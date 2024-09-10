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Украина отказалась не наносить удары по атомным объектам, заявил Шойгу - РИА Новости, 10.09.2024
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10:43 10.09.2024 (обновлено: 11:34 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/nanosit-1971771315.html
Украина отказалась не наносить удары по атомным объектам, заявил Шойгу
Украина отказалась не наносить удары по атомным объектам, заявил Шойгу - РИА Новости, 10.09.2024
Украина отказалась не наносить удары по атомным объектам, заявил Шойгу
Украина отказалась от предложения Турции не наносить удары по объектам атомной энергетики, заявил в эфире телеканала "Россия-24" секретарь Совета безопасности... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T10:43
2024-09-10T11:34
украина
турция
украинский демократический альянс за реформы (удар)
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Украина отказалась от предложения Турции не наносить удары по объектам атомной энергетики, заявил в эфире телеканала "Россия-24" секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу."Турция в свое время предложила не наносить удары по объектам атомной энергетики, Украина от этого отказалась", - сказал он.В конце августа делегация во главе с Гросси посетила Курскую АЭС и город Курчатов. Гросси после визита на Курскую АЭС заявил, что ситуация серьезная. По его словам, предотвращение ядерной аварии жизненно важно. В начале сентября делегация МАГАТЭ во главе Гросси посетила Запорожскую АЭС. По итогам визита он отметил, что ситуация с безопасностью на станции нестабильная и хрупкая из-за военных действий. Позже Гросси заявил, что АЭС не должны подвергаться атакам, такие проявления агрессии никак не могут быть оправданы.
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украина, турция, украинский демократический альянс за реформы (удар)
Украина, Турция, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)
Украина отказалась не наносить удары по атомным объектам, заявил Шойгу

Шойгу: Турция призвала не наносить удары по атомным объектам, Украина отказалась

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Украина отказалась от предложения Турции не наносить удары по объектам атомной энергетики, заявил в эфире телеканала "Россия-24" секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.
"Турция в свое время предложила не наносить удары по объектам атомной энергетики, Украина от этого отказалась", - сказал он.
В конце августа делегация во главе с Гросси посетила Курскую АЭС и город Курчатов. Гросси после визита на Курскую АЭС заявил, что ситуация серьезная. По его словам, предотвращение ядерной аварии жизненно важно. В начале сентября делегация МАГАТЭ во главе Гросси посетила Запорожскую АЭС. По итогам визита он отметил, что ситуация с безопасностью на станции нестабильная и хрупкая из-за военных действий. Позже Гросси заявил, что АЭС не должны подвергаться атакам, такие проявления агрессии никак не могут быть оправданы.
Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Шойгу назвал цель украинской атаки на Курскую область
10:38
 
УкраинаТурцияУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)
 
 
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