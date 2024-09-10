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Итальянка переехала на машине обокравшего ее мигранта - РИА Новости, 10.09.2024
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17:23 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/migrant-1971901915.html
Итальянка переехала на машине обокравшего ее мигранта
Итальянка переехала на машине обокравшего ее мигранта - РИА Новости, 10.09.2024
Итальянка переехала на машине обокравшего ее мигранта
Жительница городка Виареджо в Тоскане арестована по обвинению в убийстве после наезда на своего грабителя - бездомного мигранта из Алжира, который отобрал у нее РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T17:23
2024-09-10T17:23
тоскана
в мире
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РИМ, 10 сен – РИА Новости. Жительница городка Виареджо в Тоскане арестована по обвинению в убийстве после наезда на своего грабителя - бездомного мигранта из Алжира, который отобрал у нее сумочку, сообщила местная газета Nazione. Женщина, владеющая оборудованным пляжем на морском побережье, стала жертвой ограбления в ночь на минувшее воскресенье. Следствие в дальнейшем установило, что преступником оказался 47-летний мужчина, известный в округе как бездомный парковщик с местных стоянок. В момент ограбления он был вооружен ножом. Вскоре после преступления женщина выследила обидчика на машине и сбила его, неоднократно переехав тело. Пострадавшего успели найти и доставить в больницу, где он скончался от полученных травм. Камеры видеонаблюдения позволили быстро обнаружить водителя белого внедорожника. На видео, которое распространили местные СМИ, женщина как ни в чем не бывало выходит из автомобиля, чтобы забрать свою сумку у лежащего грабителя, затем садится обратно и уезжает.
https://ria.ru/20240909/sud-1971604884.html
https://ria.ru/20240829/konflikt-1969334446.html
тоскана
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тоскана, в мире
Тоскана, В мире
Итальянка переехала на машине обокравшего ее мигранта

Итальянка выследила на машине обокравшего ее мигранта и переехала его

© Фото : Polizia di StatoАвтомобили итальянской полиции
Автомобили итальянской полиции - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Фото : Polizia di Stato
Автомобили итальянской полиции. Архивное фото
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РИМ, 10 сен – РИА Новости. Жительница городка Виареджо в Тоскане арестована по обвинению в убийстве после наезда на своего грабителя - бездомного мигранта из Алжира, который отобрал у нее сумочку, сообщила местная газета Nazione.
Женщина, владеющая оборудованным пляжем на морском побережье, стала жертвой ограбления в ночь на минувшее воскресенье. Следствие в дальнейшем установило, что преступником оказался 47-летний мужчина, известный в округе как бездомный парковщик с местных стоянок. В момент ограбления он был вооружен ножом.
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9 сентября, 14:14
Вскоре после преступления женщина выследила обидчика на машине и сбила его, неоднократно переехав тело. Пострадавшего успели найти и доставить в больницу, где он скончался от полученных травм.
Камеры видеонаблюдения позволили быстро обнаружить водителя белого внедорожника. На видео, которое распространили местные СМИ, женщина как ни в чем не бывало выходит из автомобиля, чтобы забрать свою сумку у лежащего грабителя, затем садится обратно и уезжает.
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