https://ria.ru/20240910/kosmonavt-1971896918.html

Российский космонавт попробует сфотографировать китайскую станцию с МКС

Российский космонавт попробует сфотографировать китайскую станцию с МКС - РИА Новости, 10.09.2024

Российский космонавт попробует сфотографировать китайскую станцию с МКС

Российский космонавт Иван Вагнер рассказал, что во время работы на Международной космической станции (МКС) попробует сфотографировать китайскую орбитальную... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T17:13

2024-09-10T17:13

2024-09-10T17:13

космос - риа наука

иван вагнер

алексей овчинин

россия

китай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828440405_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ff98f30b92a65d50e177bccc8e20edca.jpg

БАЙКОНУР (Казахстан), 10 сен - РИА Новости. Российский космонавт Иван Вагнер рассказал, что во время работы на Международной космической станции (МКС) попробует сфотографировать китайскую орбитальную станцию "Тяньгун". "Может быть, получится сфотографировать китайскую станцию, но пока не знаю", - сказал он на пресс-конференции. Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблём "Союз МС-26" запланирован на среду. Общая продолжительность миссии на МКС должна составить 202 суток. Командир основного экипажа - Алексей Овчинин, бортинженеры - космонавт Иван Вагнер и американский астронавт Дональд Петтит. Российским космонавтам за время полёта предстоит выполнить более 40 научных экспериментов, три из которых ранее не проводились на станции. Кроме того, в декабре 2024 года у них запланирован выход в открытый космос.

https://ria.ru/20240910/ovchinin-1971888338.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, иван вагнер, алексей овчинин, россия, китай