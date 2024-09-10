https://ria.ru/20240910/magate-1971917357.html

МАГАТЭ оценило план Японии по утилизации радиоактивного грунта

МАГАТЭ оценило план Японии по утилизации радиоактивного грунта - РИА Новости, 10.09.2024

МАГАТЭ оценило план Японии по утилизации радиоактивного грунта

План Японии по переработке и утилизации радиоактивного грунта на АЭС "Фукусима-1" соответствует стандартам безопасности, утверждает Международное агентство по... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T18:18

2024-09-10T18:18

2024-09-10T18:18

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ВЕНА, 10 сен - РИА Новости. План Японии по переработке и утилизации радиоактивного грунта на АЭС "Фукусима-1" соответствует стандартам безопасности, утверждает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). "Планируемый Японией подход к утилизации и захоронению грунта и радиоактивных отходов, образовавшихся в результате работ по дезактивации после аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году, соответствует нормам безопасности МАГАТЭ", - говорится в сообщении Агентства. Отмечается, что речь об этом идет в докладе, представленном сегодня министру окружающей среды Японии Синтаро Ито. Такие выводы стали результатом шестнадцатимесячной проверки безопасности, уточняет МАГАТЭ. Уточняется, что Агентство оценило подход министерства охраны окружающей среды Японии к управляемой переработке и окончательному захоронению удаленного грунта и радиоактивных отходов в соответствии с нормами безопасности МАГАТЭ. По информации Агентства, в рамках работ по дезактивации в префектуре Фукусима было вывезено около 13 миллионов кубометров грунта и около 300 тысяч кубометров золы от сжигания органических материалов, которые хранились в пункте временного хранения на площади 16 квадратных километров, охватывающей города Окума и Футаба. Окончательное удаление оставшегося грунта должно быть произведено за пределами префектуры Фукусима к 2045 году. Агентство уточняет, что Япония планирует переработать примерно 75% вывезенного грунта - грунта с низким уровнем радиоактивности - и использовать его, если это будет признано безопасным, для строительства гражданских сооружений, включая насыпи для дорог, железных дорог, морские стены, места переработки отходов, защиту побережья, сельскохозяйственные угодья и мелиорацию. Оставшийся грунт, который не может быть переработан, будет утилизирован навсегда, и Япония намерена подтвердить выбор места и процесс утилизации в 2025 году.

https://ria.ru/20240718/fukusima-1960495914.html

https://ria.ru/20240910/fukusima-1971733503.html

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в мире, космос - риа наука, япония, фукусима (префектура), окума, магатэ, фукусима-1