https://ria.ru/20240910/oez-1971863228.html

Резиденты смогут начать работу в ОЭЗ "Нягань" в 2025 году

Резиденты смогут начать работу в ОЭЗ "Нягань" в 2025 году - РИА Новости, 10.09.2024

Резиденты смогут начать работу в ОЭЗ "Нягань" в 2025 году

Первые резиденты смогут зайти на площадку особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Нягань" в Ханты-Мансийском автономном округе уже в РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T15:55

2024-09-10T15:55

2024-09-10T15:55

ханты-мансийский автономный округ

нягань

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

сергей афанасьев

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сен – РИА Новости. Первые резиденты смогут зайти на площадку особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Нягань" в Ханты-Мансийском автономном округе уже в 2025 году, сообщает Фонд развития Югры. "Выполняемые работы позволят уже в 2025 году резидентам ОЭЗ зайти на площадку. На 100% выполнены работы по техническому присоединению к электрическим сетям, завершаются работы по подведению центрального водоснабжения, идет устройство земельного и дорожного полотна", - приводятся в сообщении слова директора окружного департамента экономического развития – заместителя губернатора Югры Сергея Афанасьева. Одним из первых резидентов станет Югорский лесопромышленный холдинг, уже в 2025 году он начнет строительство мебельного завода мощностью порядка 4 миллионов единиц мебели в год. По словам генерального директора АО "УК "Промышленные парки Югры" Александра Ермолина, до конца 2024 года в ОЭЗ будет создана инженерная инфраструктура, а также подготовлены контуры земельных участков и сети автодорог. В результате данных работ для приема первых резидентов будет готово 57 гектаров. Первый этап завершится в первом полугодии 2026 года, тогда подготовленная под производства территория увеличится до 158 гектаров. Соглашение между Минэкономразвития РФ, правительством Югры и администрацией Нягани о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа было подписано 25 января 2023 года. Общая площадь ОЭЗ составляет более 270 гектаров, на которой планируется внедрение крупных импортозамещающих инициатив, обеспечение цифрового суверенитета России и создание новых технологий по добыче нефти. Общий объем инвестиций якорных резидентов оценивается в 25 миллиардов рублей, а их выручка – более 130 миллиардов рублей. Реализация проекта рассчитана до 2032 года. Фонд развития Югры осуществляет комплексное сопровождение резидентов ОЭЗ и их инвестиционных проектов, а также предоставляет финансирование проектов на льготных условиях по ставке от 1% годовых сроком до 7 лет.

https://ria.ru/20240906/yugra-1971099938.html

https://ria.ru/20240910/yugra-1971790266.html

нягань

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

нягань, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), сергей афанасьев