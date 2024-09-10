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В Москве от коронавируса умерли восемь человек - РИА Новости, 10.09.2024
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11:32 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/koronavirus-1971786537.html
В Москве от коронавируса умерли восемь человек
В Москве от коронавируса умерли восемь человек - РИА Новости, 10.09.2024
В Москве от коронавируса умерли восемь человек
С 2 по 8 сентября в Москве выявлено 5769 случаев COVID-19, умерли восемь человек, следует из данных еженедельной сводки федерального штаба по коронавирусу. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T11:32
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коронавирус в россии
здоровье - общество
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. С 2 по 8 сентября в Москве выявлено 5769 случаев COVID-19, умерли восемь человек, следует из данных еженедельной сводки федерального штаба по коронавирусу. "Выявлено случаев за неделю – 5769, госпитализированы 281 человек, выздоровели 5057 человек, восемь человек умерли", - говорится в сводке по столице.
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москва, коронавирус в россии, здоровье - общество
Москва, Коронавирус в России, Здоровье - Общество
В Москве от коронавируса умерли восемь человек

В Москве за неделю выявили 5769 новых случаев COVID-19, умерли восемь человек

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедсестра держит шприц
Медсестра держит шприц - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. С 2 по 8 сентября в Москве выявлено 5769 случаев COVID-19, умерли восемь человек, следует из данных еженедельной сводки федерального штаба по коронавирусу.
"Выявлено случаев за неделю – 5769, госпитализированы 281 человек, выздоровели 5057 человек, восемь человек умерли", - говорится в сводке по столице.
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