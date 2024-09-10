https://ria.ru/20240910/nejrolingvist-1971946776.html

Нейролингвист рассказала о врожденном интеллекте

Нейролингвист рассказала о врожденном интеллекте - РИА Новости, 10.09.2024

Нейролингвист рассказала о врожденном интеллекте

Директор Института когнитивных исследований СПбГУ, академик РАО, заслуженный деятель науки РФ нейролингвист Татьяна Черниговская считает, что существует... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T22:05

2024-09-10T22:05

2024-09-10T22:05

катманду

татьяна черниговская

иоганн себастьян бах

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156109/30/1561093012_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c1888e277957165ff6cbe777de72f665.jpg

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости, Ольга Липич. Директор Института когнитивных исследований СПбГУ, академик РАО, заслуженный деятель науки РФ нейролингвист Татьяна Черниговская считает, что существует врожденный интеллект, "качество мозга" - и Моцартом можно только родиться, но им можно не стать, если не попасть вовремя в правильную среду и не трудиться, рассказала она в интервью РИА Новости. Черниговская посетила два первых в своем роде международных форума о сознании с участием десятков ведущих специалистов в этой области со всего мира, представляющих разные научные сообщества. В 2023 году в Дхарамсале с участием Далай-ламы прошла первая международная конференция "Сознание животных", а в 2024 году в Катманду собралась уже вторая, расширенная конференция - на тему "Как изучать и понимать сознание не у людей". Научным организатором этих форумов выступил всемирно известный российский нейрофизиолог, директор Института перспективных исследований мозга МГУ, академик РАН Константин Анохин. "Я считаю, что есть (врожденный интеллект – ред.). Но это не значит, что так считают все. Я бы сказала так: есть качество мозга – Эйнштейном или Моцартом можно только родиться, им нельзя стать, но им можно не стать, если ты со своим замечательным мозгом не попал вовремя в правильную среду и не трудишься", - сказала Черниговская агентству, отвечая на вопрос, есть ли врожденный интеллект, или это приобретаемая характеристика. По ее словам, если бы Иоганн Себастьян Бах родился бы не в семье потомственного музыканта Баха, а в семье землепашца, то он, возможно, не то что клавесина не увидел бы, а даже и слова этого бы не знал. "И не было бы у нас Баха. Должно повезти", - добавила собеседница агентства. Когда будет следующий скачок в эволюционном развитии человеческого мозга, по словам Черниговской, никто не знает, кроме Господа. А на вопрос, возможно ли искусственно ускорить этот процесс, нейроученый ответила: "Нет, забудьте про это навсегда". "Мы со своими корявыми руками не должны лазить в это", - уверена Черниговская. Полный текст интервью Татьяны Черниговской читайте на сайте РИА Новости ria.ru 11 сентября в 08.00 мск.

https://ria.ru/20240910/nejrolingvist-1971940909.html

https://ria.ru/20240910/soznanie-1971923387.html

катманду

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

катманду, татьяна черниговская , иоганн себастьян бах, российская академия наук