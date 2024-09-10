https://ria.ru/20240910/malkov-1971854410.html

Малков: форум древних городов стал одним из символов Рязанской области

Малков: форум древних городов стал одним из символов Рязанской области - РИА Новости, 10.09.2024

Малков: форум древних городов стал одним из символов Рязанской области

Международный форум древних городов стал одним из символов Рязанской области, в этом году по итогам его проведения достигнуты договоренности о совместных... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T15:23

2024-09-10T15:23

2024-09-10T15:23

рязанская область

павел малков

белоруссия

россия

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РЯЗАНЬ, 10 сен — РИА Новости. Международный форум древних городов стал одним из символов Рязанской области, в этом году по итогам его проведения достигнуты договоренности о совместных культурных проектах с посольством Индии в РФ и Белоруссией, сообщил губернатор Павел Малков на заседании правительства региона во вторник. По данным пресс-службы правительства региона, VII Международный форум древних городов прошел в Рязани 6-7 сентября. Мероприятие организовано при поддержке Россотрудничества под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Основная его цель – объединение стран и регионов РФ вокруг идеи сохранения и развития культуры, истории, традиций древних городов и их популяризация. В этом году в нем приняли участие представители 20 регионов России, а также Белоруссии, Абхазии, Киргизии, Сербии, Казахстана, Индии и Китая. "Форум – знаковое событие, он уже стал одним из символов нашего региона. Событий было много, проходили они ярко, интересно, работали экспертные площадки. Обсудили дальнейшее взаимодействие с коллегами, нашими партнерами, есть много новых идей и проектов", - цитирует Павла Малкова его пресс-служба. Губернатор поручил в рамках подготовки к следующему форуму проработать поступившие в этом году идеи, предложения и новые проекты. "В частности, есть договоренности о реализации совместных культурных проектов с посольством Индии в РФ, Белоруссией, а также о проведении в Рязани Дня Китая в рамках фестиваля национальной книги "Читающий мир". Прорабатывается соглашение о сотрудничестве между библиотекой имени Горького, Рязанским библиотечным обществом и Западно-Казахстанским Центром русской культуры", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240808/blagoustroystvo-1964870646.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

павел малков, белоруссия, россия