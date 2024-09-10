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В Кремле оценили работу сил ПВО - РИА Новости, 10.09.2024
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12:49 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/kreml-1971807709.html
В Кремле оценили работу сил ПВО
В Кремле оценили работу сил ПВО - РИА Новости, 10.09.2024
В Кремле оценили работу сил ПВО
Российские военные, по мнению Кремля, приобрели большой опыт в борьбе с беспилотниками и показывают высокие результаты, заявил пресс-секретарь президента России РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T12:49
2024-09-10T12:49
россия
раменское
московская область (подмосковье)
дмитрий песков
владимир путин
андрей воробьев
домодедово (аэропорт)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российские военные, по мнению Кремля, приобрели большой опыт в борьбе с беспилотниками и показывают высокие результаты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "В Кремле вряд ли могут оценивать работу сил ПВО, это должны делать специалисты. На непрофессиональном уровне мы можем сказать, что, конечно, наши военные уже приобрели изрядный опыт в борьбе с беспилотниками, и, конечно, они дают высокие результаты. Но что касается настоящей профессиональной оценки, то это должны делать именно профессионалы", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают работу сил ПВО. Отвечая на вопрос, как сам президент России Владимир Путин оценивает работу сил ПВО, Песков сказал, что не располагает такой информацией. Ранее Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 144 украинских беспилотника над Брянской, Московской, Курской, Тульской, Белгородской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Орловской областями. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал ранее, что силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском в результате атаки БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома: в многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, в доме на Высоковольтной улице оказалась повреждена квартира на 9-м этаже. В результате атаки беспилотников ВСУ в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали.
https://ria.ru/20240910/bezopasnost-1971739843.html
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россия
раменское
московская область (подмосковье)
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россия, раменское, московская область (подмосковье), дмитрий песков, владимир путин, андрей воробьев, домодедово (аэропорт), вооруженные силы украины, атака украинских бпла в раменском
Россия, Раменское, Московская область (Подмосковье), Дмитрий Песков, Владимир Путин, Андрей Воробьев, Домодедово (аэропорт), Вооруженные силы Украины, Атака украинских БПЛА в Раменском
В Кремле оценили работу сил ПВО

Песков: российские военные приобрели большой опыт в борьбе с беспилотниками

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПанорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку
Панорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Панорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российские военные, по мнению Кремля, приобрели большой опыт в борьбе с беспилотниками и показывают высокие результаты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В Кремле вряд ли могут оценивать работу сил ПВО, это должны делать специалисты. На непрофессиональном уровне мы можем сказать, что, конечно, наши военные уже приобрели изрядный опыт в борьбе с беспилотниками, и, конечно, они дают высокие результаты. Но что касается настоящей профессиональной оценки, то это должны делать именно профессионалы", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают работу сил ПВО.
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
ПВО за ночь уничтожила 144 беспилотника над российскими регионами
Вчера, 07:56
Отвечая на вопрос, как сам президент России Владимир Путин оценивает работу сил ПВО, Песков сказал, что не располагает такой информацией.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 144 украинских беспилотника над Брянской, Московской, Курской, Тульской, Белгородской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Орловской областями.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал ранее, что силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском в результате атаки БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома: в многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, в доме на Высоковольтной улице оказалась повреждена квартира на 9-м этаже. В результате атаки беспилотников ВСУ в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали.
Поврежденный в ходе атаки БПЛА ВСУ жилой дом в Раменском - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Воробьев рассказал о повреждениях дома в Раменском после атаки БПЛА
Вчера, 09:10
 
РоссияРаменскоеМосковская область (Подмосковье)Дмитрий ПесковВладимир ПутинАндрей ВоробьевДомодедово (аэропорт)Вооруженные силы УкраиныАтака украинских БПЛА в Раменском
 
 
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