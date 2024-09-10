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"Имеет право". В Нидерландах сделали дерзкий выпад в адрес России
"Имеет право". В Нидерландах сделали дерзкий выпад в адрес России - РИА Новости, 10.09.2024
"Имеет право". В Нидерландах сделали дерзкий выпад в адрес России
Нидерланды позволяют Киеву использовать истребители F-16 для нанесения ударов по территории России, заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс в... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T12:47
2024-09-10T12:47
2024-09-10T12:47
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Нидерланды позволяют Киеву использовать истребители F-16 для нанесения ударов по территории России, заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung."Украина может использовать наше вооружение на территории России для самозащиты в соответствии с международным правом. Киев имеет право на самооборону", — утверждает политик.По его словам, это также относится и к истребителям F-16, которые украинцам передала Дания.Первый замглавы оборонного комитета Совфеда, экс-главком ВКС России Виктор Бондарев 23 августа заявлял, что "ветеранов" НАТО, которых планируется посадить за штурвал F-16 для участия в конфликте на Украине, можно увидеть совсем скоро, уже на сбитых Россией самолетах.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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россия, украина, нидерланды, виктор бондарев, сергей лавров, совет федерации рф, нато, воздушно-космические силы россии, f-16, политика, в мире
Россия, Украина, Нидерланды, Виктор Бондарев, Сергей Лавров, Совет Федерации РФ, НАТО, Воздушно-космические силы России, F-16, Политика, В мире
"Имеет право". В Нидерландах сделали дерзкий выпад в адрес России
FAZ: Нидерланды разрешили Украине наносить удары по России самолетами F-16