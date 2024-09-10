https://ria.ru/20240910/mvd-1971864133.html
В МВД сообщили о росте числа киберпреступлений
В МВД сообщили о росте числа киберпреступлений - РИА Новости, 10.09.2024
В МВД сообщили о росте числа киберпреступлений
Количество киберпреступлений продолжает расти, их доля превышает 40% в общем массиве, сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на совещании. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T16:02
2024-09-10T16:02
2024-09-10T16:02
россия
алтайский край
челябинская область
владимир колокольцев
происшествия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Количество киберпреступлений продолжает расти, их доля превышает 40% в общем массиве, сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на совещании. Во вторник глава российской полиции в ходе совещания представил новых руководителей главков по Алтайскому краю и Челябинской области. "Количество подобных посягательств продолжает расти. Их доля в общем массиве остается значительной и превышает 40%. Используя методы социальной инженерии и другие технологии, мошенники манипулируют потерпевшими, получают доступ к их счетам и аккаунтам", - рассказал Колокольцев. Глава МВД РФ считает, что особое внимание следует уделять вопросам нелегальной миграции. "Постоянно держите в поле зрения состояние межнациональных отношений. Сфера очень тонкая. Мы видим, что попытки деструктивных сил раскачать ситуацию внутри страны, используя этноконфессиональный фактор, не прекращаются", - добавил Колокольцев.
https://ria.ru/20240910/moshenniki-1971759407.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, алтайский край, челябинская область, владимир колокольцев, происшествия
Россия, Алтайский край, Челябинская область, Владимир Колокольцев, Происшествия
В МВД сообщили о росте числа киберпреступлений
Глава МВД Колокольцев: доля киберпреступлений превышает 40% от общего количества
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Количество киберпреступлений продолжает расти, их доля превышает 40% в общем массиве, сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на совещании.
Во вторник глава российской полиции в ходе совещания представил новых руководителей главков по Алтайскому краю
и Челябинской области
.
"Количество подобных посягательств продолжает расти. Их доля в общем массиве остается значительной и превышает 40%. Используя методы социальной инженерии и другие технологии, мошенники манипулируют потерпевшими, получают доступ к их счетам и аккаунтам", - рассказал Колокольцев.
Глава МВД РФ считает, что особое внимание следует уделять вопросам нелегальной миграции.
"Постоянно держите в поле зрения состояние межнациональных отношений. Сфера очень тонкая. Мы видим, что попытки деструктивных сил раскачать ситуацию внутри страны, используя этноконфессиональный фактор, не прекращаются", - добавил Колокольцев.