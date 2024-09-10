https://ria.ru/20240910/kosovo-1971801286.html

Косовоалбанская "полиция" избила четырех сербов, заявил Вучевич

Косовоалбанская "полиция" избила четырех сербов, заявил Вучевич - РИА Новости, 10.09.2024

Косовоалбанская "полиция" избила четырех сербов, заявил Вучевич

Косовоалбанская "полиция" в ночь на вторник с применением грубой силы задержала четверых молодых людей сербской национальности в северной части... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T12:31

2024-09-10T12:31

2024-09-10T12:31

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косовска-митровица

сербия

милош вучевич

альбин курти

мирослав лайчак

евросоюз

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БЕЛГРАД, 10 сен – РИА Новости. Косовоалбанская "полиция" в ночь на вторник с применением грубой силы задержала четверых молодых людей сербской национальности в северной части Косовска-Митровицы, сообщил премьер Сербии Милош Вучевич в эфире TV Prva утром во вторник и осудил инцидент. "Трое сербов, молодых людей на севере края избиты, их вытащили из объекта (кафе – ред.) избили и задержали четвертого, который все это снял на свой сотовый телефон, вот эти репрессии и нападение на молодых сербов", - заявил Вучевич. По его словам, предварительно, косовоалбанские "власти" связывают одного из задержанных с протестами местных сербов в городе Звечан в прошлом году. По словам Вучевича косовоалбанский "премьер" Альбин Курти ежедневно усиливает давление на сербов в крае, чтобы спровоцировать конфликт перед "парламентскими выборами" в самопровозглашенной республике 9 февраля. "Курти требуется какая-то наша реакция, которая привела бы к конфронтации, потому что он тогда представит себя жертвой, получит нарратив, который ему нужен для выборов в Косово и Метохии и перед лицом международного сообщества", - указал сербский премьер и подчеркнул, что Белград "не смеет оказаться виновным и привести к краху диалога" с Приштиной под эгидой ЕС. В Белград во вторник прибыл спецпредставитель ЕС по диалогу Мирослав Лайчак для встречи с руководством страны. Вучевич и другие члены правительства ранее осудили акцию косовоалбанской полиции, которая вторглась в здания муниципалитетов на севере Косово и Метохии и потребовал срочной и острой реакции международного сообщества. Также беспокойство из-за односторонних шагов в крае выразило в сообщении посольство США. Партия косовских сербов "Сербский список" провела встречи с западными дипломатами и руководством контингента НАТО, которых призвала решительно отреагировать на шаги властей в Приштине. В Косово и Метохии сохраняется напряженность из-за планов косовоалбанских "властей" открыть для автомобильного сообщения мост между южной "албанской" и северной "сербской" частями Косовска-Митровицы. Президент Сербии Александр Вучич призвал контингент НАТО KFOR не допустить насилия.

https://ria.ru/20240601/kosovo-1949907539.html

https://ria.ru/20240830/kosovo-1969594615.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, косово, косовска-митровица, сербия, милош вучевич, альбин курти, мирослав лайчак, евросоюз, нато