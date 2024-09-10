https://ria.ru/20240910/nato-1971690441.html

"Сроки поджимают": 12 шагов НАТО к войне с Россией

"Сроки поджимают": 12 шагов НАТО к войне с Россией - РИА Новости, 10.09.2024

"Сроки поджимают": 12 шагов НАТО к войне с Россией

В Североатлантическом альянсе начали серию учений у границ России. Маневры с участием многих подразделений продлятся до конца осени. О том, какие войска... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T08:00

2024-09-10T08:00

2024-09-10T09:57

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости, Давид Нармания. В Североатлантическом альянсе начали серию учений у границ России. Маневры с участием многих подразделений продлятся до конца осени. О том, какие войска задействуют и ради чего все это устраивают, — в материале РИА Новости.Все вместе…В общей сложности предполагается 12 учений по всей протяженности восточного фланга.Три организуют под эгидой Брюсселя. В частности, в Германии с 9 по 20 сентября пройдут Steadfast Foxtrot ’24. Основная задача — проверка готовности войск на стратегическом, оперативном и тактическом уровне при планировании и выполнении операций. Руководит маневрами Верховное командование Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SHAPE), которое возглавляет генерал армии США Кристофер Каволи.Затем, 30 сентября, в Греции стартуют Ramstein Flag 24 под руководством AIRCOM — Объединенного авиационного командования. Это учения тактического уровня в формате LIVEX — с применением реальных сил. Закончатся 11 октября.С 7 по 12 ноября — Cyber Coalition в Эстонии. Это ежегодные учения, из самых крупных.На сей раз особое внимание уделят вопросам логистики: переброске крупного контингента с одного края Европы на другой на фоне "вторжения условного противника с востока".…и немного порознь"Зонтичными" маневрами дело не ограничится. В программе еще учения на национальном уровне с привлечением союзников. В частности, в Исландии завершились Northern Viking: отрабатывали патрулирование воздушного пространства, действия на море и оборону берега.В воскресенье в Словакии стартовали Toxic Valley, с химико-биологическими войсками.В Венгрии с конца августа — Brave Warrior, уже вторые в этом году. Там оттачивает взаимодействие расквартированная в стране многонациональная боевая группа.Параллельно в Латвии — Namejs с участием многонациональной дивизии "Север", сформированной в 2019-м. Альянс объявил это формирование полностью подготовленным.С 30 октября по 12 ноября в Финляндии — Hammer 2024. Хотят проверить механизированные подразделения.Завершают цикл морские маневры в Турции и Болгарии — Mavi Balina и Poseidon’24. В первом случае основное внимание уделят подводным силам, во втором — борьбе с морскими минами.Также проведут учения в Испании и Италии, но это все же не на границах России.Постепенная эскалацияПодобное для Североатлантического альянса не ново. Брюссель последовательно активизируется на восточном фланге.Так, в мае завершились Steadfast Defender — крупнейшие учения со времен холодной войны. Четыре месяца, 90 тысяч военнослужащих из всех 32 стран НАТО, включая Швецию, которую только-только приняли. География — страны Балтии, Польша, Германия. Очевидно, отрабатывали действия в случае вооруженного конфликта в районе Сувалкского коридора, через который, по мнению некоторых западных политиков и экспертов, российские танковые клинья якобы устремятся к Калининградской области.Такую агрессивность альянс объясняет ситуацией на Украине. Однако еще в 2016-м сформировали четыре многонациональные боевые группы — в Латвии, Литве, Эстонии и Польше. Их координируют из Щецина. А в 2018-м создали еще один штаб, тоже в Польше — в Эльблаге.В апреле 2022-го число боевых групп увеличили до восьми. Дополнительные подразделения — от 600 до двух тысяч человек — разместили в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. В каждом — представители нескольких государств. В Брюсселе утверждают, что речь в общей сложности идет о 10 232 военнослужащих.Помимо этого, на саммите в Мадриде, который состоялся в июне 2022-го, решили расширить силы реагирования. Причем почти на порядок — с 40 до 300 тысяч. Из них первые 100 тысяч могут перебросить в любую точку Европы в течение десяти дней. А за полгода альянс готов поставить под ружье полмиллиона человек.Особое внимание уделяют военно-воздушным силам. В воздухе постоянно находятся до трех десятков самолетов разведки и истребителей. Еще 130 — в состоянии высокой боевой готовности. В море дежурят порядка 140 военных кораблей.Само собой, всем этим заправляют США. В январе 2022-го они увеличили свой контингент в Европе с 60 до 80 тысяч. Затем — до 100 тысяч, 65% находятся там на постоянной основе."Осталось несколько лет"Западные политики и военные неоднократно называли военное столкновение с Россией почти "неминуемым"."У нас есть пять-восемь лет. За это время Москва сумеет нарастить вооруженные силы до уровня, который обеспечит вторжение на территорию стран НАТО. Я не говорю, что это непременно произойдет, но такая вероятность есть. Мы видим, что Россия производит множество вооружений и не все расходуются в войне на Украине. Так что к 2029-му мы должны быть готовы", — заявлял в апреле генерал-лейтенант Карстен Бройер, главный инспектор Вооруженных сил Германии.Министр обороны ФРГ Борис Писториус в феврале делился еще более мрачными прогнозами: по его словам, война начнется уже через три года.Европа пытается оформить "военный шенген", чтобы перевозить оружие и технику через границы по упрощенной схеме. Активно развивают сеть логистических маршрутов.Как писала в июне The Telegraph, в НАТО рассматривают альтернативные сценарии и готовят многочисленные сухопутные коридоры для срочной переброски американских войск, включая бронетанковые подразделения, на линию фронта в случае крупной наземной войны с Россией.Подбирают и места для высадки американцев в Италии, Греции, Турции, Норвегии, Швеции и Финляндии. Порты в Германии, Нидерландах и Прибалтике считаются наиболее уязвимыми для российских ракетных ударов. Хотя почему Швеция и Финляндия более безопасны — непонятно.Как бы то ни было, в Брюсселе и Вашингтоне активно готовятся к войне с Россией. И проходящие этой осенью учения разных уровней с привлечением всего спектра доступных альянсу возможностей убедительно демонстрируют: Запад держит порох сухим.

https://ria.ru/20240909/jassm-1971134046.html

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Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

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