https://ria.ru/20240910/ozon-1971723622.html

Ozon запустил публичные профили пользователей

Ozon запустил публичные профили пользователей - РИА Новости, 10.09.2024

Ozon запустил публичные профили пользователей

Маркетплейс Ozon тестирует новую опцию "Публичный профиль", с помощью которой планирует агрегировать неанонимные отзывы пользователей на покупки, сообщили РИА... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T01:57

2024-09-10T01:57

2024-09-10T01:57

общество

технологии

ozon

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Маркетплейс Ozon тестирует новую опцию "Публичный профиль", с помощью которой планирует агрегировать неанонимные отзывы пользователей на покупки, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Как рассказали в маркетплейсе, в новом приложении будут собираться отзывы на купленные товары, за исключением ряда категорий, например 18+, которые пользователь опубликовал неанонимно. При этом история покупок не будет видна. С помощью приложения клиенты смогут подписаться на других покупателей с похожими предпочтениями в покупках, пояснили в Ozon.Не будут собираться отзывы, помимо товаров 18+, на белье, домашнюю одежду, электронные сигареты, витамины, БАД, медизделия и ряд других товаров.В ходе теста попасть на аккаунт пользователя с публичным профилем можно можно с помощью ссылки-приглашения, которой тот поделился с другими покупателями. Подписаться на пользователя также можно через неанонимный отзыв на товар.Как отметили в маркетплейсе, в публичном профиле открыты только имя и первая буква фамилии, если они указаны. При этом клиент может скрыть отзывы, а также поменять "публичное имя". Кроме того, пользователь может скрыть профиль, отключив соответствующую функцию в личном кабинете.

https://ria.ru/20240709/direktor-1958391333.html

https://ria.ru/20240527/ozon-1948617731.html

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, технологии, ozon