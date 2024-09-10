Медведев назвал роль РПЦ уникальной
Медведев: во время испытаний всем необходима вера, поэтому роль РПЦ уникальна
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время малого освящения домовой церкви Петра и Павла в здании Двенадцати коллегий в Санкт-Петербурге
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время малого освящения домовой церкви Петра и Павла в здании Двенадцати коллегий в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал уникальной роль Русской православной церкви и заявил, что во время испытаний всем необходима глубокая вера.
"Роль Русской православной церкви совершенно уникальна, поскольку именно в годину трудностей, в столкновении с теми проблемами, с которыми столкнулась наша отчизна, нам всем действительно необходима глубокая вера", – сказал Медведев после вручения патриарху Московскому и всея Руси Кириллу диплома почетного доктора СПбГУ.
Патриарх Кирилл во вторник освятил малым освящением домовую церковь Петра и Павла в здании Двенадцати коллегий в Санкт-Петербурге. Он благословил преподавателей и студентов СПбГУ и подарил университету образ Христа Спасителя, а также наградил ректора СПбГУ Николая Кропачева церковным орденом Александра Невского III степени. Медведев принимает участие в юбилейных мероприятиях по случаю 300-летия СПбГУ.