https://ria.ru/20240910/moskva-1971774281.html

Москва помогла компаниям нарастить выпуск продуктов питания на 3,3 процента

Москва помогла компаниям нарастить выпуск продуктов питания на 3,3 процента - РИА Новости, 10.09.2024

Москва помогла компаниям нарастить выпуск продуктов питания на 3,3 процента

По итогам января-июля текущего года московские предприятия увеличили объем выпуска продуктов питания на 3,3% благодаря поддержке властей столицы, в частности,... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T11:15

2024-09-10T11:15

2024-09-10T11:15

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

анатолий гарбузов

сергей собянин

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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. По итогам января-июля текущего года московские предприятия увеличили объем выпуска продуктов питания на 3,3% благодаря поддержке властей столицы, в частности, выросло производство мясных, рыбных молочных, хлебобулочных и кондитерских изделий, сообщил во вторник заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Московские предприятия обрабатывающих отраслей за семь месяцев текущего года увеличили производство на 14,7%. В частности, на 3,3% вырос выпуск продуктов питания. Сегодня в этой сфере работает свыше 290 компаний, на которых трудятся более 60 тысяч человек. Они изготавливают хлебобулочные, молочные, рыбные, мясные изделия и другую продукцию. Столица продолжает вносить вклад в укрепление технологического и продовольственного суверенитета страны в соответствии с поручением Сергея Собянина", — заявил Ликсутов, слова которого привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.Отмечается, что промпредприятия города нарастили производство рыбных изделий почти в 2,2 раза. Мясоперерабатывающие фабрики города увеличили выпуск более чем на 10%, а хлебобулочные и кондитерские заводы — более чем на 7%. Кроме того, молочной продукции стали производить больше на 11,4%, а напитков — на 15,4%."Промышленные предприятия Москвы производят товары, которые пользуются высоким спросом не только в столице, но и в других регионах России, а также за рубежом. Так, отгрузка продуктов питания с января по июль 2024-го показала значительный рост — за семь месяцев она составила почти 411,5 млрд рублей, что на 19,5% превышает показатели аналогичного периода 2023-го. За это время компании отгрузили мясной продукции более чем на 92 млрд рублей, молочной — более чем на 51,6 миллиарда", - сказал министр столичного правительства, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов.По его словам, хлебобулочных и кондитерских изделий предприятия отгрузили за этот период почти на 55 млрд рублей.В Москве реализуют комплекс мер, направленных на повышение инвестпривлекательности города для отечественных промышленников и развитие производства. На сегодняшний день в столице формируют масштабный пищевой кластер. Для его создания власти столицы предоставят 95,9 га земли, где в рамках инвестиционных проектов создадут современные предприятия по выпуску продуктов питания. Пищевой кластер объединит сразу несколько технопарков и предприятий, где будут производить молочные, мясные, хлебобулочные и кондитерские изделия, а также выращивать зелень и овощи на вертикальных фермах.Москва — это город с развитым производством. В ней работает свыше 4,2 тыс. промкомпаний, на которых трудятся 725 тысяч сотрудников. Каждый день в Москве открывают 40–50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. Они производят разные товары и активно внедряют инновации. Компаниям доступно свыше 20 системных инструментов поддержки, которые позволяют экономить средства и вкладывать их в собственное развитие. Так, предприятия расширяют промплощадки, парк оборудования, а также развивают экспортную деятельность.Ранее Гарбузов сообщил, что за первые семь месяцев 2024 года объем обрабатывающего промпроизводства в Москве увеличился на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году.

https://ria.ru/20240811/morozhenoe-1965484383.html

https://ria.ru/20240715/moskva-1959713800.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов, сергей собянин