https://ria.ru/20240910/kosmonavt-1971896918.html
Российский космонавт попробует сфотографировать китайскую станцию с МКС
Российский космонавт попробует сфотографировать китайскую станцию с МКС - РИА Новости, 10.09.2024
Российский космонавт попробует сфотографировать китайскую станцию с МКС
Российский космонавт Иван Вагнер рассказал, что во время работы на Международной космической станции (МКС) попробует сфотографировать китайскую орбитальную... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T17:13
2024-09-10T17:13
2024-09-10T17:13
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БАЙКОНУР (Казахстан), 10 сен - РИА Новости. Российский космонавт Иван Вагнер рассказал, что во время работы на Международной космической станции (МКС) попробует сфотографировать китайскую орбитальную станцию "Тяньгун". "Может быть, получится сфотографировать китайскую станцию, но пока не знаю", - сказал он на пресс-конференции. Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблём "Союз МС-26" запланирован на среду. Общая продолжительность миссии на МКС должна составить 202 суток. Командир основного экипажа - Алексей Овчинин, бортинженеры - космонавт Иван Вагнер и американский астронавт Дональд Петтит. Российским космонавтам за время полёта предстоит выполнить более 40 научных экспериментов, три из которых ранее не проводились на станции. Кроме того, в декабре 2024 года у них запланирован выход в открытый космос.
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космос - риа наука, иван вагнер, алексей овчинин, россия, китай
Космос - РИА Наука, Иван Вагнер, Алексей Овчинин, Россия, Китай
Российский космонавт попробует сфотографировать китайскую станцию с МКС
Космонавт Вагнер попробует сфотографировать китайскую станцию "Тяньгун" с МКС