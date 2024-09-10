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Небензя посоветовал ждать некрологи на западных наемников - РИА Новости, 11.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:40 10.09.2024 (обновлено: 01:50 11.09.2024)
https://ria.ru/20240910/nebenzya-1971954411.html
Небензя посоветовал ждать некрологи на западных наемников
Небензя посоветовал ждать некрологи на западных наемников - РИА Новости, 11.09.2024
Небензя посоветовал ждать некрологи на западных наемников
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя после серии ударов по украинским военным объектам посоветовал ждать некрологи западных наемников, в том... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-10T23:40
2024-09-11T01:50
специальная военная операция на украине
в мире
россия
полтава
кривой рог
василий небензя
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
оон
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ООН, 10 сен – РИА Новости. Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя после серии ударов по украинским военным объектам посоветовал ждать некрологи западных наемников, в том числе и американских. Российские военные, напомнил дипломат, за последнее время провели "внушительные и эффективные" удары по украинским военным объектам, среди которых, в частности, были учебно-тренировочный центр ВСУ в Полтаве и гостиница в Кривом Роге, в которой проживали офицеры украинской разведки."Отличительной особенностью данной серии ударов стала ликвидация значительного количества иностранных инструкторов, специалистов и наемников. Поэтому те, кто следит за этой темой, может ожидать большое количество некрологов о внезапной кончине высокопоставленных американских, британских, французских, польских и шведских военных", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН. Москва, отметил он, изначально предупреждала, что любой, кто помогает "клике (Владимира – Прим. Ред.) Зеленского удерживать на плаву ее военный потенциал", становится законной целью для России.Во вторник, 3 сентября, в Полтаве прогремели два взрыва на фоне объявленной воздушной тревоги. Как заявили в российском Минобороны, армия нанесла высокоточный удар по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ, где под руководством иностранных инструкторов осуществлялась подготовка специалистов связи и радиоэлектронной борьбы, а также операторов БПЛА, участвующих в нанесении ударов по гражданским объектам в России.Как сообщил РИА Новости высокопоставленный военный источник, при ударе погибли и пострадали около 500 специалистов, в том числе наемники из европейских стран.Шестого сентября высокопоставленный военный источник сообщил РИА Новости, что в результате комбинированного ракетного удара, нанесенного по трем пунктам временной дислокации иностранных наемников в городе Кривой Рог, противник потерял более 250 боевиков. Среди них около 70 французских и румынских специалистов ПВО и по производству БПЛА.
https://ria.ru/20240910/naemnik-1971895047.html
https://ria.ru/20240905/naemnik-1970658585.html
россия
полтава
кривой рог
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в мире, россия, полтава, кривой рог, василий небензя, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), оон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Полтава, Кривой Рог, Василий Небензя, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), ООН, Вооруженные силы Украины
Небензя посоветовал ждать некрологи на западных наемников

Небензя призвал ждать некрологи на западных наемников после ударов РФ по ВСУ

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 10 сен – РИА Новости. Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя после серии ударов по украинским военным объектам посоветовал ждать некрологи западных наемников, в том числе и американских.
Российские военные, напомнил дипломат, за последнее время провели "внушительные и эффективные" удары по украинским военным объектам, среди которых, в частности, были учебно-тренировочный центр ВСУ в Полтаве и гостиница в Кривом Роге, в которой проживали офицеры украинской разведки.
Гражданин Америки Майкл Пол Малдонадо, признанный виновным в наемничестве - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Воевавший на стороне ВСУ американский наемник получил 14 лет колонии
Вчера, 17:08
«
"Отличительной особенностью данной серии ударов стала ликвидация значительного количества иностранных инструкторов, специалистов и наемников. Поэтому те, кто следит за этой темой, может ожидать большое количество некрологов о внезапной кончине высокопоставленных американских, британских, французских, польских и шведских военных", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
Москва, отметил он, изначально предупреждала, что любой, кто помогает "клике (Владимира – Прим. Ред.) Зеленского удерживать на плаву ее военный потенциал", становится законной целью для России.
Во вторник, 3 сентября, в Полтаве прогремели два взрыва на фоне объявленной воздушной тревоги. Как заявили в российском Минобороны, армия нанесла высокоточный удар по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ, где под руководством иностранных инструкторов осуществлялась подготовка специалистов связи и радиоэлектронной борьбы, а также операторов БПЛА, участвующих в нанесении ударов по гражданским объектам в России.
Как сообщил РИА Новости высокопоставленный военный источник, при ударе погибли и пострадали около 500 специалистов, в том числе наемники из европейских стран.
Шестого сентября высокопоставленный военный источник сообщил РИА Новости, что в результате комбинированного ракетного удара, нанесенного по трем пунктам временной дислокации иностранных наемников в городе Кривой Рог, противник потерял более 250 боевиков. Среди них около 70 французских и румынских специалистов ПВО и по производству БПЛА.
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Наемник из Новой Зеландии воюет на стороне ВСУ уже 2,5 года
5 сентября, 00:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияПолтаваКривой РогВасилий НебензяВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)ООНВооруженные силы Украины
 
 
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