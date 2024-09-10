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Украина отказалась не наносить удары по атомным объектам, заявил Шойгу
Украина отказалась не наносить удары по атомным объектам, заявил Шойгу - РИА Новости, 10.09.2024
Украина отказалась не наносить удары по атомным объектам, заявил Шойгу
Украина отказалась от предложения Турции не наносить удары по объектам атомной энергетики, заявил в эфире телеканала "Россия-24" секретарь Совета безопасности... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T10:43
2024-09-10T10:43
2024-09-10T11:34
украина
турция
украинский демократический альянс за реформы (удар)
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Украина отказалась от предложения Турции не наносить удары по объектам атомной энергетики, заявил в эфире телеканала "Россия-24" секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу."Турция в свое время предложила не наносить удары по объектам атомной энергетики, Украина от этого отказалась", - сказал он.В конце августа делегация во главе с Гросси посетила Курскую АЭС и город Курчатов. Гросси после визита на Курскую АЭС заявил, что ситуация серьезная. По его словам, предотвращение ядерной аварии жизненно важно. В начале сентября делегация МАГАТЭ во главе Гросси посетила Запорожскую АЭС. По итогам визита он отметил, что ситуация с безопасностью на станции нестабильная и хрупкая из-за военных действий. Позже Гросси заявил, что АЭС не должны подвергаться атакам, такие проявления агрессии никак не могут быть оправданы.
https://ria.ru/20240910/shoygu-1971769113.html
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украина, турция, украинский демократический альянс за реформы (удар)
Украина, Турция, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)
Украина отказалась не наносить удары по атомным объектам, заявил Шойгу
Шойгу: Турция призвала не наносить удары по атомным объектам, Украина отказалась
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Украина отказалась от предложения Турции не наносить удары по объектам атомной энергетики, заявил в эфире телеканала "Россия-24" секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.
"Турция в свое время предложила не наносить удары по объектам атомной энергетики, Украина от этого отказалась", - сказал он.
В конце августа делегация во главе с Гросси посетила Курскую АЭС и город Курчатов. Гросси после визита на Курскую АЭС заявил, что ситуация серьезная. По его словам, предотвращение ядерной аварии жизненно важно. В начале сентября делегация МАГАТЭ во главе Гросси посетила Запорожскую АЭС. По итогам визита он отметил, что ситуация с безопасностью на станции нестабильная и хрупкая из-за военных действий. Позже Гросси заявил, что АЭС не должны подвергаться атакам, такие проявления агрессии никак не могут быть оправданы.