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Лавров провел переговоры с главой комиссии Африканского союза - РИА Новости, 10.09.2024
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17:17 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/lavrov-1971899725.html
Лавров провел переговоры с главой комиссии Африканского союза
Лавров провел переговоры с главой комиссии Африканского союза - РИА Новости, 10.09.2024
Лавров провел переговоры с главой комиссии Африканского союза
Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с председателем комиссии Африканского союза Муссой Факи Махаматом расширение экономических связей, в том числе по линии... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T17:17
2024-09-10T17:17
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африканский союз
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с председателем комиссии Африканского союза Муссой Факи Махаматом расширение экономических связей, в том числе по линии Афросоюз - ЕАЭС, а также укрепление координации в целях обеспечения мира, безопасности и стабильности, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства. Отмечается, что 10 сентября Лавров принял председателя комиссии Африканского союза Муссу Факи Махамата, находящегося в Москве для участия в торжественной церемонии вручения Афросоюзу Международной премии мира имени Л.Н. Толстого. "В ходе беседы был обсужден широкий круг вопросов многопланового сотрудничества России и Африканского союза, включая укрепление координации в целях обеспечения мира, безопасности, стабильности и формирования условий для устойчивого развития. Была также высказана взаимная заинтересованность в расширении экономических связей, в том числе по линии Афросоюз – ЕАЭС", - говорится в сообщении. С российской стороны была подтверждена неизменная готовность к консолидации усилий с Афросоюзом на международных площадках при обсуждении актуальных проблем континента, руководствуясь принципом "африканским проблемам - африканское решение", - сказано в публикации на сайте МИД России. Кроме того, особое внимание было уделено задачам реализации решений второго Саммита Россия-Африка, состоявшего в Санкт-Петербурге в июле 2023 года, а также подготовки к проведению в ноябре 2024 года в Сочи министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка, уточнили в МИД РФ.
https://ria.ru/20240826/afrika-1968427348.html
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россия, москва, санкт-петербург, сергей лавров, африканский союз, евразийский экономический союз, в мире
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Сергей Лавров, Африканский союз, Евразийский экономический союз, В мире
Лавров провел переговоры с главой комиссии Африканского союза

Лавров обсудил с главой комиссии Африканского союза расширение связей

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с председателем комиссии Африканского союза Муссой Факи Махаматом расширение экономических связей, в том числе по линии Афросоюз - ЕАЭС, а также укрепление координации в целях обеспечения мира, безопасности и стабильности, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что 10 сентября Лавров принял председателя комиссии Африканского союза Муссу Факи Махамата, находящегося в Москве для участия в торжественной церемонии вручения Афросоюзу Международной премии мира имени Л.Н. Толстого.
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"В ходе беседы был обсужден широкий круг вопросов многопланового сотрудничества России и Африканского союза, включая укрепление координации в целях обеспечения мира, безопасности, стабильности и формирования условий для устойчивого развития. Была также высказана взаимная заинтересованность в расширении экономических связей, в том числе по линии Афросоюз – ЕАЭС", - говорится в сообщении.
С российской стороны была подтверждена неизменная готовность к консолидации усилий с Афросоюзом на международных площадках при обсуждении актуальных проблем континента, руководствуясь принципом "африканским проблемам - африканское решение", - сказано в публикации на сайте МИД России.
Кроме того, особое внимание было уделено задачам реализации решений второго Саммита Россия-Африка, состоявшего в Санкт-Петербурге в июле 2023 года, а также подготовки к проведению в ноябре 2024 года в Сочи министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка, уточнили в МИД РФ.
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