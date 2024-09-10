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Ученые заявили о "необратимой коме" крупнейшего ледника Доломитовых Альп - РИА Новости, 10.09.2024
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Наука
 
23:03 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/lednik-1971951880.html
Ученые заявили о "необратимой коме" крупнейшего ледника Доломитовых Альп
Ученые заявили о "необратимой коме" крупнейшего ледника Доломитовых Альп - РИА Новости, 10.09.2024
Ученые заявили о "необратимой коме" крупнейшего ледника Доломитовых Альп
Самый крупный и известный ледник Доломитовых Альп на севере Италии Мармолада находится в "необратимой коме" и может исчезнуть к 2040 году, заявили итальянские... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T23:03
2024-09-10T23:03
наука
ломбардия
италия
альпы
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РИМ, 10 сен – РИА Новости. Самый крупный и известный ледник Доломитовых Альп на севере Италии Мармолада находится в "необратимой коме" и может исчезнуть к 2040 году, заявили итальянские ученые в совместном исследовании. "За последние пять лет ледник потерял 70 гектаров площади, что соответствует 98 футбольным полям, перейдя со 170 гектаров в 2019 году до 98 в 2023 году. При таких темпах ледник Мармолада перестанет существовать к 2040 году", - говорится в исследовании "Караван ледников", которое провели ассоциация по охране окружающей среды Legambiente, Международная комиссия по защите Альп Cipra и итальянский Комитет Гляциологии. Ученые предупредили, что 136 лет назад Мармолада простиралась примерно на 500 гектаров и достигала площади 700 футбольных полей. С тех пор площадь ледника сократилась более чем 80%, а его объем - на более 94%. В 2024 году максимальная толщина льда составляет 34 метра. Аналогичный "смертный приговор" вынесен еще двум крупнейшим ледникам Альп – Адамелло на границе области Ломбардии и провинции Тренто и Форни в той же Ломбардии. "Измерения состояния поверхности ледников показывают, что ледники Мармолада и Форни имеют кратковременные пики потери толщины, составляющие 7 и 10 сантиметров в день соответственно", - говорится в заявлении. В начале сентября ученые из ассоциации MeteoTriveneto предупредили, что температуры на леднике в течение двух месяцев не опускались ниже нуля. В 2023 году они достигали почти -8 градусов. В июле 2022 года обвал ледника на Мармоладе вызвал лавину из снега, камней и льда, накрывшую склон горы, по которому на вершину поднимались несколько групп туристов. Жертвами природной катастрофы стали 11 человек.
https://ria.ru/20240626/otkrytie-1955483807.html
https://ria.ru/20240316/arktika-1933326965.html
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ломбардия, италия, альпы
Наука, Ломбардия, Италия, Альпы
Ученые заявили о "необратимой коме" крупнейшего ледника Доломитовых Альп

Ученые: крупнейший ледник Доломитовых Альп Мармолада может исчезнуть к 2040 году

© РИА Новости / Юлия БатырьДоломитовые Альпы
Доломитовые Альпы - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Юлия Батырь
Доломитовые Альпы. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 10 сен – РИА Новости. Самый крупный и известный ледник Доломитовых Альп на севере Италии Мармолада находится в "необратимой коме" и может исчезнуть к 2040 году, заявили итальянские ученые в совместном исследовании.
«
"За последние пять лет ледник потерял 70 гектаров площади, что соответствует 98 футбольным полям, перейдя со 170 гектаров в 2019 году до 98 в 2023 году. При таких темпах ледник Мармолада перестанет существовать к 2040 году", - говорится в исследовании "Караван ледников", которое провели ассоциация по охране окружающей среды Legambiente, Международная комиссия по защите Альп Cipra и итальянский Комитет Гляциологии.
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Ученые предупредили, что 136 лет назад Мармолада простиралась примерно на 500 гектаров и достигала площади 700 футбольных полей. С тех пор площадь ледника сократилась более чем 80%, а его объем - на более 94%. В 2024 году максимальная толщина льда составляет 34 метра.
Аналогичный "смертный приговор" вынесен еще двум крупнейшим ледникам Альп – Адамелло на границе области Ломбардии и провинции Тренто и Форни в той же Ломбардии.
«
"Измерения состояния поверхности ледников показывают, что ледники Мармолада и Форни имеют кратковременные пики потери толщины, составляющие 7 и 10 сантиметров в день соответственно", - говорится в заявлении.
В начале сентября ученые из ассоциации MeteoTriveneto предупредили, что температуры на леднике в течение двух месяцев не опускались ниже нуля. В 2023 году они достигали почти -8 градусов.
В июле 2022 года обвал ледника на Мармоладе вызвал лавину из снега, камней и льда, накрывшую склон горы, по которому на вершину поднимались несколько групп туристов. Жертвами природной катастрофы стали 11 человек.
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