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Малков: форум древних городов стал одним из символов Рязанской области - РИА Новости, 10.09.2024
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Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
15:23 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/malkov-1971854410.html
Малков: форум древних городов стал одним из символов Рязанской области
Малков: форум древних городов стал одним из символов Рязанской области - РИА Новости, 10.09.2024
Малков: форум древних городов стал одним из символов Рязанской области
Международный форум древних городов стал одним из символов Рязанской области, в этом году по итогам его проведения достигнуты договоренности о совместных... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T15:23
2024-09-10T15:23
рязанская область
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РЯЗАНЬ, 10 сен — РИА Новости. Международный форум древних городов стал одним из символов Рязанской области, в этом году по итогам его проведения достигнуты договоренности о совместных культурных проектах с посольством Индии в РФ и Белоруссией, сообщил губернатор Павел Малков на заседании правительства региона во вторник. По данным пресс-службы правительства региона, VII Международный форум древних городов прошел в Рязани 6-7 сентября. Мероприятие организовано при поддержке Россотрудничества под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Основная его цель – объединение стран и регионов РФ вокруг идеи сохранения и развития культуры, истории, традиций древних городов и их популяризация. В этом году в нем приняли участие представители 20 регионов России, а также Белоруссии, Абхазии, Киргизии, Сербии, Казахстана, Индии и Китая. "Форум – знаковое событие, он уже стал одним из символов нашего региона. Событий было много, проходили они ярко, интересно, работали экспертные площадки. Обсудили дальнейшее взаимодействие с коллегами, нашими партнерами, есть много новых идей и проектов", - цитирует Павла Малкова его пресс-служба. Губернатор поручил в рамках подготовки к следующему форуму проработать поступившие в этом году идеи, предложения и новые проекты. "В частности, есть договоренности о реализации совместных культурных проектов с посольством Индии в РФ, Белоруссией, а также о проведении в Рязани Дня Китая в рамках фестиваля национальной книги "Читающий мир". Прорабатывается соглашение о сотрудничестве между библиотекой имени Горького, Рязанским библиотечным обществом и Западно-Казахстанским Центром русской культуры", - говорится в сообщении.
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павел малков, белоруссия, россия
Рязанская область, Павел Малков, Белоруссия, Россия

Малков: форум древних городов стал одним из символов Рязанской области

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Рязанской области Павел Малков
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РЯЗАНЬ, 10 сен — РИА Новости. Международный форум древних городов стал одним из символов Рязанской области, в этом году по итогам его проведения достигнуты договоренности о совместных культурных проектах с посольством Индии в РФ и Белоруссией, сообщил губернатор Павел Малков на заседании правительства региона во вторник.
По данным пресс-службы правительства региона, VII Международный форум древних городов прошел в Рязани 6-7 сентября. Мероприятие организовано при поддержке Россотрудничества под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Основная его цель – объединение стран и регионов РФ вокруг идеи сохранения и развития культуры, истории, традиций древних городов и их популяризация. В этом году в нем приняли участие представители 20 регионов России, а также Белоруссии, Абхазии, Киргизии, Сербии, Казахстана, Индии и Китая.
"Форум – знаковое событие, он уже стал одним из символов нашего региона. Событий было много, проходили они ярко, интересно, работали экспертные площадки. Обсудили дальнейшее взаимодействие с коллегами, нашими партнерами, есть много новых идей и проектов", - цитирует Павла Малкова его пресс-служба.
Губернатор поручил в рамках подготовки к следующему форуму проработать поступившие в этом году идеи, предложения и новые проекты.
"В частности, есть договоренности о реализации совместных культурных проектов с посольством Индии в РФ, Белоруссией, а также о проведении в Рязани Дня Китая в рамках фестиваля национальной книги "Читающий мир". Прорабатывается соглашение о сотрудничестве между библиотекой имени Горького, Рязанским библиотечным обществом и Западно-Казахстанским Центром русской культуры", - говорится в сообщении.
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