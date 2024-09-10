https://ria.ru/20240910/kreml-1971806274.html

В Кремле не стали раскрывать планы военных по ситуации в Курской области

В Кремле не стали раскрывать планы военных по ситуации в Курской области - РИА Новости, 10.09.2024

В Кремле не стали раскрывать планы военных по ситуации в Курской области

Российские военные располагают необходимыми планами по выдавливанию противника из Курской области, но они не для публичного обсуждения, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T12:47

2024-09-10T12:47

2024-09-10T12:47

россия

курская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российские военные располагают необходимыми планами по выдавливанию противника из Курской области, но они не для публичного обсуждения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Разумеется, у военных есть все необходимые планы, но это не те планы, которые можно как-то обсуждать публично", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ставит ли РФ сроки по выдавливанию противника с Курской области. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 9 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 11,4 тысячи военных, 89 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240910/peskov-1971805697.html

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курская область

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россия, курская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф