Рейтинг@Mail.ru
Самолеты, направлявшиеся в Москву, приземлились на запасные аэродромы - РИА Новости, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:45 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/moskva-1971744841.html
Самолеты, направлявшиеся в Москву, приземлились на запасные аэродромы
Самолеты, направлявшиеся в Москву, приземлились на запасные аэродромы - РИА Новости, 10.09.2024
Самолеты, направлявшиеся в Москву, приземлились на запасные аэродромы
Пять самолетов авиакомпании "Уральские авиалинии", направлявшихся в Москву, приземлились на запасные аэродромы, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T08:45
2024-09-10T08:45
жуковский
москва
сочи
домодедово (аэропорт)
уральские авиалинии
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896269164_0:278:3146:2048_1920x0_80_0_0_404df11965b554f015a6e028406179af.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сен – РИА Новости. Пять самолетов авиакомпании "Уральские авиалинии", направлявшихся в Москву, приземлились на запасные аэродромы, сообщает пресс-служба перевозчика. "По причине временного закрытия части воздушного пространства аэропортов московского авиаузла пять самолетов авиакомпании "Уральские авиалинии" вынужденно приземлились на запасные аэродромы", – говорится в сообщении. Уточняется, что это рейсы по маршрутам из Сочи в Домодедово, из Самарканда в Домодедово, из Оша в Домодедово. Также задержаны рейсы более чем 10 направлений: Домодедово – Бодрум, Домодедово – Сочи, Жуковский – Самарканд, Екатеринбург – Домодедово, Омск – Домодедово, Наманган – Жуковский, Худжанд – Жуковский и другие. Пассажиры на время ожидания рейсов обеспечиваются всеми услугами, отметили в авиакомпании. Во вторник Росавиация подтвердила временные ограничения в трех аэропортах московского региона – Внуково, Жуковском и Домодедово. Ранее о временных ограничениях на фоне атаки БПЛА на Москву и Московскую область РИА Новости сообщали в пресс-службах трех авиагаваней.
https://ria.ru/20240910/aeroport-1971743217.html
жуковский
москва
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896269164_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_79951073466ce5b53cb99345c9405db7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жуковский, москва, сочи, домодедово (аэропорт), уральские авиалинии, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Жуковский, Москва, Сочи, Домодедово (аэропорт), Уральские авиалинии, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Самолеты, направлявшиеся в Москву, приземлились на запасные аэродромы

Пять самолетов, направлявшихся в Москву, приземлились на запасные аэродромы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАэропорт
Аэропорт - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Аэропорт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сен – РИА Новости. Пять самолетов авиакомпании "Уральские авиалинии", направлявшихся в Москву, приземлились на запасные аэродромы, сообщает пресс-служба перевозчика.
"По причине временного закрытия части воздушного пространства аэропортов московского авиаузла пять самолетов авиакомпании "Уральские авиалинии" вынужденно приземлились на запасные аэродромы", – говорится в сообщении.
Уточняется, что это рейсы по маршрутам из Сочи в Домодедово, из Самарканда в Домодедово, из Оша в Домодедово. Также задержаны рейсы более чем 10 направлений: Домодедово – Бодрум, Домодедово – Сочи, Жуковский – Самарканд, Екатеринбург – Домодедово, Омск – Домодедово, Наманган – Жуковский, Худжанд – Жуковский и другие.
Пассажиры на время ожидания рейсов обеспечиваются всеми услугами, отметили в авиакомпании.
Во вторник Росавиация подтвердила временные ограничения в трех аэропортах московского региона – Внуково, Жуковском и Домодедово. Ранее о временных ограничениях на фоне атаки БПЛА на Москву и Московскую область РИА Новости сообщали в пресс-службах трех авиагаваней.
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Нижегородский аэропорт принял рейсы, летевшие в Москву
08:31
 
ЖуковскийМоскваСочиДомодедово (аэропорт)Уральские авиалинииФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала