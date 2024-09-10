Рейтинг@Mail.ru
В Крыму прокомментировали новые американские санкции - РИА Новости, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:10 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/krym-1971789479.html
В Крыму прокомментировали новые американские санкции
В Крыму прокомментировали новые американские санкции - РИА Новости, 10.09.2024
В Крыму прокомментировали новые американские санкции
Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил, что США, вводя санкции в отношении лиц и компаний, задействованных в работах по строительству и... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T12:10
2024-09-10T12:10
россия
донецкая народная республика
херсонская область
александр форманчук
владимир путин
санкции в отношении россии
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153244/73/1532447334_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eb307337fa3aa66f2bb09469987bcf79.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил, что США, вводя санкции в отношении лиц и компаний, задействованных в работах по строительству и обслуживанию Крымского моста, пытаются помешать развитию полуострова и нарушить его транспортную логистику. Ранее палата представителей США одобрила проект закона о введении санкций в отношении лиц и компаний, задействованных в работах по строительству и обслуживанию Крымского моста, соединяющего полуостров с материковой частью России, или подземного тоннеля-дублера, который может быть создан в качестве его альтернативы. "США и их подопечные в лице украинских националистов вынашивают разные планы, как навредить крымчанам, пытаются помешать развитию полуострова, нарушить его продовольственную безопасность и транспортную логистику. Отсюда и санкции в отношении моста и постоянно звучащие угрозы его разрушить", - сказал Форманчук РИА Новости. При этом, по его словам, сегодня снабжение полуострова идет не только по Крымскому мосту, но и по альтернативному сухопутному коридору через новые российские регионы – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. "Я верю в то, что Россия сегодня способна обезопасить Крым от исходящих извне угроз", - подчеркнул Форманчук. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240321/sanktsii-1934754842.html
https://ria.ru/20240906/ogranicheniya-1970944312.html
россия
донецкая народная республика
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153244/73/1532447334_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9c1718f885f81a43957710e93c40800d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, херсонская область , александр форманчук, владимир путин, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Александр Форманчук, Владимир Путин, Санкции в отношении России, В мире
В Крыму прокомментировали новые американские санкции

Форманчук: США пытаются помешать развитию полуострова, вводя новые санкции

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил, что США, вводя санкции в отношении лиц и компаний, задействованных в работах по строительству и обслуживанию Крымского моста, пытаются помешать развитию полуострова и нарушить его транспортную логистику.
Ранее палата представителей США одобрила проект закона о введении санкций в отношении лиц и компаний, задействованных в работах по строительству и обслуживанию Крымского моста, соединяющего полуостров с материковой частью России, или подземного тоннеля-дублера, который может быть создан в качестве его альтернативы.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
В США одобрили проект санкций для иностранцев, обслуживающих Крымский мост
21 марта, 17:08
"США и их подопечные в лице украинских националистов вынашивают разные планы, как навредить крымчанам, пытаются помешать развитию полуострова, нарушить его продовольственную безопасность и транспортную логистику. Отсюда и санкции в отношении моста и постоянно звучащие угрозы его разрушить", - сказал Форманчук РИА Новости.
При этом, по его словам, сегодня снабжение полуострова идет не только по Крымскому мосту, но и по альтернативному сухопутному коридору через новые российские регионы – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.
"Я верю в то, что Россия сегодня способна обезопасить Крым от исходящих извне угроз", - подчеркнул Форманчук.
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перед началом пленарного заседания ВЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Россия примет меры против американских СМИ в ответ на санкции США
6 сентября, 02:07
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаХерсонская областьАлександр ФорманчукВладимир ПутинСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала