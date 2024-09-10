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Воевавший на стороне ВСУ американский наемник получил 14 лет колонии - РИА Новости, 10.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:08 10.09.2024 (обновлено: 17:09 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/naemnik-1971895047.html
Воевавший на стороне ВСУ американский наемник получил 14 лет колонии
Воевавший на стороне ВСУ американский наемник получил 14 лет колонии - РИА Новости, 10.09.2024
Воевавший на стороне ВСУ американский наемник получил 14 лет колонии
Воевавший на стороне ВСУ американский наемник заочно приговорен к 14 годам колонии за совершение преступления против мира и безопасности человечества, сообщает... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T17:08
2024-09-10T17:09
специальная военная операция на украине
сша
вооруженные силы украины
россия
происшествия
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Воевавший на стороне ВСУ американский наемник заочно приговорен к 14 годам колонии за совершение преступления против мира и безопасности человечества, сообщает пресс-службы Следственного комитета РФ в Telegram-канале. "На основании доказательств, собранных Следственным комитетом Российской Федерации, суд заочно вынес приговор гражданину Соединенных Штатов Америки Малдонадо Майклу Полу, признанному виновным в наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ). Приговором суда ему заочно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет. Фигурант объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении. Как было установлено в суде, в июле 2022 года Малдонадо с целью получения материального вознаграждения прибыл на Украину, где добровольно вступил в 28-ю отдельную механизированную бригаду имени рыцарей Зимнего похода ВСУ, чтобы в качестве наемника на воинской должности разведчика участвовать в вооруженном конфликте и военных действиях против Вооруженных сил России. Там он прошел подготовку, направленную на получение навыков обращения с боевым оружием, а также стратегии, тактики и способам военных действий, с целью конспирации стал использовать позывной Zafer Ronin (Зафер Ронин). За денежное вознаграждение и иное материальное обеспечение с июля 2022 по февраль 2024 года Малдонадо, выполняя приказы вышестоящих командиров, принимал непосредственное участие в боевых действиях против российских военнослужащих, чем способствовал поддержанию вооружённого конфликта. В середине марта министерство обороны России сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наёмников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5962 боевика. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20240910/dnr-1971809651.html
https://ria.ru/20240907/dostup-1971251395.html
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сша, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, США, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
Воевавший на стороне ВСУ американский наемник получил 14 лет колонии

Наемник из США заочно приговорен к 14 годам колонии за наемничество в ВСУ

© Следком/TelegramГражданин Америки Майкл Пол Малдонадо, признанный виновным в наемничестве
Гражданин Америки Майкл Пол Малдонадо, признанный виновным в наемничестве - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Следком/Telegram
Гражданин Америки Майкл Пол Малдонадо, признанный виновным в наемничестве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Воевавший на стороне ВСУ американский наемник заочно приговорен к 14 годам колонии за совершение преступления против мира и безопасности человечества, сообщает пресс-службы Следственного комитета РФ в Telegram-канале.
"На основании доказательств, собранных Следственным комитетом Российской Федерации, суд заочно вынес приговор гражданину Соединенных Штатов Америки Малдонадо Майклу Полу, признанному виновным в наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ). Приговором суда ему заочно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет. Фигурант объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.
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Как было установлено в суде, в июле 2022 года Малдонадо с целью получения материального вознаграждения прибыл на Украину, где добровольно вступил в 28-ю отдельную механизированную бригаду имени рыцарей Зимнего похода ВСУ, чтобы в качестве наемника на воинской должности разведчика участвовать в вооруженном конфликте и военных действиях против Вооруженных сил России.
Там он прошел подготовку, направленную на получение навыков обращения с боевым оружием, а также стратегии, тактики и способам военных действий, с целью конспирации стал использовать позывной Zafer Ronin (Зафер Ронин). За денежное вознаграждение и иное материальное обеспечение с июля 2022 по февраль 2024 года Малдонадо, выполняя приказы вышестоящих командиров, принимал непосредственное участие в боевых действиях против российских военнослужащих, чем способствовал поддержанию вооружённого конфликта.
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В середине марта министерство обороны России сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наёмников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5962 боевика.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеСШАВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествия
 
 
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