https://ria.ru/20240910/nanosit-1971771315.html

Украина отказалась не наносить удары по атомным объектам, заявил Шойгу

Украина отказалась не наносить удары по атомным объектам, заявил Шойгу - РИА Новости, 10.09.2024

Украина отказалась не наносить удары по атомным объектам, заявил Шойгу

Украина отказалась от предложения Турции не наносить удары по объектам атомной энергетики, заявил в эфире телеканала "Россия-24" секретарь Совета безопасности... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T10:43

2024-09-10T10:43

2024-09-10T11:34

украина

турция

украинский демократический альянс за реформы (удар)

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Украина отказалась от предложения Турции не наносить удары по объектам атомной энергетики, заявил в эфире телеканала "Россия-24" секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу."Турция в свое время предложила не наносить удары по объектам атомной энергетики, Украина от этого отказалась", - сказал он.В конце августа делегация во главе с Гросси посетила Курскую АЭС и город Курчатов. Гросси после визита на Курскую АЭС заявил, что ситуация серьезная. По его словам, предотвращение ядерной аварии жизненно важно. В начале сентября делегация МАГАТЭ во главе Гросси посетила Запорожскую АЭС. По итогам визита он отметил, что ситуация с безопасностью на станции нестабильная и хрупкая из-за военных действий. Позже Гросси заявил, что АЭС не должны подвергаться атакам, такие проявления агрессии никак не могут быть оправданы.

https://ria.ru/20240910/shoygu-1971769113.html

украина

турция

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украина, турция, украинский демократический альянс за реформы (удар)