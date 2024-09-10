https://ria.ru/20240910/krid-1971941258.html

Егор Крид опубликовал кадры, предположительно, после избиения

Егор Крид опубликовал кадры, предположительно, после избиения - РИА Новости, 10.09.2024

Егор Крид опубликовал кадры, предположительно, после избиения

Певец Егор Крид (Егор Булаткин) опубликовал видео, предположительно, после избиения. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T21:18

2024-09-10T21:18

2024-09-10T21:18

шоубиз

егор крид

россия

происшествия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Певец Егор Крид (Егор Булаткин) опубликовал видео, предположительно, после избиения. "Я найду каждого из вас по одному", - написал в своем Telegram-канале артист после опубликованных кадров. На них видно, что у исполнителя разбит нос и все лицо в крови. Также можно заметить ссадины на лице и шее. Причины случившегося не уточняются.

https://rsport.ria.ru/20240731/zagitova-1963230578.html

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2024

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егор крид, россия, происшествия