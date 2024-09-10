https://ria.ru/20240910/mask-1971745241.html

Маск рассказал о последствиях поражения Трампа на предстоящих выборах

Маск рассказал о последствиях поражения Трампа на предстоящих выборах - РИА Новости, 10.09.2024

Маск рассказал о последствиях поражения Трампа на предстоящих выборах

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск на своей странице в соцсети X заявил, что в США больше не будет настоящих выборов, если кандидат от... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T08:49

2024-09-10T08:49

2024-09-10T09:09

в мире

сша

калифорния

америка

илон маск

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917971140_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_a82b65b5f45644362b494407c90c7c31.jpg

ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск на своей странице в соцсети X заявил, что в США больше не будет настоящих выборов, если кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп проиграет на предстоящих президентских выборах. "Публично заявляемая цель почти всех лидеров Демократической партии состоит в том, чтобы легализовать примерно 15 миллионов нелегальных мигрантов как можно скорее, а также привлечь еще десятки миллионов. Это бы немедленно сделало все колеблющиеся штаты глубоко синими (цвет демократов - ред.), как это произошло в Калифорнии с амнистией 1986 года, и превратило бы Америку в постоянно однопартийное государство. Это будут последние настоящие выборы, если Трамп проиграет", - написал Маск. В июле Маск предположил, что действующие власти США планировали впустить в страну как можно больше нелегальных мигрантов, чтобы те могли проголосовать на президентских выборах в ноябре.

https://ria.ru/20240718/bayden-1960388655.html

сша

калифорния

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, калифорния, америка, илон маск, дональд трамп, выборы президента сша — 2024