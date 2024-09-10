https://ria.ru/20240910/kreml-1971800964.html

В Кремле прокомментировали атаку Киева на жилые дома

В Кремле прокомментировали атаку Киева на жилые дома - РИА Новости, 10.09.2024

В Кремле прокомментировали атаку Киева на жилые дома

Атаку Киева на жилые дома в РФ никак нельзя ассоциировать с военными действиями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T12:30

2024-09-10T12:30

2024-09-10T12:30

происшествия

жилье

раменское

россия

московская область (подмосковье)

дмитрий песков

андрей воробьев

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Атаку Киева на жилые дома в РФ никак нельзя ассоциировать с военными действиями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Никак нельзя ассоциировать с военными действиями ночные удары по жилым кварталам", - сказал Песков, отвечая на вопрос, расценивают ли в Кремле атаку БПЛА по жилым домам как акт терроризма, а не военных действий. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал ранее, что силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском в результате атаки БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома: в многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, в доме на Высоковольтной улице оказалась повреждена квартира на 9-м этаже. В результате атаки беспилотников ВСУ в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали.

https://ria.ru/20240910/ramenskoe-1971747958.html

раменское

россия

московская область (подмосковье)

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