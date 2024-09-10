https://ria.ru/20240910/lukashenko-1971827895.html
Лукашенко посоветовал политическим оппонентам бороться на выборах
Лукашенко посоветовал политическим оппонентам бороться на выборах - РИА Новости, 10.09.2024
Лукашенко посоветовал политическим оппонентам бороться на выборах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если оппоненты "хотят перевернуть страну", им надо бороться на президентских выборах, а не на улице, "без... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T14:00
2024-09-10T14:00
2024-09-10T14:16
белоруссия
в мире
александр лукашенко
игорь карпенко
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МИНСК, 10 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если оппоненты "хотят перевернуть страну", им надо бороться на президентских выборах, а не на улице, "без автоматов". Его слова приводит Sputnik. Беларусь."Я просто хочу, как всегда, им посоветовать: если они (оппоненты) хотят перевернуть страну и участвовать в президентских выборах, доказывать свою правоту или еще что-то, им надо приходить и бороться на президентских выборах. Без улицы, без пулеметов, без автоматов и без санкций. Людям надо прийти и объяснить, почему вы так "заботитесь" о Беларуси и почему вы воюете против неё. Почему вы планируете вооруженное вторжение на территорию Беларуси", - сказал Лукашенко на совещании об актуальных внутриполитических вопросах и подготовке к проведению политических кампаний.Он отметил, что в Белоруссии располагают большим количеством подобных фактов, и надо обо всем этом рассказать людям."Рассказать, что они там планируют и привести конкретные факты. А так мы обычно вот так в кучу все соберем и сидим над "златом", чахнем. Надо показать, пусть люди знают их позицию. У нас же куча материалов: "Давай санкции (лахушки, латушки и прочие), давайте душить, "хай яны падохнуць". У нас все это есть. Поэтому надо будет объясниться (оппонентам) перед белорусами, почему они такую политику выстраивают накануне президентских выборов", - сказал Лукашенко. "Обрушатся новые информационные потоки всякой грязи. Мы прекрасно видим, контролируем все, что происходит вокруг нас - за пределами нашей страны и внутри", - заявил Лукашенко на совещании об актуальных внутриполитических вопросах и подготовке к проведению политических кампаний.Президент Белоруссии отметил, что оппоненты уже пытаются раскачивать ситуацию. "Просто интернет и средства массовой информации абсолютно визжат каждый день. Поток, особенно в последние недели. Всякого рода инсинуации, ажиотаж возникают вокруг этого вопроса. Это дата предстоящих выборов президента. То ли американцы, то ли наши беглые даже назначили выборы уже и дату определили. Развили кучу конспирологических теорий на этот счет", - сказал он.Лукашенко отметил, что следующие выборы президента Белоруссии, согласно конституции, должны пройти не позже 20 июля 2025 года. "Вот крайний срок - 20 июля, до которого мы должны провести выборы. И надо очень вдумчиво отнестись к определению дня голосования. И периода, на который ляжет электоральная нагрузка, поскольку придется отвлечь людей, трудовые ресурсы в те комиссии, которые мы будем создавать. Необходимо сделать все, чтобы ничего не нарушило привычный ритм жизни страны", - отметил белорусский лидер.В свою очередь, как сообщил во вторник председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко журналистам, есть четыре возможные даты проведения президентских выборов в 2025 году."Мы после открытия сессии 17 сентября с депутатами проведем ряд консультаций. Не буду скрывать, называются четыре даты возможного проведения выборов президента. Но для того, чтобы их озвучивать, надо провести консультации. И понятно, что решение будет принимать Палата представителей на своем заседании", - заявил глава ЦИК.Что касается различных инсинуаций в интернете относительно даты предстоящих выборов, Карпенко отметил, что это не новая тема. "Проблема электорального суверенитета и невмешательства в избирательный процесс - эта тема не только для нас актуальна. Она актуальна везде", - сказал он.По его словам, к сожалению, сегодня есть ряд крупных геополитических игроков, которые считают, что выборы надо использовать в своих целях."Мы же считаем четко и понятно, что выборы проводятся в нашей стране для нашего народа, в наших национальных интересах с целью обеспечения суверенитета и независимости нашей страны. И мы будем сами определять, кто у нас будет в парламенте, кто будет президентом, кто будет депутатом местных советов. Мы, белорусский народ, будем это делать", - отметил глава ЦИК Белоруссии.
