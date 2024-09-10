https://ria.ru/20240910/moskva-1971744841.html
Самолеты, направлявшиеся в Москву, приземлились на запасные аэродромы
Самолеты, направлявшиеся в Москву, приземлились на запасные аэродромы - РИА Новости, 10.09.2024
Самолеты, направлявшиеся в Москву, приземлились на запасные аэродромы
Пять самолетов авиакомпании "Уральские авиалинии", направлявшихся в Москву, приземлились на запасные аэродромы, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T08:45
2024-09-10T08:45
2024-09-10T08:45
жуковский
москва
сочи
домодедово (аэропорт)
уральские авиалинии
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сен – РИА Новости. Пять самолетов авиакомпании "Уральские авиалинии", направлявшихся в Москву, приземлились на запасные аэродромы, сообщает пресс-служба перевозчика. "По причине временного закрытия части воздушного пространства аэропортов московского авиаузла пять самолетов авиакомпании "Уральские авиалинии" вынужденно приземлились на запасные аэродромы", – говорится в сообщении. Уточняется, что это рейсы по маршрутам из Сочи в Домодедово, из Самарканда в Домодедово, из Оша в Домодедово. Также задержаны рейсы более чем 10 направлений: Домодедово – Бодрум, Домодедово – Сочи, Жуковский – Самарканд, Екатеринбург – Домодедово, Омск – Домодедово, Наманган – Жуковский, Худжанд – Жуковский и другие. Пассажиры на время ожидания рейсов обеспечиваются всеми услугами, отметили в авиакомпании. Во вторник Росавиация подтвердила временные ограничения в трех аэропортах московского региона – Внуково, Жуковском и Домодедово. Ранее о временных ограничениях на фоне атаки БПЛА на Москву и Московскую область РИА Новости сообщали в пресс-службах трех авиагаваней.
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жуковский, москва, сочи, домодедово (аэропорт), уральские авиалинии, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Жуковский, Москва, Сочи, Домодедово (аэропорт), Уральские авиалинии, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Самолеты, направлявшиеся в Москву, приземлились на запасные аэродромы
Пять самолетов, направлявшихся в Москву, приземлились на запасные аэродромы