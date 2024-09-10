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Минобороны показало кадры действий Арктической группировки в рамках учений - РИА Новости, 10.09.2024
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13:43 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/minoborony-1971824176.html
Минобороны показало кадры действий Арктической группировки в рамках учений
Минобороны показало кадры действий Арктической группировки в рамках учений - РИА Новости, 10.09.2024
Минобороны показало кадры действий Арктической группировки в рамках учений
Минобороны РФ обнародовало кадры действий Арктической группировки Северного флота в рамках стратегических командно-штабных учений "Океан-2024". РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T13:43
2024-09-10T13:43
безопасность
северный ледовитый океан
россия
арктика
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северный флот вмф россии
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Минобороны РФ обнародовало кадры действий Арктической группировки Северного флота в рамках стратегических командно-штабных учений "Океан-2024". На кадрах видно выдвижение в акватории одного из морей Северного Ледовитого океана корабельной группировки основных и вспомогательных задействованных сил, в составе которых большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", большой десантный корабль "Александр Отраковский", спасательное буксирное судно "Алтай" и танкер "Сергей Осипов". Съемка ведется с разных ракурсов, с вертолетов и с малых спасательных катеров. На кадрах видно, как осуществляется управление в ходе движения сил, а также действия морских пехотинцев в ходе тревоги и их десантирование на легкие противодиверсионные катера. В рамках стартовавших во вторник стратегических командно-штабных учений "Океан-2024" в восточных районах Северного Ледовитого океана развёрнута Арктическая экспедиционная группировка сил (войск) Северного флота. В рамках учений группировка будет решать задачи по обеспечению военной безопасности объектов береговой инфраструктуры Российской Федерации в Арктике. В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации соединения и объединения Военно-Морского Флота приступили к участию в стратегических командно-штабных учениях (СКШУ) "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября включительно. Учения проводятся в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего Военно-морском флотом адмирала Александра Моисеева и станет одним из основных мероприятий оперативной и боевой подготовки ВС РФ в этом году. В маневрах, которые проходят в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей, задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90000 личного состава.
https://ria.ru/20240910/ucheniya-1971820216.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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60
353
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Учения "Океан-2024" в Северном Ледовитом океане
Арктическая группировка Северного флота развернута в восточных районах Северного ледовитого океана в рамках учения "Океан-2024". На учении будут решаться задачи в том числе по обеспечению военной безопасности береговой инфраструктуры в Арктике, подчеркнули в Минобороны.
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безопасность, северный ледовитый океан, россия, арктика, вмф рф, северный флот вмф россии
Безопасность, Северный Ледовитый океан, Россия, Арктика, ВМФ РФ, Северный флот ВМФ России
Минобороны показало кадры действий Арктической группировки в рамках учений

Минобороны показало действия Арктической группировки на учениях "Океан-2024"

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Минобороны РФ обнародовало кадры действий Арктической группировки Северного флота в рамках стратегических командно-штабных учений "Океан-2024".
На кадрах видно выдвижение в акватории одного из морей Северного Ледовитого океана корабельной группировки основных и вспомогательных задействованных сил, в составе которых большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", большой десантный корабль "Александр Отраковский", спасательное буксирное судно "Алтай" и танкер "Сергей Осипов".
Корабли Балтийского флота на учениях Океан-2024 - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Корабли Балтфлота вышли в море для выполнения задач учений "Океан-2024"
Вчера, 13:25
Съемка ведется с разных ракурсов, с вертолетов и с малых спасательных катеров. На кадрах видно, как осуществляется управление в ходе движения сил, а также действия морских пехотинцев в ходе тревоги и их десантирование на легкие противодиверсионные катера.
В рамках стартовавших во вторник стратегических командно-штабных учений "Океан-2024" в восточных районах Северного Ледовитого океана развёрнута Арктическая экспедиционная группировка сил (войск) Северного флота. В рамках учений группировка будет решать задачи по обеспечению военной безопасности объектов береговой инфраструктуры Российской Федерации в Арктике.
Боевые корабли Каспийской флотилии в рамках учений Океан-2024 - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Корабли Каспийской флотилии вышли в море во время учений "Океан-2024"
Вчера, 12:40
В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации соединения и объединения Военно-Морского Флота приступили к участию в стратегических командно-штабных учениях (СКШУ) "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября включительно. Учения проводятся в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего Военно-морском флотом адмирала Александра Моисеева и станет одним из основных мероприятий оперативной и боевой подготовки ВС РФ в этом году.
В маневрах, которые проходят в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей, задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90000 личного состава.
Стратегическое учение Океан-2024 в Тихом и Северном Ледовитом океанах - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Путин будет наблюдать за активной фазой учений "Океан-2024" по видеосвязи
Вчера, 12:30
 
БезопасностьСеверный Ледовитый океанРоссияАрктикаВМФ РФСеверный флот ВМФ России
 
 
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