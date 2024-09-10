В Люксембурге рассказали, какие страны помогут решить украинский конфликт
МИД Люксембурга: помочь в украинском урегулировании могут только КНР и США
Боевая работа российских танкистов . Архивное фото
ЕРЕВАН, 10 сен - РИА Новости. Реальную роль в урегулировании украинского конфликта могут сыграть только лидеры КНР и США, считает заместитель премьер-министра Люксембурга, министр иностранных дел и внешней торговли Ксавье Беттель.
"Я буду очень честен с вами. Я считаю, что единственные, кто могут принести мир в этом вопросе - это лидер КНР и американский президент. Однако пока этого нет в повестке, не похоже, что это произойдет сегодня...", - сказал он в ходе международного форума "Ереванский диалог", говоря о конфликте на Украине.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Ранее президент России Владимир Путин, комментируя на пленарной сессии Восточного экономического форума возможность переговоров с Украиной, заявил, что надо искать такие формы и гарантии, которые хоть как-то работают.
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