https://ria.ru/20240910/lukashenko-1971825348.html
https://ria.ru/20240910/lukashenko-1971819658.html
https://ria.ru/20240908/belorussiya-1971487725.html
https://ria.ru/20240909/polsha-1971504957.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, в мире, александр лукашенко, игорь карпенко
Белоруссия, В мире, Александр Лукашенко, Игорь Карпенко
МИНСК, 10 сен - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если оппоненты "хотят перевернуть страну", им надо бороться на президентских выборах, а не на улице, "без автоматов". Его слова приводит Sputnik. Беларусь
.
"Я просто хочу, как всегда, им посоветовать: если они (оппоненты) хотят перевернуть страну и участвовать в президентских выборах, доказывать свою правоту или еще что-то, им надо приходить и бороться на президентских выборах. Без улицы, без пулеметов, без автоматов и без санкций. Людям надо прийти и объяснить, почему вы так "заботитесь" о Беларуси и почему вы воюете против неё. Почему вы планируете вооруженное вторжение на территорию Беларуси", - сказал Лукашенко на совещании об актуальных внутриполитических вопросах и подготовке к проведению политических кампаний.
Он отметил, что в Белоруссии располагают большим количеством подобных фактов, и надо обо всем этом рассказать людям.
"Рассказать, что они там планируют и привести конкретные факты. А так мы обычно вот так в кучу все соберем и сидим над "златом", чахнем. Надо показать, пусть люди знают их позицию. У нас же куча материалов: "Давай санкции (лахушки, латушки и прочие), давайте душить, "хай яны падохнуць". У нас все это есть. Поэтому надо будет объясниться (оппонентам) перед белорусами, почему они такую политику выстраивают накануне президентских выборов", - сказал Лукашенко.
"Обрушатся новые информационные потоки всякой грязи. Мы прекрасно видим, контролируем все, что происходит вокруг нас - за пределами нашей страны и внутри", - заявил Лукашенко на совещании об актуальных внутриполитических вопросах и подготовке к проведению политических кампаний.
Президент Белоруссии отметил, что оппоненты уже пытаются раскачивать ситуацию. "Просто интернет и средства массовой информации абсолютно визжат каждый день. Поток, особенно в последние недели. Всякого рода инсинуации, ажиотаж возникают вокруг этого вопроса. Это дата предстоящих выборов президента. То ли американцы, то ли наши беглые даже назначили выборы уже и дату определили. Развили кучу конспирологических теорий на этот счет", - сказал он.
Лукашенко отметил, что следующие выборы президента Белоруссии, согласно конституции, должны пройти не позже 20 июля 2025 года. "Вот крайний срок - 20 июля, до которого мы должны провести выборы. И надо очень вдумчиво отнестись к определению дня голосования. И периода, на который ляжет электоральная нагрузка, поскольку придется отвлечь людей, трудовые ресурсы в те комиссии, которые мы будем создавать. Необходимо сделать все, чтобы ничего не нарушило привычный ритм жизни страны", - отметил белорусский лидер.
В свою очередь, как сообщил во вторник председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко
журналистам, есть четыре возможные даты проведения президентских выборов в 2025 году.
"Мы после открытия сессии 17 сентября с депутатами проведем ряд консультаций. Не буду скрывать, называются четыре даты возможного проведения выборов президента. Но для того, чтобы их озвучивать, надо провести консультации. И понятно, что решение будет принимать Палата представителей на своем заседании", - заявил глава ЦИК.
Что касается различных инсинуаций в интернете относительно даты предстоящих выборов, Карпенко отметил, что это не новая тема. "Проблема электорального суверенитета и невмешательства в избирательный процесс - эта тема не только для нас актуальна. Она актуальна везде", - сказал он.
По его словам, к сожалению, сегодня есть ряд крупных геополитических игроков, которые считают, что выборы надо использовать в своих целях.
"Мы же считаем четко и понятно, что выборы проводятся в нашей стране для нашего народа, в наших национальных интересах с целью обеспечения суверенитета и независимости нашей страны. И мы будем сами определять, кто у нас будет в парламенте, кто будет президентом, кто будет депутатом местных советов. Мы, белорусский народ, будем это делать", - отметил глава ЦИК Белоруссии.