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ЦИК Молдавии утвердил текст бюллетеня для референдума о вступлении в ЕС - РИА Новости, 10.09.2024
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16:39 10.09.2024 (обновлено: 19:33 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/moldaviya-1971881330.html
ЦИК Молдавии утвердил текст бюллетеня для референдума о вступлении в ЕС
ЦИК Молдавии утвердил текст бюллетеня для референдума о вступлении в ЕС - РИА Новости, 10.09.2024
ЦИК Молдавии утвердил текст бюллетеня для референдума о вступлении в ЕС
Центризбирком Молдавии утвердил текст избирательного бюллетеня для референдума о вступлении в ЕС, который предполагает возможность внесения соответствующих... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T16:39
2024-09-10T19:33
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КИШИНЕВ, 10 сен — РИА Новости. Центризбирком Молдавии утвердил текст избирательного бюллетеня для референдума о вступлении в ЕС, который предполагает возможность внесения соответствующих изменений в конституцию республики, сообщила пресс-служба комиссии. &quot;Центральная избирательная комиссия на сегодняшнем заседании утвердила образец и текст избирательного бюллетеня для конституционного республиканского референдума 20 октября 2024 года. Согласно решению, бюллетень для голосования содержит проект закона о внесении изменений в Конституцию Республики Молдова&quot;, — отметили в ЦИК.Поясняется, что слева бюллетеня будет написан вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?" Справа от текста вопроса по горизонтали будут напечатаны два квадрата со словами "Да" и "Нет", а под ними — два кружка, на которые избиратель наложит штамп с надписью "Проголосовал".&quot;По запросу избирательных органов в соответствующих округах бюллетени, составленные на румынском языке, будут переведены на другой язык, чтобы облегчить участие этнических меньшинств в выборах&quot;, — добавили в ведомстве.Референдум о евроинтеграции подвергся критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, не допущенного к участию в выборах и референдуме по решению ЦИК, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами. Они считают, что такие меры могут подорвать доверие к демократическим процессам в стране.
https://ria.ru/20240423/tsyrdya-1941852400.html
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в мире, молдавия, майя санду, илан шор, игорь додон, евросоюз
В мире, Молдавия, Майя Санду, Илан Шор, Игорь Додон, Евросоюз
ЦИК Молдавии утвердил текст бюллетеня для референдума о вступлении в ЕС

ЦИК Молдавии утвердил текст бюллетеня для референдума о вступлении в Евросоюз

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 сен — РИА Новости. Центризбирком Молдавии утвердил текст избирательного бюллетеня для референдума о вступлении в ЕС, который предполагает возможность внесения соответствующих изменений в конституцию республики, сообщила пресс-служба комиссии.
«

"Центральная избирательная комиссия на сегодняшнем заседании утвердила образец и текст избирательного бюллетеня для конституционного республиканского референдума 20 октября 2024 года. Согласно решению, бюллетень для голосования содержит проект закона о внесении изменений в Конституцию Республики Молдова", — отметили в ЦИК.

Люди на улице в Кишиневе, Молдова - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
В Молдавии заявили, что референдум о вступлении в ЕС угрожает суверенитету
23 апреля, 18:29

Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября — в один день с выборами президента. На данный момент 18 политиков, включая действующего главу государства Майю Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке.

Поясняется, что слева бюллетеня будет написан вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?" Справа от текста вопроса по горизонтали будут напечатаны два квадрата со словами "Да" и "Нет", а под ними — два кружка, на которые избиратель наложит штамп с надписью "Проголосовал".
Избирательный бюллетень для референдума о вступлении в ЕС, опубликованный ЦИК Молдавии
Избирательный бюллетень для референдума о вступлении в ЕС, опубликованный ЦИК Молдавии - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Избирательный бюллетень для референдума о вступлении в ЕС, опубликованный ЦИК Молдавии
«

"По запросу избирательных органов в соответствующих округах бюллетени, составленные на румынском языке, будут переведены на другой язык, чтобы облегчить участие этнических меньшинств в выборах", — добавили в ведомстве.

Референдум о евроинтеграции подвергся критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии.
В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, не допущенного к участию в выборах и референдуме по решению ЦИК, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами. Они считают, что такие меры могут подорвать доверие к демократическим процессам в стране.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Санду назвала референдум о евроинтеграции беспрецедентной возможностью
18 августа, 14:48
 
В миреМолдавияМайя СандуИлан ШорИгорь ДодонЕвросоюз
 
 
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