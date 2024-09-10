Небензя посоветовал ждать некрологи на западных наемников
Небензя призвал ждать некрологи на западных наемников после ударов РФ по ВСУ
© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezПостпред России при ООН Василий Небензя
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 10 сен – РИА Новости. Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя после серии ударов по украинским военным объектам посоветовал ждать некрологи западных наемников, в том числе и американских.
Российские военные, напомнил дипломат, за последнее время провели "внушительные и эффективные" удары по украинским военным объектам, среди которых, в частности, были учебно-тренировочный центр ВСУ в Полтаве и гостиница в Кривом Роге, в которой проживали офицеры украинской разведки.
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"Отличительной особенностью данной серии ударов стала ликвидация значительного количества иностранных инструкторов, специалистов и наемников. Поэтому те, кто следит за этой темой, может ожидать большое количество некрологов о внезапной кончине высокопоставленных американских, британских, французских, польских и шведских военных", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
Москва, отметил он, изначально предупреждала, что любой, кто помогает "клике (Владимира – Прим. Ред.) Зеленского удерживать на плаву ее военный потенциал", становится законной целью для России.
Во вторник, 3 сентября, в Полтаве прогремели два взрыва на фоне объявленной воздушной тревоги. Как заявили в российском Минобороны, армия нанесла высокоточный удар по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ, где под руководством иностранных инструкторов осуществлялась подготовка специалистов связи и радиоэлектронной борьбы, а также операторов БПЛА, участвующих в нанесении ударов по гражданским объектам в России.
Как сообщил РИА Новости высокопоставленный военный источник, при ударе погибли и пострадали около 500 специалистов, в том числе наемники из европейских стран.
Шестого сентября высокопоставленный военный источник сообщил РИА Новости, что в результате комбинированного ракетного удара, нанесенного по трем пунктам временной дислокации иностранных наемников в городе Кривой Рог, противник потерял более 250 боевиков. Среди них около 70 французских и румынских специалистов ПВО и по производству БПЛА.
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