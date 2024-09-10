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Маск рассказал о последствиях поражения Трампа на предстоящих выборах
Маск рассказал о последствиях поражения Трампа на предстоящих выборах - РИА Новости, 10.09.2024
Маск рассказал о последствиях поражения Трампа на предстоящих выборах
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск на своей странице в соцсети X заявил, что в США больше не будет настоящих выборов, если кандидат от... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T08:49
2024-09-10T08:49
2024-09-10T09:09
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ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск на своей странице в соцсети X заявил, что в США больше не будет настоящих выборов, если кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп проиграет на предстоящих президентских выборах. "Публично заявляемая цель почти всех лидеров Демократической партии состоит в том, чтобы легализовать примерно 15 миллионов нелегальных мигрантов как можно скорее, а также привлечь еще десятки миллионов. Это бы немедленно сделало все колеблющиеся штаты глубоко синими (цвет демократов - ред.), как это произошло в Калифорнии с амнистией 1986 года, и превратило бы Америку в постоянно однопартийное государство. Это будут последние настоящие выборы, если Трамп проиграет", - написал Маск. В июле Маск предположил, что действующие власти США планировали впустить в страну как можно больше нелегальных мигрантов, чтобы те могли проголосовать на президентских выборах в ноябре.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, калифорния, америка, илон маск, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Калифорния, Америка, Илон Маск, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Маск рассказал о последствиях поражения Трампа на предстоящих выборах
Маск: в США больше не будет настоящих выборов, если Трамп проиграет