859.html
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санкт-петербург, патриарх кирилл (владимир гундяев), санкт-петербургский государственный университет
Санкт-Петербург, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Санкт-Петербургский государственный университет
Патриарх Кирилл стал почетным доктором СПбГУ

Патриарх Кирилл стал почетным доктором СПбГУ за вклад в развитие теологии

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл стал почетным доктором СПбГУ за выдающийся вклад в развитие богословской науки и теологии, передает корреспондент РИА Новости.
"Общество наше, страна наша, прошли огромным путем, очень непростым, в том числе и наша интеллигенция, от отрицания Бога от дискриминации религиозных людей и вообще религиозного знания, к тому, что сегодня патриарх может выступать в этих стенах и никого это не удивляет, и никто не поднимает вопрос: смогут или не могут взаимодействовать религиозное знание, богословие и наука", – сказал предстоятель Русской церкви после вручения диплома.
Патриарх Кирилл во вторник освятил малым освящением домовую церковь Петра и Павла в здании Двенадцати коллегий в Санкт-Петербурге. Он благословил преподавателей и студентов СПбГУ и подарил университету образ Христа Спасителя, а также наградил ректора СПбГУ Николая Кропачева церковным орденом Александра Невского III степени.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
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