Рейтинг@Mail.ru
Российский космонавт попробует сфотографировать китайскую станцию с МКС - РИА Новости, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:13 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/kosmonavt-1971896918.html
Российский космонавт попробует сфотографировать китайскую станцию с МКС
Российский космонавт попробует сфотографировать китайскую станцию с МКС - РИА Новости, 10.09.2024
Российский космонавт попробует сфотографировать китайскую станцию с МКС
Российский космонавт Иван Вагнер рассказал, что во время работы на Международной космической станции (МКС) попробует сфотографировать китайскую орбитальную... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T17:13
2024-09-10T17:13
космос - риа наука
иван вагнер
алексей овчинин
россия
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828440405_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ff98f30b92a65d50e177bccc8e20edca.jpg
БАЙКОНУР (Казахстан), 10 сен - РИА Новости. Российский космонавт Иван Вагнер рассказал, что во время работы на Международной космической станции (МКС) попробует сфотографировать китайскую орбитальную станцию "Тяньгун". "Может быть, получится сфотографировать китайскую станцию, но пока не знаю", - сказал он на пресс-конференции. Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблём "Союз МС-26" запланирован на среду. Общая продолжительность миссии на МКС должна составить 202 суток. Командир основного экипажа - Алексей Овчинин, бортинженеры - космонавт Иван Вагнер и американский астронавт Дональд Петтит. Российским космонавтам за время полёта предстоит выполнить более 40 научных экспериментов, три из которых ранее не проводились на станции. Кроме того, в декабре 2024 года у них запланирован выход в открытый космос.
https://ria.ru/20240910/ovchinin-1971888338.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828440405_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e625ecd088476fff6ae62841c6127038.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, иван вагнер, алексей овчинин, россия, китай
Космос - РИА Наука, Иван Вагнер, Алексей Овчинин, Россия, Китай
Российский космонавт попробует сфотографировать китайскую станцию с МКС

Космонавт Вагнер попробует сфотографировать китайскую станцию "Тяньгун" с МКС

CC BY-SA 4.0 / Shujianyang / Китайская космическая станция "Тяньгун"
Китайская космическая станция Тяньгун - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
CC BY-SA 4.0 / Shujianyang /
Китайская космическая станция "Тяньгун". Архивное фото
Читать ria.ru в
БАЙКОНУР (Казахстан), 10 сен - РИА Новости. Российский космонавт Иван Вагнер рассказал, что во время работы на Международной космической станции (МКС) попробует сфотографировать китайскую орбитальную станцию "Тяньгун".
"Может быть, получится сфотографировать китайскую станцию, но пока не знаю", - сказал он на пресс-конференции.
Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблём "Союз МС-26" запланирован на среду. Общая продолжительность миссии на МКС должна составить 202 суток. Командир основного экипажа - Алексей Овчинин, бортинженеры - космонавт Иван Вагнер и американский астронавт Дональд Петтит.
Российским космонавтам за время полёта предстоит выполнить более 40 научных экспериментов, три из которых ранее не проводились на станции. Кроме того, в декабре 2024 года у них запланирован выход в открытый космос.
Космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Овчинин: если бы предложили однодневную миссию, полетел бы на Луну
Вчера, 16:57
 
Космос - РИА НаукаИван ВагнерАлексей ОвчининРоссияКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала