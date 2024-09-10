https://ria.ru/20240910/mvd-1971722132.html

МВД раскрыло статистику по выдаче водительских прав с апреля по август

МВД раскрыло статистику по выдаче водительских прав с апреля по август - РИА Новости, 10.09.2024

МВД раскрыло статистику по выдаче водительских прав с апреля по август

Более 550 тысяч человек получили водительские права в России с 1 апреля по 22 августа, рассказали РИА Новости в пресс-центре МВД РФ. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T01:11

2024-09-10T01:11

2024-09-10T01:11

россия

общество

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Более 550 тысяч человек получили водительские права в России с 1 апреля по 22 августа, рассказали РИА Новости в пресс-центре МВД РФ. "За период с 1 апреля по 22 августа 2024 года водительские удостоверения получили более 550 тысяч человек", - говорится в ответе министерства на запрос агентства. В МВД ранее сообщали РИА Новости, что почти 1,4 миллиона человек с января по август не смогли сдать практический экзамен на получение водительских удостоверений. В России с 1 апреля изменились правила сдачи экзамена на водительские права. Теперь кандидату можно набрать семь штрафных баллов вместо пяти. Срок пересдачи экзамена на получение водительского удостоверения увеличился для тех, кто не сдал его три и более раз: теперь пересдать можно будет только спустя полгода, но не позже, чем через девять месяцев.

https://ria.ru/20240905/prava-1748071909.html

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2024

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россия, общество