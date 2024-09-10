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В Госдуму до октября планируют внести проект об увеличении МРОТ - РИА Новости, 10.09.2024
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08:22 10.09.2024 (обновлено: 08:24 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/mrot-1971742572.html
В Госдуму до октября планируют внести проект об увеличении МРОТ
В Госдуму до октября планируют внести проект об увеличении МРОТ - РИА Новости, 10.09.2024
В Госдуму до октября планируют внести проект об увеличении МРОТ
Проект закона о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России до 22,4 тысячи рублей будет внесен в Государственную думу до 1 октября этого года,... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T08:22
2024-09-10T08:24
госдума рф
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
экономика
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СИРИУС, 10 сен - РИА Новости. Проект закона о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России до 22,4 тысячи рублей будет внесен в Государственную думу до 1 октября этого года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью РИА Новости."Проект закона сейчас внесен в правительство. И он в бюджетном пакете будет в ближайшее время, до 1 октября, внесен в Государственную думу. Но значение величины минимального размера оплаты труда действительно сегодня уже определено", - сказал Котяков.По его словам, проект сохранил цель увеличения разрыва между прожиточными минимумом и МРОТ к 2030 году. Министр выразил надежду на поддержку этого законопроекта депутатами Государственной думы.Котяков отметил, что сегодня величина МРОТ составляет 19 242 рублей в месяц, а в следующем году будет 22 440 рублей. Согласно данным проекта, она увеличится на 16,6% и затронет 4,2 миллиона россиян.
https://ria.ru/20240905/mrot-1798493712.html
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госдума рф, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), экономика
Госдума РФ, Россия, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Экономика
В Госдуму до октября планируют внести проект об увеличении МРОТ

В ГД до октября планируют внести проект об увеличении МРОТ до 22,4 тысячи рублей

© iStock.com / Vyacheslav TarnavskiyМужчина считает деньги
Мужчина считает деньги - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© iStock.com / Vyacheslav Tarnavskiy
Мужчина считает деньги. Архивное фото
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СИРИУС, 10 сен - РИА Новости. Проект закона о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России до 22,4 тысячи рублей будет внесен в Государственную думу до 1 октября этого года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью РИА Новости.
"Проект закона сейчас внесен в правительство. И он в бюджетном пакете будет в ближайшее время, до 1 октября, внесен в Государственную думу. Но значение величины минимального размера оплаты труда действительно сегодня уже определено", - сказал Котяков.
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По его словам, проект сохранил цель увеличения разрыва между прожиточными минимумом и МРОТ к 2030 году. Министр выразил надежду на поддержку этого законопроекта депутатами Государственной думы.
Котяков отметил, что сегодня величина МРОТ составляет 19 242 рублей в месяц, а в следующем году будет 22 440 рублей. Согласно данным проекта, она увеличится на 16,6% и затронет 4,2 миллиона россиян.
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