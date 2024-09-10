В Крыму прокомментировали новые американские санкции
Форманчук: США пытаются помешать развитию полуострова, вводя новые санкции
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил, что США, вводя санкции в отношении лиц и компаний, задействованных в работах по строительству и обслуживанию Крымского моста, пытаются помешать развитию полуострова и нарушить его транспортную логистику.
Ранее палата представителей США одобрила проект закона о введении санкций в отношении лиц и компаний, задействованных в работах по строительству и обслуживанию Крымского моста, соединяющего полуостров с материковой частью России, или подземного тоннеля-дублера, который может быть создан в качестве его альтернативы.
"США и их подопечные в лице украинских националистов вынашивают разные планы, как навредить крымчанам, пытаются помешать развитию полуострова, нарушить его продовольственную безопасность и транспортную логистику. Отсюда и санкции в отношении моста и постоянно звучащие угрозы его разрушить", - сказал Форманчук РИА Новости.
При этом, по его словам, сегодня снабжение полуострова идет не только по Крымскому мосту, но и по альтернативному сухопутному коридору через новые российские регионы – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.
"Я верю в то, что Россия сегодня способна обезопасить Крым от исходящих извне угроз", - подчеркнул Форманчук.
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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