https://ria.ru/20240910/migrant-1971901915.html
Итальянка переехала на машине обокравшего ее мигранта
Итальянка переехала на машине обокравшего ее мигранта - РИА Новости, 10.09.2024
Итальянка переехала на машине обокравшего ее мигранта
Жительница городка Виареджо в Тоскане арестована по обвинению в убийстве после наезда на своего грабителя - бездомного мигранта из Алжира, который отобрал у нее РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T17:23
2024-09-10T17:23
2024-09-10T17:23
тоскана
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РИМ, 10 сен – РИА Новости. Жительница городка Виареджо в Тоскане арестована по обвинению в убийстве после наезда на своего грабителя - бездомного мигранта из Алжира, который отобрал у нее сумочку, сообщила местная газета Nazione. Женщина, владеющая оборудованным пляжем на морском побережье, стала жертвой ограбления в ночь на минувшее воскресенье. Следствие в дальнейшем установило, что преступником оказался 47-летний мужчина, известный в округе как бездомный парковщик с местных стоянок. В момент ограбления он был вооружен ножом. Вскоре после преступления женщина выследила обидчика на машине и сбила его, неоднократно переехав тело. Пострадавшего успели найти и доставить в больницу, где он скончался от полученных травм. Камеры видеонаблюдения позволили быстро обнаружить водителя белого внедорожника. На видео, которое распространили местные СМИ, женщина как ни в чем не бывало выходит из автомобиля, чтобы забрать свою сумку у лежащего грабителя, затем садится обратно и уезжает.
https://ria.ru/20240909/sud-1971604884.html
https://ria.ru/20240829/konflikt-1969334446.html
тоскана
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тоскана, в мире
Итальянка переехала на машине обокравшего ее мигранта
Итальянка выследила на машине обокравшего ее мигранта и переехала его
РИМ, 10 сен – РИА Новости.
Жительница городка Виареджо в Тоскане арестована по обвинению в убийстве после наезда на своего грабителя - бездомного мигранта из Алжира, который отобрал у нее сумочку, сообщила местная газета Nazione
.
Женщина, владеющая оборудованным пляжем на морском побережье, стала жертвой ограбления в ночь на минувшее воскресенье. Следствие в дальнейшем установило, что преступником оказался 47-летний мужчина, известный в округе как бездомный парковщик с местных стоянок. В момент ограбления он был вооружен ножом.
Вскоре после преступления женщина выследила обидчика на машине и сбила его, неоднократно переехав тело. Пострадавшего успели найти и доставить в больницу, где он скончался от полученных травм.
Камеры видеонаблюдения позволили быстро обнаружить водителя белого внедорожника. На видео, которое распространили местные СМИ, женщина как ни в чем не бывало выходит из автомобиля, чтобы забрать свою сумку у лежащего грабителя, затем садится обратно и уезжает.