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Егор Крид опубликовал кадры, предположительно, после избиения
Егор Крид опубликовал кадры, предположительно, после избиения - РИА Новости, 10.09.2024
Егор Крид опубликовал кадры, предположительно, после избиения
Певец Егор Крид (Егор Булаткин) опубликовал видео, предположительно, после избиения. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T21:18
2024-09-10T21:18
2024-09-10T21:18
шоубиз
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россия
происшествия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Певец Егор Крид (Егор Булаткин) опубликовал видео, предположительно, после избиения. "Я найду каждого из вас по одному", - написал в своем Telegram-канале артист после опубликованных кадров. На них видно, что у исполнителя разбит нос и все лицо в крови. Также можно заметить ссадины на лице и шее. Причины случившегося не уточняются.
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егор крид, россия, происшествия
Шоубиз, Егор Крид, Россия, Происшествия
Егор Крид опубликовал кадры, предположительно, после избиения
Крид опубликовал видео, предположительно, после избиения и пригрозил обидчикам