https://ria.ru/20240910/kreml-1971800964.html
В Кремле прокомментировали атаку Киева на жилые дома
В Кремле прокомментировали атаку Киева на жилые дома - РИА Новости, 10.09.2024
В Кремле прокомментировали атаку Киева на жилые дома
Атаку Киева на жилые дома в РФ никак нельзя ассоциировать с военными действиями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T12:30
2024-09-10T12:30
2024-09-10T12:30
происшествия
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раменское
россия
московская область (подмосковье)
дмитрий песков
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домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Атаку Киева на жилые дома в РФ никак нельзя ассоциировать с военными действиями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Никак нельзя ассоциировать с военными действиями ночные удары по жилым кварталам", - сказал Песков, отвечая на вопрос, расценивают ли в Кремле атаку БПЛА по жилым домам как акт терроризма, а не военных действий. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал ранее, что силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском в результате атаки БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома: в многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, в доме на Высоковольтной улице оказалась повреждена квартира на 9-м этаже. В результате атаки беспилотников ВСУ в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали.
https://ria.ru/20240910/ramenskoe-1971747958.html
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происшествия, жилье, раменское, россия, московская область (подмосковье), дмитрий песков, андрей воробьев, домодедово (аэропорт), вооруженные силы украины, атака украинских бпла в раменском
Происшествия, Жилье, Раменское, Россия, Московская область (Подмосковье), Дмитрий Песков, Андрей Воробьев, Домодедово (аэропорт), Вооруженные силы Украины, Атака украинских БПЛА в Раменском
В Кремле прокомментировали атаку Киева на жилые дома
Песков: атаку Киева на жилые дома нельзя ассоциировать с военными действиями