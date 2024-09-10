https://ria.ru/20240910/naemnik-1971895047.html

Воевавший на стороне ВСУ американский наемник получил 14 лет колонии

Воевавший на стороне ВСУ американский наемник получил 14 лет колонии - РИА Новости, 10.09.2024

Воевавший на стороне ВСУ американский наемник получил 14 лет колонии

Воевавший на стороне ВСУ американский наемник заочно приговорен к 14 годам колонии за совершение преступления против мира и безопасности человечества, сообщает... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T17:08

2024-09-10T17:08

2024-09-10T17:09

специальная военная операция на украине

сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Воевавший на стороне ВСУ американский наемник заочно приговорен к 14 годам колонии за совершение преступления против мира и безопасности человечества, сообщает пресс-службы Следственного комитета РФ в Telegram-канале. "На основании доказательств, собранных Следственным комитетом Российской Федерации, суд заочно вынес приговор гражданину Соединенных Штатов Америки Малдонадо Майклу Полу, признанному виновным в наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ). Приговором суда ему заочно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет. Фигурант объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении. Как было установлено в суде, в июле 2022 года Малдонадо с целью получения материального вознаграждения прибыл на Украину, где добровольно вступил в 28-ю отдельную механизированную бригаду имени рыцарей Зимнего похода ВСУ, чтобы в качестве наемника на воинской должности разведчика участвовать в вооруженном конфликте и военных действиях против Вооруженных сил России. Там он прошел подготовку, направленную на получение навыков обращения с боевым оружием, а также стратегии, тактики и способам военных действий, с целью конспирации стал использовать позывной Zafer Ronin (Зафер Ронин). За денежное вознаграждение и иное материальное обеспечение с июля 2022 по февраль 2024 года Малдонадо, выполняя приказы вышестоящих командиров, принимал непосредственное участие в боевых действиях против российских военнослужащих, чем способствовал поддержанию вооружённого конфликта. В середине марта министерство обороны России сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наёмников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5962 боевика. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20240910/dnr-1971809651.html

https://ria.ru/20240907/dostup-1971251395.html

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сша, вооруженные силы украины, россия, происшествия