Косовоалбанская "полиция" избила четырех сербов, заявил Вучевич
Премьер Сербии Вучевич: на севере Косовска-Митровицы задержали четверых сербов
© AP Photo / Bojan SlavkovicСотрудник полиции Косово в северной части Косовска-Митровицы
© AP Photo / Bojan Slavkovic
Сотрудник полиции Косово в северной части Косовска-Митровицы. Архивное фото
БЕЛГРАД, 10 сен – РИА Новости. Косовоалбанская "полиция" в ночь на вторник с применением грубой силы задержала четверых молодых людей сербской национальности в северной части Косовска-Митровицы, сообщил премьер Сербии Милош Вучевич в эфире TV Prva утром во вторник и осудил инцидент.
"Трое сербов, молодых людей на севере края избиты, их вытащили из объекта (кафе – ред.) избили и задержали четвертого, который все это снял на свой сотовый телефон, вот эти репрессии и нападение на молодых сербов", - заявил Вучевич.
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По его словам, предварительно, косовоалбанские "власти" связывают одного из задержанных с протестами местных сербов в городе Звечан в прошлом году. По словам Вучевича косовоалбанский "премьер" Альбин Курти ежедневно усиливает давление на сербов в крае, чтобы спровоцировать конфликт перед "парламентскими выборами" в самопровозглашенной республике 9 февраля.
"Курти требуется какая-то наша реакция, которая привела бы к конфронтации, потому что он тогда представит себя жертвой, получит нарратив, который ему нужен для выборов в Косово и Метохии и перед лицом международного сообщества", - указал сербский премьер и подчеркнул, что Белград "не смеет оказаться виновным и привести к краху диалога" с Приштиной под эгидой ЕС.
В Белград во вторник прибыл спецпредставитель ЕС по диалогу Мирослав Лайчак для встречи с руководством страны.
Вучевич и другие члены правительства ранее осудили акцию косовоалбанской полиции, которая вторглась в здания муниципалитетов на севере Косово и Метохии и потребовал срочной и острой реакции международного сообщества. Также беспокойство из-за односторонних шагов в крае выразило в сообщении посольство США. Партия косовских сербов "Сербский список" провела встречи с западными дипломатами и руководством контингента НАТО, которых призвала решительно отреагировать на шаги властей в Приштине.
В Косово и Метохии сохраняется напряженность из-за планов косовоалбанских "властей" открыть для автомобильного сообщения мост между южной "албанской" и северной "сербской" частями Косовска-Митровицы. Президент Сербии Александр Вучич призвал контингент НАТО KFOR не допустить насилия.