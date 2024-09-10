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США стремительно банкротятся, заявил Маск - РИА Новости, 10.09.2024
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06:44 10.09.2024 (обновлено: 07:31 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/mask-1971736037.html
США стремительно банкротятся, заявил Маск
США стремительно банкротятся, заявил Маск - РИА Новости, 10.09.2024
США стремительно банкротятся, заявил Маск
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что США стремительно банкротятся, отметив, что процентные платежи по госдолгу превысили оборонный... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T06:44
2024-09-10T07:31
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ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что США стремительно банкротятся, отметив, что процентные платежи по госдолгу превысили оборонный бюджет страны.Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на прошлой неделе пообещал в случае победы на президентских выборах создать комиссию по реформированию правительства для повышения его эффективности, добавив, что ее возглавит Маск.&quot;Если (экс-президент США Дональд — Прим. Ред.) Трамп победит (на выборах главы государства — Прим. Ред.), у нас появится возможность провести своего рода исключительно редкое дерегулирование и сокращение размера правительства. Потому что, если говорить о вещах помимо регулирования, Америка стремительно банкротится... Бюджет министерства обороны — это очень большой бюджет. Это один триллион долларов в год. А процентные платежи по госдолгу только что превысили оборонный бюджет&quot;, — заявил Маск в интервью подкасту All-In.Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства выдвинут экс-президент Дональд Трамп. От Демократической — вице-президент Камала Харрис.
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сша, америка, илон маск, дональд трамп, камала харрис, в мире
США, Америка, Илон Маск, Дональд Трамп, Камала Харрис, В мире
США стремительно банкротятся, заявил Маск

Маск: США быстро банкротятся, платежи по госдолгу превысили оборонный бюджет

© AP Photo / Czarek SokolowskiГенеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск
Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что США стремительно банкротятся, отметив, что процентные платежи по госдолгу превысили оборонный бюджет страны.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на прошлой неделе пообещал в случае победы на президентских выборах создать комиссию по реформированию правительства для повышения его эффективности, добавив, что ее возглавит Маск.
«

"Если (экс-президент США Дональд — Прим. Ред.) Трамп победит (на выборах главы государства — Прим. Ред.), у нас появится возможность провести своего рода исключительно редкое дерегулирование и сокращение размера правительства. Потому что, если говорить о вещах помимо регулирования, Америка стремительно банкротится... Бюджет министерства обороны — это очень большой бюджет. Это один триллион долларов в год. А процентные платежи по госдолгу только что превысили оборонный бюджет", — заявил Маск в интервью подкасту All-In.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства выдвинут экс-президент Дональд Трамп. От Демократической — вице-президент Камала Харрис.
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СШААмерикаИлон МаскДональд ТрампКамала ХаррисВ мире
 
 
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