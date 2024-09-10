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СМИ узнали, как изменился Орбан после тренировок "русским методом" - РИА Новости, 10.09.2024
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14:00 10.09.2024 (обновлено: 14:39 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/orban-1971823881.html
СМИ узнали, как изменился Орбан после тренировок "русским методом"
СМИ узнали, как изменился Орбан после тренировок "русским методом" - РИА Новости, 10.09.2024
СМИ узнали, как изменился Орбан после тренировок "русским методом"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заметно похудел благодаря тренировкам с гирями, популярным в Советском Союзе, сообщил местный портал Blikk. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T14:00
2024-09-10T14:39
венгрия
виктор орбан
в мире
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БУДАПЕШТ, 10 сен — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заметно похудел благодаря тренировкам с гирями, популярным в Советском Союзе, сообщил местный портал Blikk. "Орбан действительно похудел на несколько килограммов. В последние месяцы он начал тренироваться. Он тренируется без личного тренера четыре-пять раз в неделю. Премьер тренируется с 16- и 24-килограммовыми гирями, план тренировок составил для себя сам. Он берет гири с собой и в поездки за границу", — говорится в публикации. Как рассказал порталу Blikk сам Орбан, ранее из-за травмы ему пришлось прекратить тренировки на полтора года, однако теперь он смог к ним вернуться. Венгерский премьер также отметил, что сочетает упражнения с диетой. По его словам, у него такой хороший аппетит, что он готов съесть железный гвоздь. При этом Орбан не взвешивается, поэтому информации, на сколько именно килограммов ему удалось похудеть, нет.Blikk и другие венгерские СМИ называют тренировки с гирями "русским методом", поскольку распространение они получили в Советском Союзе — первоначально так поддерживали форму военные в армии.
https://ria.ru/20240907/orban-1971243341.html
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венгрия, виктор орбан, в мире
Венгрия, Виктор Орбан, В мире
СМИ узнали, как изменился Орбан после тренировок "русским методом"

Blikk: Орбан похудел после тренировок "русским методом"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 10 сен — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заметно похудел благодаря тренировкам с гирями, популярным в Советском Союзе, сообщил местный портал Blikk.
«
"Орбан действительно похудел на несколько килограммов. В последние месяцы он начал тренироваться. Он тренируется без личного тренера четыре-пять раз в неделю. Премьер тренируется с 16- и 24-килограммовыми гирями, план тренировок составил для себя сам. Он берет гири с собой и в поездки за границу", — говорится в публикации.
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Как рассказал порталу Blikk сам Орбан, ранее из-за травмы ему пришлось прекратить тренировки на полтора года, однако теперь он смог к ним вернуться.
Венгерский премьер также отметил, что сочетает упражнения с диетой. По его словам, у него такой хороший аппетит, что он готов съесть железный гвоздь. При этом Орбан не взвешивается, поэтому информации, на сколько именно килограммов ему удалось похудеть, нет.
Blikk и другие венгерские СМИ называют тренировки с гирями "русским методом", поскольку распространение они получили в Советском Союзе — первоначально так поддерживали форму военные в армии.
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