https://ria.ru/20240910/leopard-1971730464.html
Операторов FPV-дронов на Херсонском направлении учат жечь Leopard
Операторов FPV-дронов на Херсонском направлении учат жечь Leopard - РИА Новости, 10.09.2024
Операторов FPV-дронов на Херсонском направлении учат жечь Leopard
Курсантов российской фронтовой школы операторов БПЛА и FPV-дронов-камикадзе, расположенной на херсонском направлении, обучают уничтожать немецкие танки Leopard, РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T04:20
2024-09-10T04:20
2024-09-10T04:20
россия
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ГЕНИЧЕСК, 10 сен - РИА Новости. Курсантов российской фронтовой школы операторов БПЛА и FPV-дронов-камикадзе, расположенной на херсонском направлении, обучают уничтожать немецкие танки Leopard, сообщил РИА Новости инструктор с позывным "Кирс". "Да, по бронированной технике. Чтобы операторы знали, когда они будут заходить на цель, и данный танк (Leopard 2) быстро вывести из строя. То есть (чтобы) они понимали, куда ему надо заходить со снарядом", - сказал агентству командир взвода БПЛА группировки "Днепр" с позывным "Кирс". В рабочем классе подземной фронтовой школы операторов БПЛА - непосредственно над тренировочными компьютерами для операторов FPV-дронов - размещен большой учебный плакат с изображенным на нем в трех проекциях танком Leopard 2. На схеме наглядно отмечены наиболее уязвимые для FPV-дронов области немецкого танка. Школа операторов FPV-дронов и разведывательных БПЛА тщательно замаскирована, находится в прифронтовой зоне и размещена под землей на глубине около трех метров.
https://ria.ru/20240910/shkola-1971730044.html
https://ria.ru/20240820/vs-1967313059.html
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россия
Операторов FPV-дронов на Херсонском направлении учат жечь Leopard
Боец ВС России: операторов БПЛА на Херсонском направлении учат жечь Leopard
ГЕНИЧЕСК, 10 сен - РИА Новости. Курсантов российской фронтовой школы операторов БПЛА и FPV-дронов-камикадзе, расположенной на херсонском направлении, обучают уничтожать немецкие танки Leopard, сообщил РИА Новости инструктор с позывным "Кирс".
"Да, по бронированной технике. Чтобы операторы знали, когда они будут заходить на цель, и данный танк (Leopard 2) быстро вывести из строя. То есть (чтобы) они понимали, куда ему надо заходить со снарядом", - сказал агентству командир взвода БПЛА группировки "Днепр" с позывным "Кирс".
В рабочем классе подземной фронтовой школы операторов БПЛА - непосредственно над тренировочными компьютерами для операторов FPV-дронов - размещен большой учебный плакат с изображенным на нем в трех проекциях танком Leopard 2. На схеме наглядно отмечены наиболее уязвимые для FPV-дронов области немецкого танка.
Школа операторов FPV-дронов и разведывательных БПЛА тщательно замаскирована, находится в прифронтовой зоне и размещена под землей на глубине около трех метров.