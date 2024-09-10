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Егор Крид объяснил кадры с "избиением" в Telegram

Егор Крид объяснил кадры с "избиением" в Telegram - РИА Новости, 10.09.2024

Егор Крид объяснил кадры с "избиением" в Telegram

Певец Егор Крид (Егор Булаткин) сообщил, что кадры с "избиением" стали частью съемок нового фильма "Вниз", который выйдет в прокат в 2025 году. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T22:45

2024-09-10T22:45

2024-09-10T22:52

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Певец Егор Крид (Егор Булаткин) сообщил, что кадры с "избиением" стали частью съемок нового фильма "Вниз", который выйдет в прокат в 2025 году. Ранее артист опубликовал видео с разбитым носом и лицом в крови. "Рад, что большинство не поверило в кружок (круглое видеосообщение в Telegram - ред.), потому что они знают, что если бы мне так разбили лицо, искать бы уже никого не пришлось. Ждите фильм "Вниз" в кино в 2025 году. Съемки сложные, но они стоят того. Это будет крутейший аттракцион эмоций", - написал певец в своем Telegram-канале. Крид поблагодарил всех за переживания и извинился перед теми, кого напугал. "Спасибо всем старшим, кто набрал и предложил помощь. Спасибо всем, кто написал в личку. Ценю", - заключил артист.

https://rsport.ria.ru/20240702/zagitova-1956764760.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

егор крид, telegram, происшествия