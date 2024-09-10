https://ria.ru/20240910/mvd-1971864133.html

В МВД сообщили о росте числа киберпреступлений

В МВД сообщили о росте числа киберпреступлений - РИА Новости, 10.09.2024

В МВД сообщили о росте числа киберпреступлений

Количество киберпреступлений продолжает расти, их доля превышает 40% в общем массиве, сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на совещании. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T16:02

2024-09-10T16:02

2024-09-10T16:02

россия

алтайский край

челябинская область

владимир колокольцев

происшествия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Количество киберпреступлений продолжает расти, их доля превышает 40% в общем массиве, сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на совещании. Во вторник глава российской полиции в ходе совещания представил новых руководителей главков по Алтайскому краю и Челябинской области. "Количество подобных посягательств продолжает расти. Их доля в общем массиве остается значительной и превышает 40%. Используя методы социальной инженерии и другие технологии, мошенники манипулируют потерпевшими, получают доступ к их счетам и аккаунтам", - рассказал Колокольцев. Глава МВД РФ считает, что особое внимание следует уделять вопросам нелегальной миграции. "Постоянно держите в поле зрения состояние межнациональных отношений. Сфера очень тонкая. Мы видим, что попытки деструктивных сил раскачать ситуацию внутри страны, используя этноконфессиональный фактор, не прекращаются", - добавил Колокольцев.

https://ria.ru/20240910/moshenniki-1971759407.html

https://ria.ru/20240908/kriminal-1971093062.html

россия

алтайский край

челябинская область

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россия, алтайский край, челябинская область, владимир колокольцев, происшествия