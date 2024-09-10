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Резиденты смогут начать работу в ОЭЗ "Нягань" в 2025 году - РИА Новости, 10.09.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
15:55 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/oez-1971863228.html
Резиденты смогут начать работу в ОЭЗ "Нягань" в 2025 году
Резиденты смогут начать работу в ОЭЗ "Нягань" в 2025 году - РИА Новости, 10.09.2024
Резиденты смогут начать работу в ОЭЗ "Нягань" в 2025 году
Первые резиденты смогут зайти на площадку особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Нягань" в Ханты-Мансийском автономном округе уже в РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T15:55
2024-09-10T15:55
ханты-мансийский автономный округ
нягань
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
сергей афанасьев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сен – РИА Новости. Первые резиденты смогут зайти на площадку особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Нягань" в Ханты-Мансийском автономном округе уже в 2025 году, сообщает Фонд развития Югры. "Выполняемые работы позволят уже в 2025 году резидентам ОЭЗ зайти на площадку. На 100% выполнены работы по техническому присоединению к электрическим сетям, завершаются работы по подведению центрального водоснабжения, идет устройство земельного и дорожного полотна", - приводятся в сообщении слова директора окружного департамента экономического развития – заместителя губернатора Югры Сергея Афанасьева. Одним из первых резидентов станет Югорский лесопромышленный холдинг, уже в 2025 году он начнет строительство мебельного завода мощностью порядка 4 миллионов единиц мебели в год. По словам генерального директора АО "УК "Промышленные парки Югры" Александра Ермолина, до конца 2024 года в ОЭЗ будет создана инженерная инфраструктура, а также подготовлены контуры земельных участков и сети автодорог. В результате данных работ для приема первых резидентов будет готово 57 гектаров. Первый этап завершится в первом полугодии 2026 года, тогда подготовленная под производства территория увеличится до 158 гектаров. Соглашение между Минэкономразвития РФ, правительством Югры и администрацией Нягани о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа было подписано 25 января 2023 года. Общая площадь ОЭЗ составляет более 270 гектаров, на которой планируется внедрение крупных импортозамещающих инициатив, обеспечение цифрового суверенитета России и создание новых технологий по добыче нефти. Общий объем инвестиций якорных резидентов оценивается в 25 миллиардов рублей, а их выручка – более 130 миллиардов рублей. Реализация проекта рассчитана до 2032 года. Фонд развития Югры осуществляет комплексное сопровождение резидентов ОЭЗ и их инвестиционных проектов, а также предоставляет финансирование проектов на льготных условиях по ставке от 1% годовых сроком до 7 лет.
https://ria.ru/20240906/yugra-1971099938.html
https://ria.ru/20240910/yugra-1971790266.html
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нягань, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), сергей афанасьев
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Нягань, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Сергей Афанасьев

Резиденты смогут начать работу в ОЭЗ "Нягань" в 2025 году

© iStock.com / Sergey05Производство мебели
Производство мебели - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© iStock.com / Sergey05
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сен – РИА Новости. Первые резиденты смогут зайти на площадку особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Нягань" в Ханты-Мансийском автономном округе уже в 2025 году, сообщает Фонд развития Югры.
"Выполняемые работы позволят уже в 2025 году резидентам ОЭЗ зайти на площадку. На 100% выполнены работы по техническому присоединению к электрическим сетям, завершаются работы по подведению центрального водоснабжения, идет устройство земельного и дорожного полотна", - приводятся в сообщении слова директора окружного департамента экономического развития – заместителя губернатора Югры Сергея Афанасьева.
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Одним из первых резидентов станет Югорский лесопромышленный холдинг, уже в 2025 году он начнет строительство мебельного завода мощностью порядка 4 миллионов единиц мебели в год.
По словам генерального директора АО "УК "Промышленные парки Югры" Александра Ермолина, до конца 2024 года в ОЭЗ будет создана инженерная инфраструктура, а также подготовлены контуры земельных участков и сети автодорог. В результате данных работ для приема первых резидентов будет готово 57 гектаров. Первый этап завершится в первом полугодии 2026 года, тогда подготовленная под производства территория увеличится до 158 гектаров.
Соглашение между Минэкономразвития РФ, правительством Югры и администрацией Нягани о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа было подписано 25 января 2023 года. Общая площадь ОЭЗ составляет более 270 гектаров, на которой планируется внедрение крупных импортозамещающих инициатив, обеспечение цифрового суверенитета России и создание новых технологий по добыче нефти. Общий объем инвестиций якорных резидентов оценивается в 25 миллиардов рублей, а их выручка – более 130 миллиардов рублей. Реализация проекта рассчитана до 2032 года.
Фонд развития Югры осуществляет комплексное сопровождение резидентов ОЭЗ и их инвестиционных проектов, а также предоставляет финансирование проектов на льготных условиях по ставке от 1% годовых сроком до 7 лет.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругНяганьМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Сергей Афанасьев
 
 
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