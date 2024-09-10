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Самолет МС-21 может получить дополнительную укороченную версию - РИА Новости, 10.09.2024
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03:05 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/manturov-1971726862.html
Самолет МС-21 может получить дополнительную укороченную версию
Самолет МС-21 может получить дополнительную укороченную версию - РИА Новости, 10.09.2024
Самолет МС-21 может получить дополнительную укороченную версию
Российский самолёт МС-21 может получить дополнительную укороченную версию: с уменьшенным на одну секцию фюзеляжем; это позволит авиакомпаниям более эффективно... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T03:05
2024-09-10T03:05
денис мантуров
мс-21
экономика
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российский самолёт МС-21 может получить дополнительную укороченную версию: с уменьшенным на одну секцию фюзеляжем; это позволит авиакомпаниям более эффективно эксплуатировать лайнер с учетом получившихся весовых характеристик, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. Он также напомнил, что сейчас идет подготовка к серийному производству самолета, финализируется его облик. "В процессе реализации планов по созданию российских аналогов систем и авионики наших самолетов требуется и адаптация под них самой конструкции. Хорошим вариантом будет сделать дополнительно версию укороченного на одну секцию фюзеляжа самолета. Это позволит авиакомпаниям более эффективно эксплуатировать самолет с учетом получившихся весовых характеристик, сохранив исходные параметры по дальности полета при загрузке 140–150 человек", - сказал он в интервью газете "Ведомости", комментируя тему МС-21. При этом стоимость лайнера для заказчиков чиновник не уточнил, отметив, что вопрос про конечную стоимость пока преждевременный. "Каталожная цена даже на мировом рынке уже давно не отражает реальную стоимость приобретения лайнеров для коммерческих перевозок, потому что все зависит от того, какой будет лизинговая ставка на него. Пока мы просчитываем реальный объем затрат на производство этого самолета с учетом всех новых вводных и сроков начала поставок, посчитать ставку практически невозможно. Но я прогнозирую, что она не будет существенно отличаться от того, что наши эксплуатанты платят за иностранную технику", - добавил Мантуров, говоря о цене на МС-21.ё
https://ria.ru/20240823/ms-21-1968038192.html
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денис мантуров, мс-21, экономика
Денис Мантуров, МС-21, Экономика
Самолет МС-21 может получить дополнительную укороченную версию

Мантуров: самолет МС-21 может получить дополнительную укороченную версию

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкСамолет МС-21
Самолет МС-21 - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Самолет МС-21. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российский самолёт МС-21 может получить дополнительную укороченную версию: с уменьшенным на одну секцию фюзеляжем; это позволит авиакомпаниям более эффективно эксплуатировать лайнер с учетом получившихся весовых характеристик, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.
Он также напомнил, что сейчас идет подготовка к серийному производству самолета, финализируется его облик.
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"В процессе реализации планов по созданию российских аналогов систем и авионики наших самолетов требуется и адаптация под них самой конструкции. Хорошим вариантом будет сделать дополнительно версию укороченного на одну секцию фюзеляжа самолета. Это позволит авиакомпаниям более эффективно эксплуатировать самолет с учетом получившихся весовых характеристик, сохранив исходные параметры по дальности полета при загрузке 140–150 человек", - сказал он в интервью газете "Ведомости", комментируя тему МС-21.
При этом стоимость лайнера для заказчиков чиновник не уточнил, отметив, что вопрос про конечную стоимость пока преждевременный.
"Каталожная цена даже на мировом рынке уже давно не отражает реальную стоимость приобретения лайнеров для коммерческих перевозок, потому что все зависит от того, какой будет лизинговая ставка на него. Пока мы просчитываем реальный объем затрат на производство этого самолета с учетом всех новых вводных и сроков начала поставок, посчитать ставку практически невозможно. Но я прогнозирую, что она не будет существенно отличаться от того, что наши эксплуатанты платят за иностранную технику", - добавил Мантуров, говоря о цене на МС-21.ё
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