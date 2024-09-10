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Егор Крид опубликовал кадры, предположительно, после избиения - РИА Новости, 10.09.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
21:18 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/krid-1971941258.html
Егор Крид опубликовал кадры, предположительно, после избиения
Егор Крид опубликовал кадры, предположительно, после избиения - РИА Новости, 10.09.2024
Егор Крид опубликовал кадры, предположительно, после избиения
Певец Егор Крид (Егор Булаткин) опубликовал видео, предположительно, после избиения. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T21:18
2024-09-10T21:18
шоубиз
егор крид
россия
происшествия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Певец Егор Крид (Егор Булаткин) опубликовал видео, предположительно, после избиения. "Я найду каждого из вас по одному", - написал в своем Telegram-канале артист после опубликованных кадров. На них видно, что у исполнителя разбит нос и все лицо в крови. Также можно заметить ссадины на лице и шее. Причины случившегося не уточняются.
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егор крид, россия, происшествия
Шоубиз, Егор Крид, Россия, Происшествия
Егор Крид опубликовал кадры, предположительно, после избиения

Крид опубликовал видео, предположительно, после избиения и пригрозил обидчикам

© Егор Крид/YoutubeЕгор Крид
Егор Крид - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Егор Крид/Youtube
Егор Крид. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Певец Егор Крид (Егор Булаткин) опубликовал видео, предположительно, после избиения.
"Я найду каждого из вас по одному", - написал в своем Telegram-канале артист после опубликованных кадров.
© Фото : Telegram-канал Егора КридаКадр видео, опубликованного Егором Кридом, предположительно, после избиения
Кадр видео, опубликованного Егором Кридом, предположительно, после избиения - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Фото : Telegram-канал Егора Крида
Кадр видео, опубликованного Егором Кридом, предположительно, после избиения
На них видно, что у исполнителя разбит нос и все лицо в крови. Также можно заметить ссадины на лице и шее.
Причины случившегося не уточняются.
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ШоубизЕгор КридРоссияПроисшествия
 
 
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