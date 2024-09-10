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Киев пытался настроить жителей Курской области против грузин, заявило ФАДН - РИА Новости, 10.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:17 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/kurskaya-1971748669.html
Киев пытался настроить жителей Курской области против грузин, заявило ФАДН
Киев пытался настроить жителей Курской области против грузин, заявило ФАДН - РИА Новости, 10.09.2024
Киев пытался настроить жителей Курской области против грузин, заявило ФАДН
Украина после вторжения ВСУ в Курскую область пыталась, используя онлайн-пространство, настроить местное население против жителей региона грузинского... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T09:17
2024-09-10T09:17
специальная военная операция на украине
курская область
россия
украина
игорь баринов
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен – РИА Новости. Украина после вторжения ВСУ в Курскую область пыталась, используя онлайн-пространство, настроить местное население против жителей региона грузинского происхождения, сообщил в интервью РИА Новости глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов. "После вторжения (ВСУ – ред.) в Курскую область украинский ЦИПсО попытался разыграть межнациональную карту в Курской области, используя то, что в нападении участвовал "Грузинский легион" (запрещенная в России террористическая организация – ред.). И начали вбрасывать уже в наших Telegram-каналах местных информацию о том, что давайте наведем порядок, почему грузины, которые проживают в Курской области, чувствуют себя так вольготно, - а там порядка 130 тысяч грузин проживают - призывая к таким активным действиям уже по отношению к нашим согражданам", - сказал Баринов. Он отметил, что ФАДН в этой ситуации удалось вовремя отреагировать. "Мы вовремя с нашими национальными культурными автономиями приехали в середине августа в Курскую область, привезли гуманитарную помощь. И вместе с нами приехал руководитель Федеральной национальной культурной автономии грузин Давид Цецхладзе, который встретился с врио губернатора, руководителями национально-культурных организаций Курской области, потом собрал лидеров местной грузинской общины, где они обсудили, какую могут оказать гуманитарную помощь пострадавшим районам. Это сразу же сняло напряжение. И люди на эти призывы к межнациональной розни не поддались", - отметил глава ФАДН. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 9 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 11,4 тысячи военных, 89 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240910/shoygu-1971742002.html
https://ria.ru/20240910/zelenskiy-1971730626.html
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курская область, россия, украина, игорь баринов, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), в мире
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Украина, Игорь Баринов, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России), В мире
Киев пытался настроить жителей Курской области против грузин, заявило ФАДН

Глава ФАДН Баринов: ВСУ пытались настроить жителей Курской области против грузин

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в Курской области
Российские военнослужащие в Курской области - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в Курской области. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен – РИА Новости. Украина после вторжения ВСУ в Курскую область пыталась, используя онлайн-пространство, настроить местное население против жителей региона грузинского происхождения, сообщил в интервью РИА Новости глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.
"После вторжения (ВСУ – ред.) в Курскую область украинский ЦИПсО попытался разыграть межнациональную карту в Курской области, используя то, что в нападении участвовал "Грузинский легион" (запрещенная в России террористическая организация – ред.). И начали вбрасывать уже в наших Telegram-каналах местных информацию о том, что давайте наведем порядок, почему грузины, которые проживают в Курской области, чувствуют себя так вольготно, - а там порядка 130 тысяч грузин проживают - призывая к таким активным действиям уже по отношению к нашим согражданам", - сказал Баринов.
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Он отметил, что ФАДН в этой ситуации удалось вовремя отреагировать.
"Мы вовремя с нашими национальными культурными автономиями приехали в середине августа в Курскую область, привезли гуманитарную помощь. И вместе с нами приехал руководитель Федеральной национальной культурной автономии грузин Давид Цецхладзе, который встретился с врио губернатора, руководителями национально-культурных организаций Курской области, потом собрал лидеров местной грузинской общины, где они обсудили, какую могут оказать гуманитарную помощь пострадавшим районам. Это сразу же сняло напряжение. И люди на эти призывы к межнациональной розни не поддались", - отметил глава ФАДН.
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Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 9 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 11,4 тысячи военных, 89 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияУкраинаИгорь БариновВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныФедеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)В мире
 
 
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