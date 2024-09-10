В Кремле оценили работу сил ПВО
Песков: российские военные приобрели большой опыт в борьбе с беспилотниками
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПанорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку
Панорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российские военные, по мнению Кремля, приобрели большой опыт в борьбе с беспилотниками и показывают высокие результаты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В Кремле вряд ли могут оценивать работу сил ПВО, это должны делать специалисты. На непрофессиональном уровне мы можем сказать, что, конечно, наши военные уже приобрели изрядный опыт в борьбе с беспилотниками, и, конечно, они дают высокие результаты. Но что касается настоящей профессиональной оценки, то это должны делать именно профессионалы", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают работу сил ПВО.
Отвечая на вопрос, как сам президент России Владимир Путин оценивает работу сил ПВО, Песков сказал, что не располагает такой информацией.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 144 украинских беспилотника над Брянской, Московской, Курской, Тульской, Белгородской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Орловской областями.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал ранее, что силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском в результате атаки БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома: в многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, в доме на Высоковольтной улице оказалась повреждена квартира на 9-м этаже. В результате атаки беспилотников ВСУ в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали.