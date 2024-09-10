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Нейролингвист рассказала о врожденном интеллекте - РИА Новости, 10.09.2024
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22:05 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/nejrolingvist-1971946776.html
Нейролингвист рассказала о врожденном интеллекте
Нейролингвист рассказала о врожденном интеллекте - РИА Новости, 10.09.2024
Нейролингвист рассказала о врожденном интеллекте
Директор Института когнитивных исследований СПбГУ, академик РАО, заслуженный деятель науки РФ нейролингвист Татьяна Черниговская считает, что существует... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T22:05
2024-09-10T22:05
катманду
татьяна черниговская
иоганн себастьян бах
российская академия наук
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости, Ольга Липич. Директор Института когнитивных исследований СПбГУ, академик РАО, заслуженный деятель науки РФ нейролингвист Татьяна Черниговская считает, что существует врожденный интеллект, "качество мозга" - и Моцартом можно только родиться, но им можно не стать, если не попасть вовремя в правильную среду и не трудиться, рассказала она в интервью РИА Новости. Черниговская посетила два первых в своем роде международных форума о сознании с участием десятков ведущих специалистов в этой области со всего мира, представляющих разные научные сообщества. В 2023 году в Дхарамсале с участием Далай-ламы прошла первая международная конференция "Сознание животных", а в 2024 году в Катманду собралась уже вторая, расширенная конференция - на тему "Как изучать и понимать сознание не у людей". Научным организатором этих форумов выступил всемирно известный российский нейрофизиолог, директор Института перспективных исследований мозга МГУ, академик РАН Константин Анохин. "Я считаю, что есть (врожденный интеллект – ред.). Но это не значит, что так считают все. Я бы сказала так: есть качество мозга – Эйнштейном или Моцартом можно только родиться, им нельзя стать, но им можно не стать, если ты со своим замечательным мозгом не попал вовремя в правильную среду и не трудишься", - сказала Черниговская агентству, отвечая на вопрос, есть ли врожденный интеллект, или это приобретаемая характеристика. По ее словам, если бы Иоганн Себастьян Бах родился бы не в семье потомственного музыканта Баха, а в семье землепашца, то он, возможно, не то что клавесина не увидел бы, а даже и слова этого бы не знал. "И не было бы у нас Баха. Должно повезти", - добавила собеседница агентства. Когда будет следующий скачок в эволюционном развитии человеческого мозга, по словам Черниговской, никто не знает, кроме Господа. А на вопрос, возможно ли искусственно ускорить этот процесс, нейроученый ответила: "Нет, забудьте про это навсегда". "Мы со своими корявыми руками не должны лазить в это", - уверена Черниговская. Полный текст интервью Татьяны Черниговской читайте на сайте РИА Новости ria.ru 11 сентября в 08.00 мск.
https://ria.ru/20240910/nejrolingvist-1971940909.html
https://ria.ru/20240910/soznanie-1971923387.html
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катманду, татьяна черниговская , иоганн себастьян бах, российская академия наук
Катманду, Татьяна Черниговская , Иоганн Себастьян Бах, Российская академия наук
Нейролингвист рассказала о врожденном интеллекте

Нейролингвист Черниговская: Моцартом можно только родиться, но им можно не стать

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкТатьяна Черниговская
Татьяна Черниговская - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Татьяна Черниговская . Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости, Ольга Липич. Директор Института когнитивных исследований СПбГУ, академик РАО, заслуженный деятель науки РФ нейролингвист Татьяна Черниговская считает, что существует врожденный интеллект, "качество мозга" - и Моцартом можно только родиться, но им можно не стать, если не попасть вовремя в правильную среду и не трудиться, рассказала она в интервью РИА Новости.
Черниговская посетила два первых в своем роде международных форума о сознании с участием десятков ведущих специалистов в этой области со всего мира, представляющих разные научные сообщества. В 2023 году в Дхарамсале с участием Далай-ламы прошла первая международная конференция "Сознание животных", а в 2024 году в Катманду собралась уже вторая, расширенная конференция - на тему "Как изучать и понимать сознание не у людей". Научным организатором этих форумов выступил всемирно известный российский нейрофизиолог, директор Института перспективных исследований мозга МГУ, академик РАН Константин Анохин.
Директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского госуниверситета, академик РАО, заслуженный деятель науки и высшего образования РФ Татьяна Черниговская - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Нейролингвист рассказала, как дольше сохранить мозговую активность
Вчера, 21:06
«
"Я считаю, что есть (врожденный интеллект – ред.). Но это не значит, что так считают все. Я бы сказала так: есть качество мозга – Эйнштейном или Моцартом можно только родиться, им нельзя стать, но им можно не стать, если ты со своим замечательным мозгом не попал вовремя в правильную среду и не трудишься", - сказала Черниговская агентству, отвечая на вопрос, есть ли врожденный интеллект, или это приобретаемая характеристика.
По ее словам, если бы Иоганн Себастьян Бах родился бы не в семье потомственного музыканта Баха, а в семье землепашца, то он, возможно, не то что клавесина не увидел бы, а даже и слова этого бы не знал. "И не было бы у нас Баха. Должно повезти", - добавила собеседница агентства.
Когда будет следующий скачок в эволюционном развитии человеческого мозга, по словам Черниговской, никто не знает, кроме Господа. А на вопрос, возможно ли искусственно ускорить этот процесс, нейроученый ответила: "Нет, забудьте про это навсегда". "Мы со своими корявыми руками не должны лазить в это", - уверена Черниговская.
Полный текст интервью Татьяны Черниговской читайте на сайте РИА Новости ria.ru 11 сентября в 08.00 мск.
Человеческий мозг - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Нейролингвист рассказала о своем понимании сознания
Вчера, 18:44
 
КатмандуТатьяна ЧерниговскаяИоганн Себастьян БахРоссийская академия наук
 
 
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