Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал роль РПЦ уникальной - РИА Новости, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:06 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/medvedev-1971866397.html
Медведев назвал роль РПЦ уникальной
Медведев назвал роль РПЦ уникальной - РИА Новости, 10.09.2024
Медведев назвал роль РПЦ уникальной
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал уникальной роль Русской православной церкви и заявил, что во время испытаний всем РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T16:06
2024-09-10T16:06
россия
санкт-петербург
дмитрий медведев
патриарх кирилл (владимир гундяев)
санкт-петербургский государственный университет
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971828139_0:115:3054:1832_1920x0_80_0_0_2a0c9393295c3a35bd09b0d142c6188c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал уникальной роль Русской православной церкви и заявил, что во время испытаний всем необходима глубокая вера. "Роль Русской православной церкви совершенно уникальна, поскольку именно в годину трудностей, в столкновении с теми проблемами, с которыми столкнулась наша отчизна, нам всем действительно необходима глубокая вера", – сказал Медведев после вручения патриарху Московскому и всея Руси Кириллу диплома почетного доктора СПбГУ. Патриарх Кирилл во вторник освятил малым освящением домовую церковь Петра и Павла в здании Двенадцати коллегий в Санкт-Петербурге. Он благословил преподавателей и студентов СПбГУ и подарил университету образ Христа Спасителя, а также наградил ректора СПбГУ Николая Кропачева церковным орденом Александра Невского III степени. Медведев принимает участие в юбилейных мероприятиях по случаю 300-летия СПбГУ.
https://ria.ru/20240910/patriarkh-1971811859.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971828139_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_f3ecc0cfb1853881083da4a2ccf33411.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, санкт-петербург, дмитрий медведев, патриарх кирилл (владимир гундяев), санкт-петербургский государственный университет, русская православная церковь
Россия, Санкт-Петербург, Дмитрий Медведев, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Санкт-Петербургский государственный университет, Русская православная церковь
Медведев назвал роль РПЦ уникальной

Медведев: во время испытаний всем необходима вера, поэтому роль РПЦ уникальна

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время малого освящения домовой церкви Петра и Павла в здании Двенадцати коллегий в Санкт-Петербурге
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время малого освящения домовой церкви Петра и Павла в здании Двенадцати коллегий в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время малого освящения домовой церкви Петра и Павла в здании Двенадцати коллегий в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал уникальной роль Русской православной церкви и заявил, что во время испытаний всем необходима глубокая вера.
"Роль Русской православной церкви совершенно уникальна, поскольку именно в годину трудностей, в столкновении с теми проблемами, с которыми столкнулась наша отчизна, нам всем действительно необходима глубокая вера", – сказал Медведев после вручения патриарху Московскому и всея Руси Кириллу диплома почетного доктора СПбГУ.
Патриарх Кирилл во вторник освятил малым освящением домовую церковь Петра и Павла в здании Двенадцати коллегий в Санкт-Петербурге. Он благословил преподавателей и студентов СПбГУ и подарил университету образ Христа Спасителя, а также наградил ректора СПбГУ Николая Кропачева церковным орденом Александра Невского III степени. Медведев принимает участие в юбилейных мероприятиях по случаю 300-летия СПбГУ.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Патриарх Кирилл назвал самый страшный и опасный разлом в жизни человечества
Вчера, 13:02
 
РоссияСанкт-ПетербургДмитрий МедведевПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Санкт-Петербургский государственный университетРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала