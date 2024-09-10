https://ria.ru/20240910/minoborony-1971824176.html

Минобороны показало кадры действий Арктической группировки в рамках учений

Минобороны показало кадры действий Арктической группировки в рамках учений - РИА Новости, 10.09.2024

Минобороны показало кадры действий Арктической группировки в рамках учений

Минобороны РФ обнародовало кадры действий Арктической группировки Северного флота в рамках стратегических командно-штабных учений "Океан-2024". РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T13:43

2024-09-10T13:43

2024-09-10T13:43

безопасность

северный ледовитый океан

россия

арктика

вмф рф

северный флот вмф россии

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Минобороны РФ обнародовало кадры действий Арктической группировки Северного флота в рамках стратегических командно-штабных учений "Океан-2024". На кадрах видно выдвижение в акватории одного из морей Северного Ледовитого океана корабельной группировки основных и вспомогательных задействованных сил, в составе которых большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", большой десантный корабль "Александр Отраковский", спасательное буксирное судно "Алтай" и танкер "Сергей Осипов". Съемка ведется с разных ракурсов, с вертолетов и с малых спасательных катеров. На кадрах видно, как осуществляется управление в ходе движения сил, а также действия морских пехотинцев в ходе тревоги и их десантирование на легкие противодиверсионные катера. В рамках стартовавших во вторник стратегических командно-штабных учений "Океан-2024" в восточных районах Северного Ледовитого океана развёрнута Арктическая экспедиционная группировка сил (войск) Северного флота. В рамках учений группировка будет решать задачи по обеспечению военной безопасности объектов береговой инфраструктуры Российской Федерации в Арктике. В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации соединения и объединения Военно-Морского Флота приступили к участию в стратегических командно-штабных учениях (СКШУ) "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября включительно. Учения проводятся в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего Военно-морском флотом адмирала Александра Моисеева и станет одним из основных мероприятий оперативной и боевой подготовки ВС РФ в этом году. В маневрах, которые проходят в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей, задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90000 личного состава.

https://ria.ru/20240910/ucheniya-1971820216.html

https://ria.ru/20240910/ucheniya-1971803665.html

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Учения "Океан-2024" в Северном Ледовитом океане Арктическая группировка Северного флота развернута в восточных районах Северного ледовитого океана в рамках учения "Океан-2024". На учении будут решаться задачи в том числе по обеспечению военной безопасности береговой инфраструктуры в Арктике, подчеркнули в Минобороны. 2024-09-10T13:43 true PT1M04S

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безопасность, северный ледовитый океан, россия, арктика, вмф рф, северный флот вмф россии