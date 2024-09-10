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Нижегородского стендап-комика арестовали за ролик в YouTube - РИА Новости, 10.09.2024
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13:11 10.09.2024 (обновлено: 13:44 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/komik-1971816072.html
Нижегородского стендап-комика арестовали за ролик в YouTube
Нижегородского стендап-комика арестовали за ролик в YouTube - РИА Новости, 10.09.2024
Нижегородского стендап-комика арестовали за ролик в YouTube
Нижегородского стендап-комика Дмитрия Гаврилова арестовали на 13 суток за видеоролик в YouTube, унижающий достоинство россиян, сообщает Нижегородский районный... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T13:11
2024-09-10T13:44
происшествия
россия
нижегородская область
youtube
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Нижегородского стендап-комика Дмитрия Гаврилова арестовали на 13 суток за видеоролик в YouTube, унижающий достоинство россиян, сообщает Нижегородский районный суд. Согласно материалам дела, оперуполномоченным Центра по противодействию экстремизму ГУМВД России по Нижегородской области установлено, что 20 января 2023 года на YouTube "обнаружен видеоролик за его авторством, в котором содержатся лингвистические признаки унижения человеческого достоинства по признаку национальности, языка, происхождения". В отношении Дмитрия Гаврилова было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). "Гаврилов полностью признал вину в административном правонарушении. Судом назначено наказание в виде административного ареста сроком на 13 суток", - говорится в сообщении суда. Гаврилов планировал выступить 8 сентября в нижегородском клубе DKRT, однако за несколько часов до представления в группе клуба в соцсети "ВКонтакте" появилась информация о "невозможности проведения сегодня концерта стендап-комика Дмитрия Гаврилова по независящим от площадки обстоятельствам". В интернете размещены ролики с участием Гаврилова, в которых он уничижительно отзывается о жителях РФ и российских офицерах.
https://ria.ru/20240718/moskva-1960566892.html
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происшествия, россия, нижегородская область, youtube
Происшествия, Россия, Нижегородская область, YouTube
Нижегородского стендап-комика арестовали за ролик в YouTube

Нижегородского стендап-комика арестовали на 13 суток за ролик в YouTube

© @dimagavrКадр видео, опубликованного Дмитрием Гавриловым
Кадр видео, опубликованного Дмитрием Гавриловым - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© @dimagavr
Кадр видео, опубликованного Дмитрием Гавриловым
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Нижегородского стендап-комика Дмитрия Гаврилова арестовали на 13 суток за видеоролик в YouTube, унижающий достоинство россиян, сообщает Нижегородский районный суд.
Согласно материалам дела, оперуполномоченным Центра по противодействию экстремизму ГУМВД России по Нижегородской области установлено, что 20 января 2023 года на YouTube "обнаружен видеоролик за его авторством, в котором содержатся лингвистические признаки унижения человеческого достоинства по признаку национальности, языка, происхождения". В отношении Дмитрия Гаврилова было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
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"Гаврилов полностью признал вину в административном правонарушении. Судом назначено наказание в виде административного ареста сроком на 13 суток", - говорится в сообщении суда.
Гаврилов планировал выступить 8 сентября в нижегородском клубе DKRT, однако за несколько часов до представления в группе клуба в соцсети "ВКонтакте" появилась информация о "невозможности проведения сегодня концерта стендап-комика Дмитрия Гаврилова по независящим от площадки обстоятельствам".
В интернете размещены ролики с участием Гаврилова, в которых он уничижительно отзывается о жителях РФ и российских офицерах.
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