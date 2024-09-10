https://ria.ru/20240910/moldaviya-1971881330.html

ЦИК Молдавии утвердил текст бюллетеня для референдума о вступлении в ЕС

ЦИК Молдавии утвердил текст бюллетеня для референдума о вступлении в ЕС - РИА Новости, 10.09.2024

ЦИК Молдавии утвердил текст бюллетеня для референдума о вступлении в ЕС

Центризбирком Молдавии утвердил текст избирательного бюллетеня для референдума о вступлении в ЕС, который предполагает возможность внесения соответствующих... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T16:39

2024-09-10T16:39

2024-09-10T19:33

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КИШИНЕВ, 10 сен — РИА Новости. Центризбирком Молдавии утвердил текст избирательного бюллетеня для референдума о вступлении в ЕС, который предполагает возможность внесения соответствующих изменений в конституцию республики, сообщила пресс-служба комиссии. "Центральная избирательная комиссия на сегодняшнем заседании утвердила образец и текст избирательного бюллетеня для конституционного республиканского референдума 20 октября 2024 года. Согласно решению, бюллетень для голосования содержит проект закона о внесении изменений в Конституцию Республики Молдова", — отметили в ЦИК.Поясняется, что слева бюллетеня будет написан вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?" Справа от текста вопроса по горизонтали будут напечатаны два квадрата со словами "Да" и "Нет", а под ними — два кружка, на которые избиратель наложит штамп с надписью "Проголосовал"."По запросу избирательных органов в соответствующих округах бюллетени, составленные на румынском языке, будут переведены на другой язык, чтобы облегчить участие этнических меньшинств в выборах", — добавили в ведомстве.Референдум о евроинтеграции подвергся критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, не допущенного к участию в выборах и референдуме по решению ЦИК, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами. Они считают, что такие меры могут подорвать доверие к демократическим процессам в стране.

https://ria.ru/20240423/tsyrdya-1941852400.html

https://ria.ru/20240818/sandu-1966894085.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, майя санду, илан шор, игорь додон, евросоюз