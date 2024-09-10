Рейтинг@Mail.ru
В Люксембурге рассказали, какие страны помогут решить украинский конфликт - РИА Новости, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:36 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/konflikt-1971826929.html
В Люксембурге рассказали, какие страны помогут решить украинский конфликт
В Люксембурге рассказали, какие страны помогут решить украинский конфликт - РИА Новости, 10.09.2024
В Люксембурге рассказали, какие страны помогут решить украинский конфликт
Реальную роль в урегулировании украинского конфликта могут сыграть только лидеры КНР и США, считает заместитель премьер-министра Люксембурга, министр... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T14:36
2024-09-10T14:36
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир путин
нато
люксембург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971664785_0:135:3400:2048_1920x0_80_0_0_4478b118e560f43a8be779e0eb9fa573.jpg
ЕРЕВАН, 10 сен - РИА Новости. Реальную роль в урегулировании украинского конфликта могут сыграть только лидеры КНР и США, считает заместитель премьер-министра Люксембурга, министр иностранных дел и внешней торговли Ксавье Беттель. "Я буду очень честен с вами. Я считаю, что единственные, кто могут принести мир в этом вопросе - это лидер КНР и американский президент. Однако пока этого нет в повестке, не похоже, что это произойдет сегодня...", - сказал он в ходе международного форума "Ереванский диалог", говоря о конфликте на Украине. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Ранее президент России Владимир Путин, комментируя на пленарной сессии Восточного экономического форума возможность переговоров с Украиной, заявил, что надо искать такие формы и гарантии, которые хоть как-то работают.
https://ria.ru/20240910/granitsa-1971641728.html
https://ria.ru/20240910/ukraina-1971735115.html
россия
украина
люксембург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971664785_425:0:3156:2048_1920x0_80_0_0_be204c5e910a2e5b0596af94bdd9e0e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, владимир путин, нато, люксембург
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, НАТО, Люксембург
В Люксембурге рассказали, какие страны помогут решить украинский конфликт

МИД Люксембурга: помочь в украинском урегулировании могут только КНР и США

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа российских танкистов
Боевая работа российских танкистов - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа российских танкистов . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 10 сен - РИА Новости. Реальную роль в урегулировании украинского конфликта могут сыграть только лидеры КНР и США, считает заместитель премьер-министра Люксембурга, министр иностранных дел и внешней торговли Ксавье Беттель.
"Я буду очень честен с вами. Я считаю, что единственные, кто могут принести мир в этом вопросе - это лидер КНР и американский президент. Однако пока этого нет в повестке, не похоже, что это произойдет сегодня...", - сказал он в ходе международного форума "Ереванский диалог", говоря о конфликте на Украине.
Акция протеста сторонников партии Шор в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
"Все уже решено". На границе с Украиной готовится бунт
Вчера, 08:00
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Ранее президент России Владимир Путин, комментируя на пленарной сессии Восточного экономического форума возможность переговоров с Украиной, заявил, что надо искать такие формы и гарантии, которые хоть как-то работают.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
"В тупике": на Украине заявили о смене строя
Вчера, 06:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ПутинНАТОЛюксембург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала