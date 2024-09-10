https://ria.ru/20240910/komik-1971816072.html

Нижегородского стендап-комика арестовали за ролик в YouTube

Нижегородского стендап-комика арестовали за ролик в YouTube - РИА Новости, 10.09.2024

Нижегородского стендап-комика арестовали за ролик в YouTube

Нижегородского стендап-комика Дмитрия Гаврилова арестовали на 13 суток за видеоролик в YouTube, унижающий достоинство россиян, сообщает Нижегородский районный... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T13:11

2024-09-10T13:11

2024-09-10T13:44

происшествия

россия

нижегородская область

youtube

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Нижегородского стендап-комика Дмитрия Гаврилова арестовали на 13 суток за видеоролик в YouTube, унижающий достоинство россиян, сообщает Нижегородский районный суд. Согласно материалам дела, оперуполномоченным Центра по противодействию экстремизму ГУМВД России по Нижегородской области установлено, что 20 января 2023 года на YouTube "обнаружен видеоролик за его авторством, в котором содержатся лингвистические признаки унижения человеческого достоинства по признаку национальности, языка, происхождения". В отношении Дмитрия Гаврилова было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). "Гаврилов полностью признал вину в административном правонарушении. Судом назначено наказание в виде административного ареста сроком на 13 суток", - говорится в сообщении суда. Гаврилов планировал выступить 8 сентября в нижегородском клубе DKRT, однако за несколько часов до представления в группе клуба в соцсети "ВКонтакте" появилась информация о "невозможности проведения сегодня концерта стендап-комика Дмитрия Гаврилова по независящим от площадки обстоятельствам". В интернете размещены ролики с участием Гаврилова, в которых он уничижительно отзывается о жителях РФ и российских офицерах.

https://ria.ru/20240718/moskva-1960566892.html

https://ria.ru/20240513/sud-1945546077.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, нижегородская область, youtube