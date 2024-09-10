https://ria.ru/20240910/migrant-1971901915.html

Итальянка переехала на машине обокравшего ее мигранта

Итальянка переехала на машине обокравшего ее мигранта - РИА Новости, 10.09.2024

Итальянка переехала на машине обокравшего ее мигранта

Жительница городка Виареджо в Тоскане арестована по обвинению в убийстве после наезда на своего грабителя - бездомного мигранта из Алжира, который отобрал у нее РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T17:23

2024-09-10T17:23

2024-09-10T17:23

тоскана

в мире

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РИМ, 10 сен – РИА Новости. Жительница городка Виареджо в Тоскане арестована по обвинению в убийстве после наезда на своего грабителя - бездомного мигранта из Алжира, который отобрал у нее сумочку, сообщила местная газета Nazione. Женщина, владеющая оборудованным пляжем на морском побережье, стала жертвой ограбления в ночь на минувшее воскресенье. Следствие в дальнейшем установило, что преступником оказался 47-летний мужчина, известный в округе как бездомный парковщик с местных стоянок. В момент ограбления он был вооружен ножом. Вскоре после преступления женщина выследила обидчика на машине и сбила его, неоднократно переехав тело. Пострадавшего успели найти и доставить в больницу, где он скончался от полученных травм. Камеры видеонаблюдения позволили быстро обнаружить водителя белого внедорожника. На видео, которое распространили местные СМИ, женщина как ни в чем не бывало выходит из автомобиля, чтобы забрать свою сумку у лежащего грабителя, затем садится обратно и уезжает.

https://ria.ru/20240909/sud-1971604884.html

https://ria.ru/20240829/konflikt-1969334446.html

тоскана

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

тоскана, в мире