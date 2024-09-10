https://ria.ru/20240910/oon-1971720047.html

В Нью-Йорке стартует 79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН

В Нью-Йорке стартует 79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 10.09.2024

В Нью-Йорке стартует 79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН

Генеральная Ассамблея во вторник соберется на ежегодную, 79-ю сессию: в ходе нее впервые состоится "Саммит будущего", на котором обсудят вопросы мира и... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T00:23

2024-09-10T00:23

2024-09-10T00:23

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ООН, 10 сен – РИА Новости. Генеральная Ассамблея во вторник соберется на ежегодную, 79-ю сессию: в ходе нее впервые состоится "Саммит будущего", на котором обсудят вопросы мира и глобальной безопасности, а также пройдет традиционная неделя высокого уровня. Ключевым событием сессий Генассамблеи по традиции является неделя высокого уровня – событие, на которое ежегодно съезжаются главы государств и министры и высказываются по насущным темам. Ежегодные дебаты пройдут с 24 по 28 сентября, а также 30 сентября. Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября. В этом году в рамках ежегодной сессии также пройдет "Саммит будущего", по итогам которого должны быть утверждены "Пакт во имя будущего", Глобальный цифровой договор и "Декларация для будущих поколений". Мероприятие задумывалось с целью формирования нового международного консенсуса относительно того, как добиться лучшего настоящего и сберечь будущее. Он пройдет 22 и 23 сентября. Семьдесят восьмая сессия запомнится, среди прочего, рядом документов и одиозных выступлений, среди которых – резолюция, рекомендующая Совбезу положительно пересмотреть вопрос о членстве Палестины в ООН. В ходе рассмотрения того же документа тогдашний постпред Израиля при организации Гилад Эрдан вынес на трибуну шредер и измельчил в нем устав организации. Во вторник в рамках подходящей к концу 78-й сессии Генассамблеи пройдет ее заключительное заседание, после чего начнется новая, 79-я. Председатель 78-й сессии Деннис Фрэнсис, подводя итоги, отметил, что она была "действительно насыщенной". Новой сессией будет руководить экс-премьер Камеруна Филемон Янг.

https://ria.ru/20240909/simvolika-1971674241.html

https://ria.ru/20240904/sanktsii-1970655442.html

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нью-йорк (город), сергей лавров, генеральная ассамблея оон, оон, палестина, израиль, в мире