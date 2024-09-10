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В Курской области запустили курс обучения тактической медицине - РИА Новости, 10.09.2024
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14:26 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/onf-1971839270.html
В Курской области запустили курс обучения тактической медицине
В Курской области запустили курс обучения тактической медицине - РИА Новости, 10.09.2024
В Курской области запустили курс обучения тактической медицине
"Народный фронт" запустил курс обучения тактической медицине для жителей Курской области, занятия посетили уже более тысячи человек, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T14:26
2024-09-10T14:26
общество
россия
курская область
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владимир путин
юлия зимова
валерий герасимов
общероссийский народный фронт
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. "Народный фронт" запустил курс обучения тактической медицине для жителей Курской области, занятия посетили уже более тысячи человек, сообщила пресс-служба организации. "Народный фронт запустил курс обучения тактической медицине жителей Курской области. Сотрудники инфраструктурных объектов и мест массового посещения изучают основы оказания первой помощи и самопомощи. Занятия посетили уже более тысячи представителей вузов и школ, работников автозаправок, аптек, водителей городских автобусов, специалистов "Почты России", "Газпрома", "Роснефти", РЖД и других организаций", - говорится в сообщении. По словам представителя ОНФ Юлии Зимовой, по итогам обучения каждому прошедшему курс выдают специальные аптечки для оказания первой помощи. "Например, проходят подготовку водители автобусов – и получают аптечки для своего транспорта. Также обучаем сотрудников торговых центров, продуктовых магазинов, школ и вузов – это те места, куда человек пойдёт за помощью, где должны находиться аптечки", - уточнила она. В Народном фронте отметили, что в состав аптечек входят перчатки, бинты, резиновые жгуты, термопокрывала, хлоргексидин и другие необходимые для оказания первой медицинской помощи предметы. Кроме того, как сообщает организация, в ОНФ обратился настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в Курчатове с просьбой провести обучения для священнослужителей. Основные приемы оказания помощи и самопомощи показывал депутат Госдумы и внештатный специалист Минздрава РФ по первой помощи Дмитрий Хубезов. По данным Народного фронта, курс прошли порядка 40 священников и прихожан. В церковь также доставили аптечки и наклейки с информацией об алгоритме действий при травмах. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 9 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 11,4 тысячи военных, 89 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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общество, россия, курская область, курчатов, владимир путин, юлия зимова, валерий герасимов, общероссийский народный фронт, почта россии, газпром
Общество, Россия, Курская область, Курчатов, Владимир Путин, Юлия Зимова, Валерий Герасимов, Общероссийский народный фронт, Почта России, Газпром
В Курской области запустили курс обучения тактической медицине

ОНФ запустил курс обучения тактической медицине для жителей Курской области

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУчредительный съезд ОНФ
Учредительный съезд ОНФ - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Учредительный съезд ОНФ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. "Народный фронт" запустил курс обучения тактической медицине для жителей Курской области, занятия посетили уже более тысячи человек, сообщила пресс-служба организации.
"Народный фронт запустил курс обучения тактической медицине жителей Курской области. Сотрудники инфраструктурных объектов и мест массового посещения изучают основы оказания первой помощи и самопомощи. Занятия посетили уже более тысячи представителей вузов и школ, работников автозаправок, аптек, водителей городских автобусов, специалистов "Почты России", "Газпрома", "Роснефти", РЖД и других организаций", - говорится в сообщении.
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По словам представителя ОНФ Юлии Зимовой, по итогам обучения каждому прошедшему курс выдают специальные аптечки для оказания первой помощи.
«
"Например, проходят подготовку водители автобусов – и получают аптечки для своего транспорта. Также обучаем сотрудников торговых центров, продуктовых магазинов, школ и вузов – это те места, куда человек пойдёт за помощью, где должны находиться аптечки", - уточнила она.
В Народном фронте отметили, что в состав аптечек входят перчатки, бинты, резиновые жгуты, термопокрывала, хлоргексидин и другие необходимые для оказания первой медицинской помощи предметы.
Кроме того, как сообщает организация, в ОНФ обратился настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в Курчатове с просьбой провести обучения для священнослужителей. Основные приемы оказания помощи и самопомощи показывал депутат Госдумы и внештатный специалист Минздрава РФ по первой помощи Дмитрий Хубезов. По данным Народного фронта, курс прошли порядка 40 священников и прихожан. В церковь также доставили аптечки и наклейки с информацией об алгоритме действий при травмах.
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Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 9 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 11,4 тысячи военных, 89 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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ОбществоРоссияКурская областьКурчатовВладимир ПутинЮлия ЗимоваВалерий ГерасимовОбщероссийский народный фронтПочта РоссииГазпром
 
 
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