https://ria.ru/20240910/mvd-1971824013.html

МВД рассказало о травмах у пострадавших при пожаре на заводе "Евраза"

МВД рассказало о травмах у пострадавших при пожаре на заводе "Евраза" - РИА Новости, 10.09.2024

МВД рассказало о травмах у пострадавших при пожаре на заводе "Евраза"

Трое пострадавших при возгорании на предприятии АО "ЕВРАЗ НТМК" в Нижнем Тагиле получили ожоги 8-9% поверхности тела, их вертолетом госпитализируют в ожоговый... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T13:59

2024-09-10T13:59

2024-09-10T13:59

происшествия

нижний тагил

екатеринбург

валерий горелых

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сен – РИА Новости. Трое пострадавших при возгорании на предприятии АО "ЕВРАЗ НТМК" в Нижнем Тагиле получили ожоги 8-9% поверхности тела, их вертолетом госпитализируют в ожоговый центр Екатеринбурга, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Во вторник цехе №6 АО "ЕВРАЗ НТМК" произошло возгорание коллектора природного газа доменной печи, в результате чего погиб один работник предприятия – газовщик доменной печи. По данным минздрава, трое пострадавших – газовщик, мастер производственного участка и слесарь – госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. "Трое раненых мужчин доставлены для оказания медпомощи во 2-ю городскую больницу Нижнего Тагила с диагнозом 8-9% ожогов тела. Личность погибшего представителями МВД, так же как и личности пострадавших, установлены. Погибшим оказался местный житель Алексей Кленин, 1979 года рождения, у которого осталось двое несовершеннолетних детей - сын 2017 года рождения и дочь 2021 года рождения. В ближайшее время раненых доставят в Екатеринбург вертолетом в ожоговый центр", - сказал Горелых. Он добавил, что газовщики проводили работы по запуску газопровода к доменной печи. Что послужило причиной возгорания, будет установлено в ходе начавшейся проверки.

https://ria.ru/20240910/chp-1971799561.html

нижний тагил

екатеринбург

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происшествия, нижний тагил, екатеринбург, валерий горелых