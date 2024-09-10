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Ozon запустил публичные профили пользователей - РИА Новости, 10.09.2024
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https://ria.ru/20240910/ozon-1971723622.html
Ozon запустил публичные профили пользователей
Ozon запустил публичные профили пользователей - РИА Новости, 10.09.2024
Ozon запустил публичные профили пользователей
Маркетплейс Ozon тестирует новую опцию "Публичный профиль", с помощью которой планирует агрегировать неанонимные отзывы пользователей на покупки, сообщили РИА... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T01:57
2024-09-10T01:57
общество
технологии
ozon
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Маркетплейс Ozon тестирует новую опцию "Публичный профиль", с помощью которой планирует агрегировать неанонимные отзывы пользователей на покупки, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Как рассказали в маркетплейсе, в новом приложении будут собираться отзывы на купленные товары, за исключением ряда категорий, например 18+, которые пользователь опубликовал неанонимно. При этом история покупок не будет видна. С помощью приложения клиенты смогут подписаться на других покупателей с похожими предпочтениями в покупках, пояснили в Ozon.Не будут собираться отзывы, помимо товаров 18+, на белье, домашнюю одежду, электронные сигареты, витамины, БАД, медизделия и ряд других товаров.В ходе теста попасть на аккаунт пользователя с публичным профилем можно можно с помощью ссылки-приглашения, которой тот поделился с другими покупателями. Подписаться на пользователя также можно через неанонимный отзыв на товар.Как отметили в маркетплейсе, в публичном профиле открыты только имя и первая буква фамилии, если они указаны. При этом клиент может скрыть отзывы, а также поменять "публичное имя". Кроме того, пользователь может скрыть профиль, отключив соответствующую функцию в личном кабинете.
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общество, технологии, ozon
Общество, Технологии, Ozon
Ozon запустил публичные профили пользователей

Ozon запустил публичные профили пользователей с отзывами на покупки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска Ozon
Вывеска Ozon - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Маркетплейс Ozon тестирует новую опцию "Публичный профиль", с помощью которой планирует агрегировать неанонимные отзывы пользователей на покупки, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Как рассказали в маркетплейсе, в новом приложении будут собираться отзывы на купленные товары, за исключением ряда категорий, например 18+, которые пользователь опубликовал неанонимно. При этом история покупок не будет видна. С помощью приложения клиенты смогут подписаться на других покупателей с похожими предпочтениями в покупках, пояснили в Ozon.
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Не будут собираться отзывы, помимо товаров 18+, на белье, домашнюю одежду, электронные сигареты, витамины, БАД, медизделия и ряд других товаров.
В ходе теста попасть на аккаунт пользователя с публичным профилем можно можно с помощью ссылки-приглашения, которой тот поделился с другими покупателями. Подписаться на пользователя также можно через неанонимный отзыв на товар.
Как отметили в маркетплейсе, в публичном профиле открыты только имя и первая буква фамилии, если они указаны. При этом клиент может скрыть отзывы, а также поменять "публичное имя". Кроме того, пользователь может скрыть профиль, отключив соответствующую функцию в личном кабинете.
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