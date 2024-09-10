https://ria.ru/20240910/metlok-1971724716.html
Экс-посол США в СССР оценил возможность применения ЯО Западом и Россией
Экс-посол США в СССР оценил возможность применения ЯО Западом и Россией - РИА Новости, 10.09.2024
Экс-посол США в СССР оценил возможность применения ЯО Западом и Россией
"Необъявленная война" стран Запада против России крайне опасна и может легко привести к просчетам, которые повлекут за собой обмен ядерными ударами, заявил... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T02:13
2024-09-10T02:13
2024-09-10T02:13
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ВАШИНГТОН, 10 сен – РИА Новости. "Необъявленная война" стран Запада против России крайне опасна и может легко привести к просчетам, которые повлекут за собой обмен ядерными ударами, заявил бывший посол США в СССР (1987-1991) Джек Мэтлок. "Очевидно, мы вступили в очень опасную стадию, поскольку Россия расценила действия США и их союзников по НАТО как агрессивные действия, которые угрожают ее национальной безопасности… Не думаю, что какая-либо из сторон намерена применить ядерное оружие. Но я допускаю, что подобная ситуация может запросто обернуться обменом ядерными ударами из-за просчетов", - сказал Мэтлок в интервью изданию Executive Intelligence Review и аналитическому Институту Шиллера. По мнению отставного американского дипломата, крайне опасно то, что "мы, по сути, пытаемся вести необъявленную войну против ядерной державы, которая считает, что ее суверенитет и само политическое существование находятся под угрозой". Как отметил Мэтлок, в условиях подобной конфронтации между сторонами "легко направить ошибочный сигнал", что может обернуться катастрофой для всего мира. "Такие вещи несколько раз случались во время Холодной войны, и нам повезло, что (эти сигналы – ред.) каким-то образом не были приняты во внимание", - резюмировал экс-посол США в СССР. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва не бряцает ядерным оружием. Он отметил, что Россия обладает ядерной доктриной, в которой написано, что применение ядерного оружия возможно в исключительных случаях, такой случай не наступил. Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
https://ria.ru/20240910/sanktsii-1971722624.html
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россия, сша, ссср, джек мэтлок, владимир путин, нато
Россия, США, СССР, Джек Мэтлок, Владимир Путин, НАТО
Экс-посол США в СССР оценил возможность применения ЯО Западом и Россией
Экс-посол США в СССР Мэтлок: конфликт Запада с РФ может повлечь обмен ударами ЯО
ВАШИНГТОН, 10 сен – РИА Новости. "Необъявленная война" стран Запада против России крайне опасна и может легко привести к просчетам, которые повлекут за собой обмен ядерными ударами, заявил бывший посол США в СССР (1987-1991) Джек Мэтлок.
«
"Очевидно, мы вступили в очень опасную стадию, поскольку Россия расценила действия США и их союзников по НАТО как агрессивные действия, которые угрожают ее национальной безопасности… Не думаю, что какая-либо из сторон намерена применить ядерное оружие. Но я допускаю, что подобная ситуация может запросто обернуться обменом ядерными ударами из-за просчетов", - сказал Мэтлок в интервью изданию Executive Intelligence Review и аналитическому Институту Шиллера.
По мнению отставного американского дипломата, крайне опасно то, что "мы, по сути, пытаемся вести необъявленную войну против ядерной державы, которая считает, что ее суверенитет и само политическое существование находятся под угрозой".
Как отметил Мэтлок, в условиях подобной конфронтации между сторонами "легко направить ошибочный сигнал", что может обернуться катастрофой для всего мира.
"Такие вещи несколько раз случались во время Холодной войны, и нам повезло, что (эти сигналы – ред.) каким-то образом не были приняты во внимание", - резюмировал экс-посол США в СССР.
Президент РФ Владимир Путин
заявлял, что Москва
не бряцает ядерным оружием. Он отметил, что Россия обладает ядерной доктриной, в которой написано, что применение ядерного оружия возможно в исключительных случаях, такой случай не наступил. Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.