https://ria.ru/20240910/koronavirus-1971786537.html

В Москве от коронавируса умерли восемь человек

В Москве от коронавируса умерли восемь человек - РИА Новости, 10.09.2024

В Москве от коронавируса умерли восемь человек

С 2 по 8 сентября в Москве выявлено 5769 случаев COVID-19, умерли восемь человек, следует из данных еженедельной сводки федерального штаба по коронавирусу. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T11:32

2024-09-10T11:32

2024-09-10T11:32

москва

коронавирус в россии

здоровье - общество

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. С 2 по 8 сентября в Москве выявлено 5769 случаев COVID-19, умерли восемь человек, следует из данных еженедельной сводки федерального штаба по коронавирусу. "Выявлено случаев за неделю – 5769, госпитализированы 281 человек, выздоровели 5057 человек, восемь человек умерли", - говорится в сводке по столице.

https://ria.ru/20240611/koronavirus-1952090454.html

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москва, коронавирус в россии, здоровье - общество