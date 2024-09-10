https://ria.ru/20240910/lavrov-1971899725.html
Лавров провел переговоры с главой комиссии Африканского союза
Лавров провел переговоры с главой комиссии Африканского союза - РИА Новости, 10.09.2024
Лавров провел переговоры с главой комиссии Африканского союза
Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с председателем комиссии Африканского союза Муссой Факи Махаматом расширение экономических связей, в том числе по линии... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T17:17
2024-09-10T17:17
2024-09-10T17:17
россия
москва
санкт-петербург
сергей лавров
африканский союз
евразийский экономический союз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971592417_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_b13ff2b1c5b1d7528e57168799f5e41d.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с председателем комиссии Африканского союза Муссой Факи Махаматом расширение экономических связей, в том числе по линии Афросоюз - ЕАЭС, а также укрепление координации в целях обеспечения мира, безопасности и стабильности, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства. Отмечается, что 10 сентября Лавров принял председателя комиссии Африканского союза Муссу Факи Махамата, находящегося в Москве для участия в торжественной церемонии вручения Афросоюзу Международной премии мира имени Л.Н. Толстого. "В ходе беседы был обсужден широкий круг вопросов многопланового сотрудничества России и Африканского союза, включая укрепление координации в целях обеспечения мира, безопасности, стабильности и формирования условий для устойчивого развития. Была также высказана взаимная заинтересованность в расширении экономических связей, в том числе по линии Афросоюз – ЕАЭС", - говорится в сообщении. С российской стороны была подтверждена неизменная готовность к консолидации усилий с Афросоюзом на международных площадках при обсуждении актуальных проблем континента, руководствуясь принципом "африканским проблемам - африканское решение", - сказано в публикации на сайте МИД России. Кроме того, особое внимание было уделено задачам реализации решений второго Саммита Россия-Африка, состоявшего в Санкт-Петербурге в июле 2023 года, а также подготовки к проведению в ноябре 2024 года в Сочи министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка, уточнили в МИД РФ.
https://ria.ru/20240826/afrika-1968427348.html
https://ria.ru/20240824/afrika-1968238032.html
россия
москва
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971592417_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_3a6e76b340676ef68f613a6f968f80da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, санкт-петербург, сергей лавров, африканский союз, евразийский экономический союз, в мире
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Сергей Лавров, Африканский союз, Евразийский экономический союз, В мире
Лавров провел переговоры с главой комиссии Африканского союза
Лавров обсудил с главой комиссии Африканского союза расширение связей
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с председателем комиссии Африканского союза Муссой Факи Махаматом расширение экономических связей, в том числе по линии Афросоюз - ЕАЭС, а также укрепление координации в целях обеспечения мира, безопасности и стабильности, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что 10 сентября Лавров принял председателя комиссии Африканского союза Муссу Факи Махамата, находящегося в Москве
для участия в торжественной церемонии вручения Афросоюзу Международной премии мира имени Л.Н. Толстого.
"В ходе беседы был обсужден широкий круг вопросов многопланового сотрудничества России и Африканского союза, включая укрепление координации в целях обеспечения мира, безопасности, стабильности и формирования условий для устойчивого развития. Была также высказана взаимная заинтересованность в расширении экономических связей, в том числе по линии Афросоюз – ЕАЭС", - говорится в сообщении.
С российской стороны была подтверждена неизменная готовность к консолидации усилий с Афросоюзом на международных площадках при обсуждении актуальных проблем континента, руководствуясь принципом "африканским проблемам - африканское решение", - сказано в публикации на сайте МИД России.
Кроме того, особое внимание было уделено задачам реализации решений второго Саммита Россия-Африка, состоявшего в Санкт-Петербурге
в июле 2023 года, а также подготовки к проведению в ноябре 2024 года в Сочи
министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка, уточнили в МИД РФ.