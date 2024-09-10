https://ria.ru/20240910/medvedev-1971866397.html

Медведев назвал роль РПЦ уникальной

Медведев назвал роль РПЦ уникальной - РИА Новости, 10.09.2024

Медведев назвал роль РПЦ уникальной

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал уникальной роль Русской православной церкви и заявил, что во время испытаний всем РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T16:06

2024-09-10T16:06

2024-09-10T16:06

россия

санкт-петербург

дмитрий медведев

патриарх кирилл (владимир гундяев)

санкт-петербургский государственный университет

русская православная церковь

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал уникальной роль Русской православной церкви и заявил, что во время испытаний всем необходима глубокая вера. "Роль Русской православной церкви совершенно уникальна, поскольку именно в годину трудностей, в столкновении с теми проблемами, с которыми столкнулась наша отчизна, нам всем действительно необходима глубокая вера", – сказал Медведев после вручения патриарху Московскому и всея Руси Кириллу диплома почетного доктора СПбГУ. Патриарх Кирилл во вторник освятил малым освящением домовую церковь Петра и Павла в здании Двенадцати коллегий в Санкт-Петербурге. Он благословил преподавателей и студентов СПбГУ и подарил университету образ Христа Спасителя, а также наградил ректора СПбГУ Николая Кропачева церковным орденом Александра Невского III степени. Медведев принимает участие в юбилейных мероприятиях по случаю 300-летия СПбГУ.

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россия, санкт-петербург, дмитрий медведев, патриарх кирилл (владимир гундяев), санкт-петербургский государственный университет, русская православная церковь