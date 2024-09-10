Рейтинг@Mail.ru
Егор Крид объяснил кадры с "избиением" в Telegram - РИА Новости, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
22:45 10.09.2024 (обновлено: 22:52 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/krid-1971949480.html
Егор Крид объяснил кадры с "избиением" в Telegram
Егор Крид объяснил кадры с "избиением" в Telegram - РИА Новости, 10.09.2024
Егор Крид объяснил кадры с "избиением" в Telegram
Певец Егор Крид (Егор Булаткин) сообщил, что кадры с "избиением" стали частью съемок нового фильма "Вниз", который выйдет в прокат в 2025 году. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T22:45
2024-09-10T22:52
шоубиз
егор крид
telegram
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910434991_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_df844aa58f197c164505e70c4718151f.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Певец Егор Крид (Егор Булаткин) сообщил, что кадры с "избиением" стали частью съемок нового фильма "Вниз", который выйдет в прокат в 2025 году. Ранее артист опубликовал видео с разбитым носом и лицом в крови. "Рад, что большинство не поверило в кружок (круглое видеосообщение в Telegram - ред.), потому что они знают, что если бы мне так разбили лицо, искать бы уже никого не пришлось. Ждите фильм "Вниз" в кино в 2025 году. Съемки сложные, но они стоят того. Это будет крутейший аттракцион эмоций", - написал певец в своем Telegram-канале. Крид поблагодарил всех за переживания и извинился перед теми, кого напугал. "Спасибо всем старшим, кто набрал и предложил помощь. Спасибо всем, кто написал в личку. Ценю", - заключил артист.
https://rsport.ria.ru/20240702/zagitova-1956764760.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910434991_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_83dfca3fff171488485dc495d5f283dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
егор крид, telegram, происшествия
Шоубиз, Егор Крид, Telegram, Происшествия
Егор Крид объяснил кадры с "избиением" в Telegram

Егор Крид заявил, что кадры с "избиением" стали частью съемок фильма "Вниз"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец Егор Крид
Певец Егор Крид - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Певец Егор Крид. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Певец Егор Крид (Егор Булаткин) сообщил, что кадры с "избиением" стали частью съемок нового фильма "Вниз", который выйдет в прокат в 2025 году.
Ранее артист опубликовал видео с разбитым носом и лицом в крови.
© Фото : Telegram-канал Егора КридаКадр видео, опубликованного Егором Кридом, предположительно, после избиения
Кадр видео, опубликованного Егором Кридом, предположительно, после избиения - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Фото : Telegram-канал Егора Крида
Кадр видео, опубликованного Егором Кридом, предположительно, после избиения
"Рад, что большинство не поверило в кружок (круглое видеосообщение в Telegram - ред.), потому что они знают, что если бы мне так разбили лицо, искать бы уже никого не пришлось. Ждите фильм "Вниз" в кино в 2025 году. Съемки сложные, но они стоят того. Это будет крутейший аттракцион эмоций", - написал певец в своем Telegram-канале.
Крид поблагодарил всех за переживания и извинился перед теми, кого напугал.
"Спасибо всем старшим, кто набрал и предложил помощь. Спасибо всем, кто написал в личку. Ценю", - заключил артист.
Фигуристка Алина Загитова - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Егор Крид впервые отреагировал на слухи о романе с Загитовой
2 июля, 00:32
 
ШоубизЕгор КридTelegramПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала