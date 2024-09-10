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Боля опротестует недопуск к участию в выборах президента Молдавии - РИА Новости, 10.09.2024
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13:01 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/moldaviya-1971811199.html
Боля опротестует недопуск к участию в выборах президента Молдавии
Боля опротестует недопуск к участию в выборах президента Молдавии - РИА Новости, 10.09.2024
Боля опротестует недопуск к участию в выборах президента Молдавии
Депутат парламента Молдавии Василий Боля заявил РИА Новости, что опротестует решение Апелляционной палаты по его недопуску к выборам в качестве независимого... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T13:01
2024-09-10T13:01
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КИШИНЕВ, 10 сен - РИА Новости. Депутат парламента Молдавии Василий Боля заявил РИА Новости, что опротестует решение Апелляционной палаты по его недопуску к выборам в качестве независимого кандидата в президенты. В последний день подачи заявок, 31 августа, ЦИК отклонил заявление политика, который планировал участвовать в выборах как независимый кандидат. ЦИК аргументировал отказ тем, что Боля поддерживает связи с политическими партиями и блоками, в частности с блоком "Победа" и партией "Возрождение", что противоречит требованиям к независимым кандидатам. Оппозиция рассматривает это решение как часть широкой кампании по политическому давлению, которую ведёт президент Майя Санду и ее команда, стремясь подавить партии, выступающие за развитие отношений с Россией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Апелляционная палата Кишинева во вторник поддержала решение Центризбиркома. "Мы будем опротестовывать. Видимо под диктатом политических сил, которые сегодня управляют Республикой Молдова, Апелляционная палата не вняла нашим аргументам. Поэтому сегодняшнее решение я опротестую в Высшей судебной палате, чтобы бороться за право быть зарегистрированным независимым кандидатом на этих президентских выборах, чтобы иметь возможность высказаться по существу о последних четырех годах правления Майи Санду", - заявил Боля. По его словам, решение Апелляционной палаты по его недопуску к выборам является манипуляционным и незаконным, однако он намерен использовать все возможности, чтобы добиться справедливости. Президентские выборы и референдум по возможному вступлению Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент число желающих выдвинуть свои кандидатуры на пост главы республики возросло до 18.
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в мире, россия, кишинев, молдавия, василий боля, блок "победа"
В мире, Россия, Кишинев, Молдавия, Василий Боля, Блок "Победа"
Боля опротестует недопуск к участию в выборах президента Молдавии

Депутат парламента Молдавии Боля опротестует решение ЦИК о недопуске к выборам

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДепутат парламента Республики Молдова Василий Боля
Депутат парламента Республики Молдова Василий Боля - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Депутат парламента Республики Молдова Василий Боля. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 сен - РИА Новости. Депутат парламента Молдавии Василий Боля заявил РИА Новости, что опротестует решение Апелляционной палаты по его недопуску к выборам в качестве независимого кандидата в президенты.
В последний день подачи заявок, 31 августа, ЦИК отклонил заявление политика, который планировал участвовать в выборах как независимый кандидат. ЦИК аргументировал отказ тем, что Боля поддерживает связи с политическими партиями и блоками, в частности с блоком "Победа" и партией "Возрождение", что противоречит требованиям к независимым кандидатам. Оппозиция рассматривает это решение как часть широкой кампании по политическому давлению, которую ведёт президент Майя Санду и ее команда, стремясь подавить партии, выступающие за развитие отношений с Россией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Апелляционная палата Кишинева во вторник поддержала решение Центризбиркома.
"Мы будем опротестовывать. Видимо под диктатом политических сил, которые сегодня управляют Республикой Молдова, Апелляционная палата не вняла нашим аргументам. Поэтому сегодняшнее решение я опротестую в Высшей судебной палате, чтобы бороться за право быть зарегистрированным независимым кандидатом на этих президентских выборах, чтобы иметь возможность высказаться по существу о последних четырех годах правления Майи Санду", - заявил Боля.
По его словам, решение Апелляционной палаты по его недопуску к выборам является манипуляционным и незаконным, однако он намерен использовать все возможности, чтобы добиться справедливости.
Президентские выборы и референдум по возможному вступлению Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент число желающих выдвинуть свои кандидатуры на пост главы республики возросло до 18.
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В миреРоссияКишиневМолдавияВасилий БоляБлок "Победа"
 
 
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