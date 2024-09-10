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Патриарх Кирилл назвал самый страшный и опасный разлом в жизни человечества - РИА Новости, 10.09.2024
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Религия
 
13:02 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/patriarkh-1971811859.html
Патриарх Кирилл назвал самый страшный и опасный разлом в жизни человечества
Патриарх Кирилл назвал самый страшный и опасный разлом в жизни человечества - РИА Новости, 10.09.2024
Патриарх Кирилл назвал самый страшный и опасный разлом в жизни человечества
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал отрыв науки от религии самым страшным и опасным в жизни человечества. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T13:02
2024-09-10T13:02
религия
санкт-петербург
россия
санкт-петербургский государственный университет
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал отрыв науки от религии самым страшным и опасным в жизни человечества. Патриарх во вторник освятил малым освящением домовую церковь Петра и Павла в здании Двенадцати коллегий в Санкт-Петербурге. "Дай Бог, чтобы больше никогда никакие философии, никакие политические диктатуры не способны были произвести самый страшный и опасный разлом в жизни людей: оторвать веру от знания, науку от религии, религию от культуры. И надеемся, что наш народ, прошедший через такие тяжелейшие испытания... может быть и стать сегодня тем народом, который даст пример другим", – сказал патриарх в университете после освящения. На западе, добавил патриарх, сейчас "с удивлением" открывают для себя опыт России. Он благословил преподавателей и студентов СПбГУ и подарил университету образ Христа Спасителя, а также наградил ректора СПбГУ Николая Кропачева церковным орденом Александра Невского III степени. Ныне существующая, расположенная в Санкт-Петербургском государственном университете церковь святых апостолов Петра и Павла, была создана к 1837 году при реконструкции здания Двенадцати коллегий под нужды университета. Помещение представляет собой памятник архитектуры первой половины XIX века, которому после реставрации 1977–1983 годов был частично возвращен исторический облик. Закрытая в 1919 году церковь ремонтировалась в 2002-2003 годах, а в 2024 году завершились работы по ее воссозданию.
https://ria.ru/20240828/rpts-1969047663.html
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санкт-петербург, россия, санкт-петербургский государственный университет
Религия, Санкт-Петербург, Россия, Санкт-Петербургский государственный университет
Патриарх Кирилл назвал самый страшный и опасный разлом в жизни человечества

Патриарх Кирилл назвал отрыв науки от религии самым страшным и опасным разломом

© Фото : пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси/Олег ВаровПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Фото : пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси/Олег Варов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал отрыв науки от религии самым страшным и опасным в жизни человечества.
Патриарх во вторник освятил малым освящением домовую церковь Петра и Павла в здании Двенадцати коллегий в Санкт-Петербурге.
Патриарх Кирилл - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Патриарх Кирилл высказался о политических границах для РПЦ
28 августа, 18:26
"Дай Бог, чтобы больше никогда никакие философии, никакие политические диктатуры не способны были произвести самый страшный и опасный разлом в жизни людей: оторвать веру от знания, науку от религии, религию от культуры. И надеемся, что наш народ, прошедший через такие тяжелейшие испытания... может быть и стать сегодня тем народом, который даст пример другим", – сказал патриарх в университете после освящения.
На западе, добавил патриарх, сейчас "с удивлением" открывают для себя опыт России. Он благословил преподавателей и студентов СПбГУ и подарил университету образ Христа Спасителя, а также наградил ректора СПбГУ Николая Кропачева церковным орденом Александра Невского III степени.
Ныне существующая, расположенная в Санкт-Петербургском государственном университете церковь святых апостолов Петра и Павла, была создана к 1837 году при реконструкции здания Двенадцати коллегий под нужды университета. Помещение представляет собой памятник архитектуры первой половины XIX века, которому после реставрации 1977–1983 годов был частично возвращен исторический облик. Закрытая в 1919 году церковь ремонтировалась в 2002-2003 годах, а в 2024 году завершились работы по ее воссозданию.
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