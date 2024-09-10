https://ria.ru/20240910/moldaviya-1971811199.html

Боля опротестует недопуск к участию в выборах президента Молдавии

Боля опротестует недопуск к участию в выборах президента Молдавии - РИА Новости, 10.09.2024

Боля опротестует недопуск к участию в выборах президента Молдавии

Депутат парламента Молдавии Василий Боля заявил РИА Новости, что опротестует решение Апелляционной палаты по его недопуску к выборам в качестве независимого... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T13:01

2024-09-10T13:01

2024-09-10T13:01

в мире

россия

кишинев

молдавия

василий боля

блок "победа"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966582972_0:0:2958:1663_1920x0_80_0_0_57f956c09d548ed54e80baad76b139d4.jpg

КИШИНЕВ, 10 сен - РИА Новости. Депутат парламента Молдавии Василий Боля заявил РИА Новости, что опротестует решение Апелляционной палаты по его недопуску к выборам в качестве независимого кандидата в президенты. В последний день подачи заявок, 31 августа, ЦИК отклонил заявление политика, который планировал участвовать в выборах как независимый кандидат. ЦИК аргументировал отказ тем, что Боля поддерживает связи с политическими партиями и блоками, в частности с блоком "Победа" и партией "Возрождение", что противоречит требованиям к независимым кандидатам. Оппозиция рассматривает это решение как часть широкой кампании по политическому давлению, которую ведёт президент Майя Санду и ее команда, стремясь подавить партии, выступающие за развитие отношений с Россией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Апелляционная палата Кишинева во вторник поддержала решение Центризбиркома. "Мы будем опротестовывать. Видимо под диктатом политических сил, которые сегодня управляют Республикой Молдова, Апелляционная палата не вняла нашим аргументам. Поэтому сегодняшнее решение я опротестую в Высшей судебной палате, чтобы бороться за право быть зарегистрированным независимым кандидатом на этих президентских выборах, чтобы иметь возможность высказаться по существу о последних четырех годах правления Майи Санду", - заявил Боля. По его словам, решение Апелляционной палаты по его недопуску к выборам является манипуляционным и незаконным, однако он намерен использовать все возможности, чтобы добиться справедливости. Президентские выборы и референдум по возможному вступлению Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент число желающих выдвинуть свои кандидатуры на пост главы республики возросло до 18.

https://ria.ru/20240909/moldaviya-1971553322.html

россия

кишинев

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, кишинев, молдавия, василий боля, блок "победа"